Nick Kyrgios, Wimbledon'da mağlup ettiği rakibi Stefanos Tsitsipas tarafından 'kötü' ve 'zorba' olarak nitelendirildi

Kyrgios, Birinci Kort'taki aksiyon dolu ve tartışmalı maçta Tsitsipas'ı dört sette 6-7(2) 6-4 6-3 7-6(7) yendi ancak ikili maç sonrası basın toplantılarında tartışmaya devam etti.

Tsitsipas, Kyrgios'un filenin diğer tarafından yaptığı "sürekli zorbalık" karşısında hayal kırıklığına uğramış ve ateşli karşılaşma sırasında rakibine bir şutla vurmaya çalışmıştı.

Maç boyunca sesini yükselten Kyrgios, hakem tarafından küfür ettiği için uyarıldı ve Tsitsipas'ın sinirle kalabalığa doğru bir top fırlattığı için diskalifiye edilmemesine çok sinirlendi.

"Evet, sürekli zorbalık yapıyor, onun yaptığı bu. Rakiplerine zorbalık yapıyor. Muhtemelen kendisi de okuldayken zorbalık yapıyordu. Zorbaları sevmem," dedi Tsitsipas maçtan sonra gazetecilere.

"Başkalarını aşağılayan insanlardan hoşlanmam. Karakterinde bazı iyi özellikler de var. Ama aynı zamanda çok şeytani bir yanı da var ve eğer açığa çıkarsa, etrafındaki insanlara gerçekten çok zarar verebilir ve kötülük yapabilir."

Wimbledon'da hem patlamaları hem de cüretkar vuruşlarıyla manşetlere çıkan Kyrgios, rakibinin yorumlarını "yumuşak" olarak nitelendirerek güldü.

Daha önce maçtan hemen sonra kortta verdiği röportajda Yunanlıya büyük saygı duyduğunu söylemişti.

"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ona nasıl zorbalık yaptığımdan emin değilim. Bana top atan oydu, bir seyirciye vuran oydu, stadyumdan dışarı atan oydu," dedi Kyrgios 16. tura yükseldikten sonra gazetecilere.

"Bugün Stefanos'a karşı saygısızca hiçbir şey yapmadım. Onu toplarla delmiyordum. Buraya gelip ona zorbalık yaptığımı söylemek çok hafif kalır. Biz aynı kumaştan değiliz. Ben gerçek rakiplerle karşılaşıyorum.

"Soyunma odasında pek çok arkadaşım var, haberiniz olsun. Aslında en çok sevilenlerden biriyim. Ben hazırım. O sevilmiyor. Bunu buraya yazalım."

Tsitsipas daha sonra topu kalabalığa fırlattığı için özür diledi ve Kyrgios'a bir vücut vuruşuyla vurmaya çalıştığını itiraf etti.

"Bu şekilde oynamaya alışık değilim," dedi. "Ama orada öylece oturup bir robot gibi davranamam ve tamamen soğuk ve cahil biri gibi davranamam.

"Çünkü orada işinizi yapıyorsunuz ve sahanın diğer tarafından hiçbir sebep yokken gürültü geliyor.

"Bugün oynadığım her sayıda filenin diğer tarafında bir şeyler olduğunu hissettim.

"Bu onun rakibi manipüle etme ve bir bakıma dikkatinizin dağıldığını hissettirme yöntemi. Bunu yapan başka bir oyuncu yok. Umarım hepimiz bir şeyler yapabilir ve sporumuzu daha temiz bir hale getirebiliriz, bu tür davranışlar kabul edilmez, izin verilmez, hoş görülmez."

Bir sonraki turda Amerikalı Brandon Nakashima ile oynayacak olan Kyrgios, Tsitsipas'ın kendisini yenmenin bir yolunu bulmak konusunda daha endişeli olması gerektiğini söyledi.

"İki hafta üst üste birine kaybetseydim çok üzülürdüm. Belki de önce beni birkaç kez daha nasıl yeneceğini bulmalı," diye ekledi Avustralyalı oyuncu.

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Kaynak: edition.cnn.com