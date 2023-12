Nice'de bir gezinti yerinde tanışmışlar. Şimdi bu çift sesler dünyasında seyahat ederek hayatlarını kazanıyor

Bu sırada Almanya doğumlu Marcel Gnauk ve bir arkadaşı da Nice'te eklektik müziğin kutlandığı Crossover Festivali'ne katılıyordu.

Şehrin sahil şeridindeki Promenade des Anglais'de yürürken Marcel, Libby'nin elinde geleneksel bir orta format film kamerası olan Hasselblad'ı gördü ve ona yaklaşmaktan kendini alamadı.

Ona "Eski kameralara bayılırım, Hasselblad, bu harika" dediğini hatırlıyor.

İkili fotoğraf makinesi ve seyahat hakkında sohbet etti ve adam onu o akşamki müzik festivaline davet etti. Ertesi gün Libby ABD'ye geri uçtu ama iletişimlerini sürdürdüler.

Bir aydan kısa bir süre sonra Libby İtalya'ya gitti ve İsviçre'de çalışan Marcel ile tekrar buluştular.

"Sanırım o zaman anladık, tamam, bu özel bir şey, ciddi bir şey" diyor Libby.

Marcel daha sonra Libby'yi sinematografi eğitiminin ardından film endüstrisinde çalıştığı Los Angeles'ta ziyaret etti ve birlikte birkaç hafta boyunca Kaliforniya'yı gezdiler.

O zamana kadar birlikte olmak ve dünyayı gezmek istediklerini biliyorlardı.

Böylece Marcel İsviçre'ye döndü, Libby ise Los Angeles'ta kaldı ve para biriktirmek için beş ay daha çalıştı.

Bir karavan satın aldılar ve Ocak 2015'te Marcel, Libby ile Zürih Havaalanı'nda buluştu.

"Bir yıldan kısa bir süre içinde işlerimizi bıraktık ve sahip olduğumuz her şeyi sattık," diyor Libby. Ardından dört ay boyunca Avrupa'yı dolaştılar. Ardından Japonya'da bir karavan gezisi, ardından Bali, Tayvan, Kamboçya ve Malezya'da zaman geçirdiler.

O zamandan bu yana geçen yıllar içinde tutkuları sadece birbirleri için değil, yüksek kaliteli mikrofonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştıkları sesler dünyası için de büyüdü.

Çift, Kamboçya'da çektikleri bir seyahat videosu için ses kaydetme gibi pratik bir meseleyi, dijital göçebe yaşamlarını sürdüren tam zamanlı bir işe dönüştürdü. Ancak bu işi keşfetmeleri biraz zaman aldı.

'Her şey canlı hale geldi'

İlişkilerinin ilk yıllarında, seyahat deneyimlerini çevrimiçi olarak paylaşmak rutinlerinin bir parçası haline geldi.

Libby kamera kullanma konusunda yetenekli. Ancak bir odak noktası bulmakta zorlandılar.

"Libby ve Marcel yemek blogcusu olmaya çalışıyorlardı," diye hatırlıyor Libby.

"Tam bir felaketti," diye ekliyor Marcel. "Ama iyi bir öğrenme deneyimiydi," diye belirtiyor Libby.

Ardından, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de, Libby bir filmde kullanmak istediği güvercinlerin uçuşunu filme almış. Ancak kanat çırpışlarının sesini yakalayamamış.

İnternette ses kütüphanelerine baktılar ama uygun bir şey bulamadılar. Bunun üzerine Marcel 100 dolarlık bir ses kayıt cihazı aldı ve kaydetmek için kayıp sesi aramaya başladı.

Hiç güvercin bulamadı ama çiftin geleceğinin yönünü değiştirmeyi başardı.

Marcel, kadınların çakıl küremekte olduğu küçük bir inşaat alanında kayıt cihazını açtı ve ucuz bir kulaklık setiyle dinledi.

Sadece inşaat sesleri değil, ilahi söyleyen rahipler ve arkadan korna çalarak geçen motosikletler de onu hayrete düşürmüş.

Marcel, "Sanki ses her taraftan kafamın içine düşüyordu," diyor. "Her şey canlandı ve o günden bugüne kadar kayıt yapmayı hiç bırakmadım."

Ses için bir tutku

İlk kayıttan bu yana geçen altı yıl içinde Libby ve Marcel, çoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da olmak üzere 25'ten fazla ülkede ses kaydı yaptı ve her ülkede aylarca zaman geçirdi.

Stereo, Ambisonic ve binaural teknikleri kapsayacak şekilde daha sofistike bir kayıt düzeni geliştirdiler - ancak yine de seyahat yaşam tarzlarına uyacak kadar kompakt.

Bu, her yerden otantik ses manzaraları paylaşma tutkularını yerine getirmek için üst düzey mikrofonlara ve kayıt cihazlarına yatırım yapmak anlamına geldi.

"Dünyayı sesler aracılığıyla belgeliyoruz," diyor Libby. "Ayrıca başkalarının seslere farklı bir şekilde bakması için ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz."

Bu pahalı bir tutku olabilir. Tipik olarak, yüksek kaliteli kayıt ekipmanı, bireysel mikrofonlar ve ses kayıt cihazları için binlerce dolara kadar uzanıyor. Örneğin, Alman yapımı mikrofonları içeren stereo kayıt kitlerinden birinin fiyatı yaklaşık 8.000 dolar.

