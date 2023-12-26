Nick Kyrgios, Brandon Nakashima'yı geride bırakarak Wimbledon çeyrek finaline yükselirken 'sakin' ve 'olgun' hissettiğini söyledi

Kyrgios, Cumartesi günü Stefanos Tsitsipas'a karşı oynadığı ateşli maça kıyasla Merkez Kort'ta çok daha durgun bir performans sergiledi ve Avustralyalı oyuncu 4-6 6-4 7-6 (7-2) 3-6 6-2 galip gelirken elinden gelenin en iyisini yapmaktan uzak olduğunu itiraf etti.

Kyrgios ancak beşinci setteki ilk maç puanında forehand voleyi vurduğunda gerçek duygu belirtilerini gösterdi - kalabalığa baktı ve sevinçle kükredi.

Maç boyunca omuz problemiyle boğuştuğu görülen 27 yaşındaki tenisçinin üçüncü sette 3-2 gerideyken fizyoterapiste ihtiyacı vardı.

Maçtan sonra kortta verdiği röportajda "Bu gece kesinlikle bir kadeh şaraba ihtiyacım var" dedi.

Kyrgios'un sıradaki rakibi, Avustralyalı Alex de Minaur'u mağlup ederek bu yılki turnuvada iki set geriden gelen ilk isim olan Şilili Cristian Garin.

Kyrgios yedi yıl sonra ilk grand slam çeyrek finaline ulaştı ve Wimbledon'daki beş setlik karşılaşmalarının tamamında yenilmedi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Bugün, mutlak bir savaşın içinde olduğumu bildiğim için neredeyse sadece gülümsüyor ve kendi kendime gülüyordum," dedi. "Geçmişte bundan keyif alamıyordum ... (Bugün) neredeyse rekabetin tadını çıkarıyordum."

Bir grand slam'deki ilk dördüncü tur maçını oynayan Amerikalı Nakashima, maçın ilk kırılma noktasıyla ilk seti aldı, ancak Kyrgios, birkaç kez omzunu tutmasına rağmen, ikincinin başında bir mola ile geri döndü.

Servis Kyrgios'un en iyi silahı olduğunu kanıtladı ve bir ace ile saatte 137 mil hız yaparak seti kazandı ve maçı eşitledi.

Üçüncü sette iki oyuncunun da break yapma şansı çok azdı ancak Kyrgios tie break'te üstünlüğü ele geçirdi ve Nakashima'nın uzanamayacağı bir çapraz kort forehand'i vurarak maçta öne geçti.

Ancak 20 yaşındaki oyuncunun işi henüz bitmemişti ve dördüncü sette 4-3 öne geçti. Bunu, Kyrgios'un yavaş servisleri ve cansız yer vuruşlarıyla setin geri kalanını tank gibi kullandığı garip bir oyun pasajı izledi.

Kyrgios daha sonra, "Tam bir ip çekme taktiğiydi," diye açıkladı. "O servis oyununu bir kenara attım. Bir ritim yakaladığını biliyordum, üzerime gelmeye başlamıştı ve ben de onu biraz şaşırtmak istedim."

Bu, maçın karar maçına gitmesi anlamına geliyordu, Nakashima soluklaşırken Kyrgios en iyi tenislerinden bazılarını üretti.

Çift servis kırma zaferin temellerini attı ve Kyrgios maçı 35 ace ile bitirdi - turnuva için çetelesini 103'e çıkardı - ve 79 kazanan

Şimdi Wimbledon'daki ikinci çeyrek finalini ve 2014'ten bu yana ilk finalini oynayacak; o zamanlar 19 yaşında ilk kez katıldığı turnuvada Rafael Nadal'ı dördüncü turda mağlup etmişti.

Pazartesi günkü performansı Nadal'a karşı kazandığı zaferle aynı bulaşıcı ve heyecan verici enerjiyi taşımıyor olabilir, ancak yine de cesur bir zaferdi.

Kyrgios, "En iyi performansıma yakın bir yerde değildim ama bunu başardığım için çok mutluyum," dedi. "Bugün gerçekten çok mücadele ettim."

Tartışmalar tenis kariyeri boyunca Kyrgios'u takip etme eğilimindeydi ve bu yılki Wimbledon da bir istisna olmadı.

Tsitsipas'a karşı oynadığı maçta sözlü küfür ettiği için 4.000 dolar para cezasına çarptırılan Kyrgios, Paul Jubb'a karşı oynadığı ilk tur maçı sırasında kendisine saygısızlık ettiğini söylediği bir taraftara tükürmesinin ardından sportmenlik dışı davranış nedeniyle 10.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Ancak Kyrgios, Pazartesi günü sergilediği sakin dış görünüşün de gösterdiği gibi, sekiz yıl önce Nadal ile karşılaşan oyuncudan farklı bir oyuncu ve kişi olduğunu kabul etti.

Bu yılın başlarında, kariyeri boyunca ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamış, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yanı sıra kendine zarar verme ile ilgili mücadelelerini anlatmıştı.

Pazartesi günü, "inişli çıkışlı" yolculuğu olarak tanımladığı şeyi kısaca yansıtabildi.

Kyrgios, "Bakın, ikinci turda Nadal'la oynamak için sabahın dördünde bir bardan zorla çıkarılmak zorunda kaldığım bir zaman vardı," dedi.

"Wimbledon'da Merkez Kort'ta maçımı oynamadan önce menajerim sabahın dördünde gelip beni bardan çıkarmak zorunda kaldı.

"Uzun bir yol kat ettim, bu kesin. Sanırım günlük alışkanlıklarım ve etrafımdaki insanlar sayesinde ... Şimdi burada Wimbledon'da çeyrek finalde oturmak, iyi hissetmek, sakin hissetmek, olgun hissetmek ve etrafımda böyle insanların olması beni son derece mutlu ediyor ve kendi bedenimde rahat olduğumu hissediyorum."

Kyrgios, dünya sıralamasında kendisinden üç sıra aşağıda yer alan ancak sporun en büyük sahnelerinde daha az deneyimi olan Garin karşısında ilk kez bir grand slam'de final four'a kalabilir.

Bu, profesyonel tenis kariyerinin inişli çıkışlı dönemlerine alışkın bir oyuncu için önemli bir an olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com