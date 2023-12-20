Nice - Marsilya maçı: Taraftarların sahayı işgal etmesi ve oyuncularla çatışmasının ardından Fransa birinci lig maçı iptal edildi

Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Pazar akşamı Nice ile Marsilya arasında oynanan maç, ev sahibi taraftarlar ve oyuncuların sahada karıştığı ve bir saatten fazla süren kesintiye yol açan olayların ardından maçın tamamlanamaması nedeniyle erken sona erdi" denildi.

Nice'in Allianz Riviera stadyumundaki olaylar maç sona yaklaşırken patlak verdi.

Ev sahibi takımın Kasper Dolberg'in golüyle 1-0 öne geçtiği 75. dakikada, deplasman takımı köşe vuruşu için hazırlanırken seyirciler arasından Marsilya oyuncularına su şişeleri fırlatıldı.

Marsilya forveti Dimitri Payet'in sırtına isabet eden bir şişe, Payet tarafından kalabalığa geri fırlatıldı.

Payet'in takım arkadaşları Alvaro Gonzalez ve Matteo Guendouzi ona destek olmak için koşarken, Nice kaptanı Dante tırmanan gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Güvenlik görevlileri stadyumun kornerin atılacağı bölümündeki taraftarları tutmaya çalıştı ancak sonunda taraftarlar sahaya döküldü.

Taraftarlar, her iki takım oyuncuları ve teknik ekibi arasında arbede yaşanırken, Nice oyuncuları ve güvenlik durumu yatıştırmaya çalıştı ancak artık sahada onlarca seyirci vardı.

Oyun durduruldu ve her iki takım da sahayı terk etti, itiş kakış devam ederken Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli personeli tarafından geri çekilmek zorunda kaldı.

Bir saatten fazla süren gecikmenin ardından maç yetkilileri oyunu yeniden başlatmaya çalıştı ancak Marsilya takımı güvenlik endişelerini gerekçe göstererek sahaya dönmeyi reddetti.

Ligue 1'den Pazartesi günü yapılan açıklamada, "OGC Nice - Olympique de Marseille karşılaşmasında yaşanan ciddi olayların ardından ... LFP Disiplin Komisyonu iki kulübü 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yapılacak oturuma çağırıyor" denildi.

'Kamuoyu algısını koruyun'

Pazar günkü maçın ardından Twitter 'da bir video yayınlayan Marsilya başkanı Pablo Longoria, olayın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Ligue 1 maçın devam etmesine karar verdi. Ancak biz, saldırıya uğrayan oyuncularımızın güvenliği için ve saha işgal edildiği için, oyuncularımızın güvenliği garanti edilmediği için sahaya dönemeyeceğimize karar verdik" dedi.

Marsilya daha önce de rakip taraftarların maç sırasında oyuncularına attığı cisimlerle ilgili sorunlar yaşamıştı.

İki hafta önce Marsilya'nın Montpellier karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, taraftarların sahaya şişe yağdırması üzerine kısa bir süre durmuştu.

"Bu sezon ikinci kez böyle bir durumla karşı karşıyayız: Montpellier'de de böyle olmuştu. Orada maça devam etme kararı almıştık. Bugün yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Tavrımızı ortaya koyarak Fransız futbolu için bir emsal teşkil etmeliyiz.

"Bugünkü maçın hakemi bizimle konuştu: (teknik direktör) Jorge Sampaoli ve bana maçın güvenliğinin garanti altında olmadığını söyledi ve bu yüzden maçı durdurmaya karar verdi.

"Ancak Ligue 1 kamuoyu algısını korumak için maçın devam etmesine karar verdi. Bu bizim için kabul edilebilir bir durum değil. Bu nedenle sahaya dönmemeye karar verdik ve bu gece Marsilya'ya geri döneceğiz."

Ligue 1 CNN'in Allianz Arena'daki olaylarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Nice başkanı Jean-Pierre Rivere olayı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ancak suçun bir kısmının Marsilya oyuncularına ait olduğunu söyledi.

"Herkes ne olduğunu gördü. Su şişeleri fırlatıldı, buna itiraz edemeyiz" dedi. "Ne yazık ki olayları başlatan şeyin, taraftarlarımızın bulunduğu tribüne şişe fırlatan iki Marsilya oyuncusunun tepkileri olduğunu düşünüyorum.

"Ondan sonra işler kötüden daha kötüye gitti. Bence Marsilya güvenlik güçleri sahaya müdahale etmemeli ve özellikle de oyuncularımıza vurmamalıydı, çünkü iki oyuncumuz darbe aldı. Ama konumuz bu değil."

Marsilya CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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Rivere, tüm taraflarla yapılan bir toplantının ardından Marsilya dışında herkesin maçın devam etmesini kabul ettiğini, ancak bu kararı "tam olarak anlamadığını" söyledi.

"Hakem maça devam etme konusunda tereddütlüydü çünkü güvenlik ve sonraki adımlar konusunda emin değildi. Kamu Güvenliği servisleri maçın geri kalanında herhangi bir sorun yaşanmayacağını garanti etti.

"Misafir takım tribününde hasar olduğunu ve taraftarlarımıza mermi atıldığını söylediler. Yorum yapmayacağım. Her halükarda açık olan şu ki herkes maça devam etmeye karar verdi. Vali, güvenlik servisi başkanı. Marsilya'daki meslektaşlarımızın maça devam etmeme kararını tam olarak anlayamadım.

"Herkes devam etmelerini tavsiye etti, 15 dakika kalmıştı. Taraftarlarla konuştum ve onlara şişe atma konusunda yaptıklarının kabul edilemez olduğunu söyledim.

"Bana iki kez sorun çıkmayacağına dair güvence verdiler. Çok iyi biliyorum ki maç yeniden başlatılabilirdi, herkes bundan yanaydı. Her şeyin yolunda gideceğine ikna olmuştum. Ne yazık ki Marsilya maça devam etmek istemedi."

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Kaynak: edition.cnn.com