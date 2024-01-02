NHL komiseri, zorbalık skandalına karışan Bruins oyuncusu Mitchell Miller'ın ligde oynamaya uygun olmadığını söyledi

"NHL'ye gelmiyor, şu anda NHL'ye gelmeye uygun değil. Size NHL'ye girmeye uygun olacağını söyleyemem," dedi Bettman Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen NHL Global Series'te yaptığı konuşmada.

Bruins Cuma günü yaptığı açıklamada 20 yaşındaki Miller ile giriş seviyesinde bir sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2016 yılında ortaokuldayken Miller'ın engelli bir siyahi sınıf arkadaşına zorbalık yaptığını ortaya çıkaran Arizona Republic 'in haberinin ardından Arizona Coyotes oyuncu üzerindeki haklarından iki yıl sonra feragat etmişti.

Miller ve başka bir genç, Isaiah Meyers-Crothers'ı kandırarak pisuvara konulmuş şekerleri yedirmek ve ona fiziksel saldırıda bulunmakla suçlandı. Republic'e göre Miller ve bir başka genç Ohio'daki çocuk mahkemesinde zorbalık yaptıklarını kabul ettiler ve kamu hizmeti cezasına çarptırıldılar.

Bettman Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Anladığım kadarıyla ve medyadan duyduğum kadarıyla, 14 yaşındayken yaptığı şey kınanacak ve kabul edilemeyecek bir şey," dedi. "Bruins onunla sözleşme imzalama kararı almadan önce bize danışılmadı."

Bruins Cuma günü Miller'ın, NHL'nin bir parçası olmayan ancak NHL adayları için bir gelişim ligi olarak hizmet veren profesyonel bir lig olan Amerikan Hokey Ligi'ndeki Providence Bruins'e atanacağını söyledi. Duyurunun yanı sıra, takım Miller'ın olaydan "derinden" pişmanlık duyduğunu ve "söz konusu kişiden özür dilediğini" belirten bir açıklama yaptı.

Miller'ın imzası hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Bettman şunları söyledi: "Eğer gerçekten de bir noktada (Bruins) onun NHL'de oynamasını istediklerini düşünürlerse, ki o noktaya yaklaştıklarından emin değilim, onu ve uygunluğunu onaylamamız gerekecek ve bu da o anda ilk elden edindiğimiz tüm bilgilere dayanacak."

"Başka bir yerde oynaması için onunla sözleşme imzalamakta özgürdüler, bu başka bir ligin meselesi ama hiç kimse bu noktada onun NHL'ye uygun olduğunu ya da olabileceğini düşünmemeli. Bruins de artık bunu anlıyor," diye ekledi komiser.

Bruins başkanı Cam Neely daha önce Miller ile sözleşme imzalamadan önce yaptığı açıklamada, takımın Hokey Operasyonları ve Toplum İlişkileri gruplarının "son birkaç hafta boyunca kendisiyle zaman geçirdiğini" ve bu süre zarfında Miller'ın "kabul edilemez davranışından sorumlu olduğunu ve eğitimini ilerletmek ve hatasını başkaları için öğretilebilir bir an olarak kullanmak için birden fazla kuruluş ve profesyonel ile çalışma taahhüdünü gösterdiğini" söyledi.

Miller geçen sezon Birleşik Devletler Hokey Ligi'nde Tri-City Storm formasıyla 60 maçta oynadı. Bir defans oyuncusu tarafından bir sezonda gol ve asist rekorlarını kırdıktan sonra USHL Yılın Oyuncusu ve Yılın Defans Oyuncusu seçildi.

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Kaynak: edition.cnn.com