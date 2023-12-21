Nick Kyrgios, vize tartışmalarının ortasında Novak Djokovic'in 'gerçekten kötü' muamelesini eleştirdi

CNN'e bağlı Seven Network ve Nine News'e göre Djokovic, Avustralya'ya giriş vizesinin bloke edilmesinin ardından mülteci ve sığınmacılar için bir gözaltı tesisi olan Melbourne Park Hotel'e nakledildi.

Başbakan Scott Morrison bu hafta yaptığı açıklamada, aşı durumunu kamuoyuna açıklamayan Djokovic'in Avustralya'ya gelenler için aşı zorunluluğuna "geçerli bir tıbbi muafiyeti olmadığını" söyledi.

Kyrgios Cuma günü Twitter 'da "Bakın kesinlikle harekete geçmeye inanıyorum, başkaları ve annemin (sic) sağlığı için aşı oldum, ancak Novak'ın durumunu ele alma şeklimiz kötü, gerçekten kötü," diye yazdı.

"Bu memler, manşetler gibi, bu bizim büyük şampiyonlarımızdan biri ama günün sonunda o bir insan. Daha iyisini yapın."

Aklından geçenleri söylemekten asla çekinmeyen dünya 93 numarası Kyrgios, daha önce de Djokovic'in pandemi sırasındaki davranışlarını eleştirmişti - özellikle de 2020'de Djokovic de dahil olmak üzere bir dizi oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı talihsiz Adria Tour etkinliği sırasında.

Kasım ayında Kyrgios, kimsenin aşı olmaya zorlanmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi, ancak daha sonra "denizaşırı ülkelerden aşılanmamış oyuncuları Avustralya'ya kabul etmenin ahlaki açıdan doğru olmayacağını" da ekledi.

Şu anda Roger Federer ve Rafael Nadal ile 20 grand slam tekler şampiyonluğu bulunan ve Melbourne'de 10. Avustralya Açık şampiyonluğunu kazanmayı uman Djokovic, vizesiyle ilgili fiyasko devam ederken diğer oyuncu John Isner'den de destek aldı.

Isner Twitter'da "Novak'ın şu anda yaşadıkları doğru değil" diye yazdı. "Gördüğü muamelenin hiçbir haklı gerekçesi yok. Kurallara uydu, Avustralya'ya girmesine izin verildi ve şimdi kendi isteği dışında gözaltına alınıyor. Bu çok utanç verici."

Bu arada Nadal, Djokovic'e karşı daha az sempatikti: "Kendi kararlarını verdi ve herkes kendi kararlarını almakta özgürdür, ancak o zaman bazı sonuçlar vardır," dedi İspanyol oyuncu Perşembe günü Melbourne'de gazetecilere verdiği demeçte.

"Tabii ki yaşanan durumdan hoşlanmıyorum. Bir şekilde onun için üzülüyorum. Ama aynı zamanda, koşulları aylar öncesinden beri biliyordu, bu yüzden kendi kararını kendisi verdi."

Djokovic'in hukuk ekibi, Melbourne'de tutulmaya devam ederken vizesinin iptal edilmesi kararına karşı acil tedbir kararı alınmasını talep etti. Reuters ve kamu yayıncısı ABC'ye göre ülkenin Federal Mahkemesi, Djokovic'in Avustralya'da kalmasına izin verilip verilmeyeceği ya da sınır dışı edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı Pazartesi gününe erteledi.

Cuma günü Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews Djokovic'in ülkede "esir tutulmadığını" söyledi.

Andrews ABC'ye verdiği demeçte "İstediği zaman ülkeyi terk etmekte özgürdür ve Sınır Gücü de bunu kolaylaştıracaktır" dedi. "Avustralya'ya girmek için gerekli tüm belgelere sahip olduklarından emin olmak her bir yolcunun kendi sorumluluğundadır."

Andrews'un yorumları, Djokovic'in Sırbistan'daki aile üyelerinin Avustralyalı yetkililerin eylemlerini protesto etmesinin ardından geldi.

"Onu esir tutuyorlar. Bizim Novak'ımız, bizim gururumuz. Novak Sırbistan'dır ve Sırbistan da Novak'tır," dedi Djokovic'in babası Srdjan Perşembe günü.

"Novak'ı eziyorlar, dolayısıyla Sırbistan'ı ve Sırp halkını da eziyorlar ... Onu küçümsemek, ona diz çöktürmek istediler, sadece ona değil, ülkemize, güzel Sırbistan'ımıza da.

"Biz Sırplar, gururlu Avrupalı, medeni insanlarız. Biz hiç kimseye saldırmadık, sadece kendimizi savunduk."

Djokovic'in eşi Jelena, sosyal medya üzerinden ilk kez kamuoyu önünde durumla ilgili konuşurken daha ılımlı bir yaklaşım sergiledi: Instagram'da "Sakinleşmek için derin bir nefes alıyorum ve şu anda olan biten her şey için minnettarlık (ve anlayış) buluyorum" diye yazdı.

"Her sınırda hepimizin saygı duyması gereken tek yasa Sevgi ve başka bir insana saygıdır."

Cumartesi günü Melbourne'de gece yarısından kısa bir süre sonra Djokovic de Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu: "Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Bunu hissedebiliyorum ve çok takdir ediyorum."

CNN'den Sophie Jeong, Niamh Kennedy, AnneClaire Stapleton ve Jessie Yeung haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com