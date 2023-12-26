Nick Kyrgios ve Stefanos Tsitsipas ateşli Wimbledon maçının ardından para cezasına çarptırıldı

Dünya 5 numarası Tsitsipas'a sportmenlik dışı davranışından dolayı 10,000$ para cezası verildi ve bu ceza turnuvanın şu ana kadarki en yüksek para cezası oldu.

Maçtan sonra, grand slam kural kitabında ayrı bir suç olarak kabul edilen tribünlere bir topa vurduğu için özür diledi.

Maçı dört sette kazanan ve Pazartesi günü dördüncü turda ABD'li Brandon Nakashima ile karşılaşacak olan Kyrgios, duyulabilir bir müstehcenlik nedeniyle 4.000 $ para cezasına çarptırıldı.

Böylece Avustralyalı tenisçi, Britanyalı Paul Jubb'a karşı oynadığı ilk tur maçında kendisine saygısızlık yaptığını söylediği bir seyirciye tükürdüğü için aldığı cezayla birlikte bu turnuvada şimdiye kadar 14.000 dolar para cezasına çarptırılmış oldu.

Cumartesi günkü hararetli karşılaşmanın ardından Tsitsipas ve Kyrgios kort dışında da atışmaya devam etti: Yunan dördüncü seribaşı rakibini "şeytan" ve "kabadayı" olarak nitelendirirken, Kyrgios Tsitsipas'ın soyunma odasında "sevilmediğini" söyledi.

"Bugün Stefanos'a karşı saygısızca hiçbir şey yapmadım," diye ekledi. "Onu toplarla delmiyordum. Buraya gelip ona zorbalık yaptığımı söylemek, bu çok hafif kalır."

Kyrgios kariyeri boyunca kort içi davranışlarıyla tartışma yarattı, ancak bu yılki Wimbledon'da da en iyi tenislerinden bazılarını oynadı - özellikle de ikinci turda Filip Krajinovic 'i sadece bir saat 25 dakikada geçerken.

27 yaşındaki tenisçi daha önce iki kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükselmişti - ikili Merkez Kort'ta karşılaştığında Nakashima'yı yenerek bu rekoru egale edebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com