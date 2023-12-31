Nick Kyrgios ve Thanasi Kokkinakis Avustralya Açık'ta fırtına gibi esiyor

Eğer birisi sizi düzeltip bu sesin aslında Avustralya Açık 'taki bir tekler tenis maçından geldiğini söyleseydi, Ashleigh Barty ya da Rafa Nadal 'ın oynadığını düşünebilirdiniz.

Aslında raket sesleri Avustralya Açık çift erkekler çeyrek finalinden geliyordu. Başrol oyuncusu mu? 'Special K,' diğer adıyla Nick Kyrgios ve Thanasi Kokkinakis.

Avustralyalı wildcard ikilisi, kendi evlerindeki grand slam'de yarı finale uzanan beklenmedik yolculukları boyunca taraftarları coşturdu ve Salı günü tıklım tıklım dolu Kia Arena'da Tim Puetz ve Michael Venus'e karşı aldıkları 7-5 3-6 6-3'lük çeyrek final zaferiyle zirve yaptı.

Seyirciyi coşturan adamlar, göğüs yumruklamalar, Cristiano Ronaldo 'ya saygı gösterileri - sadece tenisi vurgulamak Avustralyalı çiftin sunduğu gösterinin hakkını vermeyecektir.

Muhtemelen çiftler tenis dünyasında garip bir yere sahip - tekler etkinlikleri hem para ödülü hem de kapsam açısından sürekli olarak öncelik kazanıyor - bu da ikilinin topladığı ilgi ve hayranlığı daha da etkileyici kılıyor.

Yine de Kyrgios ve Kokkinakis için seyirciyle olan ilişkileri simbiyotik bir ilişki ve performans motivasyonlarının temelini oluşturuyor.

Kyrgios, "Bu Avustralya Açık, dürüst olmak gerekirse, bizim için daha çok insanlarla ilgili - onlar için oynamak çiftler başarımızdan daha önemli," dedi.

"Bu yıl çiftlerde ne başarmak istediğimize dair herhangi bir hedef belirlemedik, sadece oynamak ve Avustralya halkına ve Avustralya Açık'a bir gösteri sunmak ve tenis sporunu gerçekten büyütmeye çalışmak istiyorum.

"Bu yüzden oynuyorum ve Thanasi'nin de bundan keyif aldığını biliyorum - bu, kortta şimdiye kadar yaşadığımız en eğlenceli an.

"Bizim için heyecan verici olan şey sahaya çıkmak. Kulağa aptalca geliyor ama maçtan sonra ne olacağı konusunda endişeleniyoruz," diye ekledi Kokkinakis.

"Aldığımız desteği görmek ve sahaya her çıktığımızda kalabalığın çılgına dönmesi ve bundan ne kadar keyif aldıklarını görmek bizi harekete geçiriyor ve onlar için daha iyisini yapmak üzere motive olmamızı sağlıyor."

Gözyaşları ve tezahüratlar

İkilinin Melbourne seyircisiyle kurduğu bağın ve Kyrgios'un esrarengiz kişiliğinin mükemmel bir özeti, çeyrek finalin ilk setinin başlarında, 26 yaşındaki oyuncunun bir servis sonrası dönen ölü topu kalabalığa doğru şiddetle savurmasıyla ortaya çıktı.

Top bir çocuğa çarparak onu gözyaşlarına boğdu ve Kyrgios şok içinde ağzını kapattı.

Kokkinakis'le kısa bir sohbetin ardından Kyrgios tribüne doğru koşarak, gözleri hala biraz sulanmış olsa da artık bir gülümseme, yeni bir raket ve okulda paylaşacağı canavar gibi bir hikayesi olan çocuğa bir özür belgesi verdi.

Kalabalıktan gelen sıcak alkış dalgası, sık sık 'tenisin kötü çocuğu' olarak adlandırılan bu çocuğun her zaman alamadığı bir karşılıktı.

Korttaki maskaralıkları zaman zaman şüphesiz yetenekli kariyerini gölgeledi - kendisinin de kabul ettiği bir olgunlaşmamışlık - Kyrgios geçen yıl CNN 'e sporla "aşk-nefret" ilişkisi olduğunu söyledi.

Yine de bu çiftler koşusu Kyrgios'u gerçekten ateşlemiş gibi görünüyor ve bu yılki kalabalığın "aşk-nefret "in hangi tarafında yer aldığına şüphe yok - özellikle de ikilinin Melbourne Park'taki maçlarını dolduran genç taraftarlar.

Kyrgios, "Bunun başka bir yolu yok, ben ve Thanasi kesinlikle Avustralya'daki gençlere rol model oluyoruz, belli ki o kalabalığı çekiyoruz," dedi.

"Yıllar boyunca en iyi rol model olmadığımı biliyorum ama her şeyle nasıl başa çıkacağımı öğreniyordum ve sanırım şimdi 26 yaşında olgunlaştım ve kesinlikle fark ettim ki pek çok genç çocuk ve insan - kendine güveni olmayan insanlar bile - sahaya çıktığımızda bize bakıyorlar.

"Biz özel insanlar değiliz, Avustralya'da yürürken görebileceğiniz normal insanlarız ... Bence biz sadece ilişkilendirilebiliriz, bu işin en iyi yanı da bu."

İlişkilendirilebilir

26 yaşındaki Krygios için farklılık, spordaki yerinin anahtar kelimesi.

"Tenisin her zaman kişilikleri olmuştur, bunu daha önce de söyledim ama bence bunu yapmanın farklı yolları olduğunu anlamakta zorlandılar.

"Roger Federer ve nesilde bir kez görülen sporcular var - ben öyle olamam, biz öyle değiliz, biraz daha ilişkilendirilebilir insanlar olmalı."

Yetenek bir yana, Krygios ve Kokkinakis Avustralya Açık'ta nesilde bir kez görülebilecek bir gösteri sergiliyorlar - sadece sonuna kadar gitmeleri halinde Melbourne'un huzur ve sessizlik sevenlerini bir düşünün.

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Kaynak: edition.cnn.com