Ancak Libby ve Marcel için mesele sadece ekipman değil. Amaçları bir yeri ses aracılığıyla gerçekten deneyimlemek.

Örneğin, İzlanda'nın ünlü siyah kumlu plajı Solheimasandur'u ziyaret etmek için iki gün ayırmışlar. Oraya ekipmanlarını taşıyarak iki saatlik bir yürüyüş yaptılar ve her gün rüzgar ve dolu altında 10 saate kadar kayıt yaptılar.

En sevdikleri anı, 1973 yılında sahile zorunlu iniş yapan bir ABD Donanması Douglas uçağının ikonik enkazı etrafında kayıt yapmaktı.

Marcel, "Çıkardığı ses, metalin rüzgarda nasıl çatladığı inanılmazdı" diyor.

Terk edilmiş uçaktan iki yüz metre ötede dalgalar siyah kumlu sahile çarpıyor.

"Suyun dehşeti. Bu deneyimlemeniz gereken bir şey," diye ekliyor Marcel. "Oraya gidip bir fotoğraf çektikten sonra ayrılırsanız çok şey kaçırmış olursunuz."

Sesleri Kullanmak Ücretsiz

Libby ve Marcel bu deneyimlerini Instagram(@freetousesounds) ve YouTube kanalları(Free To Use Sounds - Traveling for Sounds) aracılığıyla paylaşıyor. Paylaşımları aracılığıyla sadece tutkularını ve ses kaydetme deneyimlerini değil, aynı zamanda kullandıkları ekipman ve tekniklerin ayrıntılarını da sunuyorlar.

Libby, YouTube videolarını çekip düzenliyor ve web sitelerini yönetiyor(www.freetousesounds.com). Marcel ise ses kaydı ve düzenlemenin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarının çoğunu yapıyor.

Web siteleri aracılığıyla 500 telifsiz ses kütüphanesi sunuyorlar. Bunlardan 145'i ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Bir tutku işe dönüşüyor

Marcel, "a-ha" anının 2017 yılında bilgisayar başında otururken geldiğini söylüyor.

Libby web sitelerine bir bağış düğmesi eklemişti ve bir Hollywood post prodüksiyon yaratıcısı birkaç dolar bağışlamıştı.

Marcel ilk bağışlarını "Üç dolar kazandık!" diye hatırlıyor.

İşte o zaman başkalarının da ses tutkusunu paylaştığını ve bunun için para ödemeye hazır olduğunu fark etti.

"Her türden insanın sesleri indirebileceği uygun fiyatlı bir kaynak olmak istedik" diyor Libby.

Libby ve Marcel bu başlangıçtan itibaren satın alınabilecek premium ses kütüphanelerinin yanı sıra ücretsiz indirilebilecek sesler de geliştirdiler.

Ve hala yeni yerlere seyahat etmekten ve yeni sesler kaydetmekten heyecan duyuyorlar.

Marcel, "İş gibi hissettirmiyor çünkü yaptığımız şeyi seviyoruz" diyor.

"Beş yıl sonra hâlâ seyahat ediyor ve ses kaydediyor olacağımızı biliyorum," diye ekliyor Libby.

Göçebe bir yaşamın zorlukları

Göçebe yaşam tarzının dezavantajlarına gelince? Libby ve Marcel'in evleri yok ve sürekli seyahat ediyorlar. Zor zamanlar geçirmişler, neredeyse paraları tükenmek üzereymiş.

"Bir ev üssünüz olduğunda daha somut bir rutininiz oluyor" diyor Libby. "Bizim için sürekli değişiyor, bu yüzden bazen daha fazla çaba, daha fazla para gerekiyor."

"Ve çok fazla birikmiş sesimiz var," diye ekliyor Marcel, düzenlenmemiş kayıtlarına atıfta bulunarak. "Kayıt yapmak, şimdiki zamanda olmak, stüdyo kulaklıklarıyla oturmaktan daha heyecan verici."

Ancak çift dışarıdan yardım almadan kendi başlarına çalışmayı tercih ediyor.

"Bizden başka kimse yok, sadece ikimiz varız" diyor Libby. "Belki güven meselesi ama bizim için ne yapabileceğimizi biliyoruz".

Sırada neresi var

Libby ve Marcel kısa süre önce Malezya'daki seyahatlerine devam etmek üzere Güney Kore'den ayrıldılar. Bir sonraki büyük planları ise Alaska'dan Ushuaia'ya, Güney Amerika'nın güney ucuna doğru uzanan Pan Amerikan otoyolunda seyahat etmek.

"Bence sesleri kaydetmek için Antarktika'ya gitmek bir rüya olurdu. 'Vay canına, bir buzul kopuyor,'" diyor gülümseyen Marcel.

Ancak ister kıtalararası bir yolculuk olsun, ister dünyanın en güney kıtasının donmuş arazileri, Libby ve Marcel'in birbirlerine ve kaydettikleri seslere duydukları tutku her zaman onlarla olacak.

Ve Marcel'in dediği gibi, "Eşyalarımızı toplayıp bir sonraki havaalanına gitmemiz 45 dakikamızı alıyor."

Kaynak: edition.cnn.com