Nick Kyrgios'un Avustralya Açık öncesinde Covid-19 testi pozitif çıktı

26 yaşındaki oyuncu, Instagram 'da sonucunu teyit ettikten ve Pazartesi günü Sydney Tennis Classic turnuvasından çekildikten sonra "şu anda hiçbir belirti olmadan sağlıklı" hissettiğini ekledi. Avustralya Açık 17 Ocak'ta başlayacak.

Kyrgios Instagram'da "Herkese karşı açık ve şeffaf olmak istiyorum, Sydney'den çekilmek zorunda kalmamın nedeni Covid testimin pozitif çıkmasıdır" dedi.

"Herkese en iyisini ve mümkün olduğunca güvende kalmalarını diliyorum. Her şey yolunda giderse hepinizle Avustralya Açık'ta görüşeceğiz," diye ekledi Kyrgios.

Geçtiğimiz hafta Kyrgios, astımını etkileyen bir hastalıktan muzdarip olduktan sonra Melbourne Summer Set etkinliğinden çekildi.

O sırada Covid-19 testi negatif çıktı ancak pozitif sonuç, 2015'te Avustralya Açık'ta çeyrek finale kadar yükselen Kyrgios'un Eylül ayında Stefanos Tsitsipas'a karşı aldığı tek setlik yenilgiden bu yana rekabetçi bir tenis maçı oynamadığı anlamına geliyor.

Cuma günü Kyrgios, vizesinin iptal edilmesinin ardından Avustralya'ya girişi engellenen Novak Djokovic'e yapılan "gerçekten kötü" muameleyi eleştirdi.

Ancak Pazartesi günü bir yargıç, hükümetin vizesini iptal etme kararını bozduktan sonra, aşı olmayan Djokovic'in Avustralya Açık unvanını korumasına izin verilmesi gerektiğine karar verdi.

Bununla birlikte Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, Novak Djokovic'in Melbourne'de düzenlenen tenis sezonunun ilk grand slam'inde oynamak için vizesini iptal etme yetkisine hala sahip.

Kyrgios Cuma günü Twitter'da "Bakın kesinlikle harekete geçmeye inanıyorum, başkaları ve annemin (sic) sağlığı için aşı oldum, ancak Novak'ın durumunu ele alma şeklimiz kötü, gerçekten kötü" diye yazdı.

"Bu memler, manşetler gibi, bu bizim büyük şampiyonlarımızdan biri ama günün sonunda o bir insan. Daha iyisini yapın."

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Kaynak: edition.cnn.com