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SporHaberler

NHL Kış Klasiği: Seattle Kraken ve Vegas Golden Knights 'oyunun en saf haliyle' çocukluk anılarını canlandırıyor

NHL Kış Klasiği, yeni bir yılın başlangıcına işaret eden birçok gelenekten biridir ve 2024 edisyonu Pazartesi günü Seattle Kraken'in, MLB'nin Seattle Mariners'ın evi olan T-Mobile Park'ta Stanley Kupası şampiyonu Vegas Golden Knights'ı ağırlamasıyla gerçekleşecek.

 and  Max Becker
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Vegas Golden Knights Kış Klasiği öncesi antrenman yapıyor..aussiedlerbote.de
Vegas Golden Knights Kış Klasiği öncesi antrenman yapıyor..aussiedlerbote.de

NHL Kış Klasiği: Seattle Kraken ve Vegas Golden Knights 'oyunun en saf haliyle' çocukluk anılarını canlandırıyor

NHL'nin en yeni iki takımı açık hava pistinde karşı karşıya gelirken Kraken, Kış Klasiği'ne ev sahipliği yapan ilk Pasifik Grubu takımı olacak.

Kraken'dan Brandon Tanev maçtan önce gazetecilere verdiği demeçte, "Franchise kariyerinin bu kadar erken bir döneminde bir Kış Klasiği düzenlemek son derece heyecan verici" dedi.

"Bunun şehir, organizasyon ve şehir halkı için harika olduğunu düşünüyorum. Her şey bununla ilgili.

"Maça çıkacağımız için hepimiz heyecanlıyız ama bu Seattle şehrini, Seattle'ın harika insanlarını ve burada ne kadar harika bir franchise'a sahip olduğumuzu göstermenin harika bir yolu. İki yeni franchise'a sahip olmak harika," diye ekledi Tanev.

Seattle Kraken'dan Philipp Grubauer, Chris Driedger ve Joey Daccord antrenman sırasında poz veriyor.

Knights, Kraken'in 14-14-9'luk derecesine kıyasla 22-10-5'lik derecesiyle bu sezon maça daha iyi bir dereceyle girse de, son beş maçından dördünü kaybederek Pasifik Grubu'ndaki birincilik koltuğunu bıraktı.

Bu arada Kraken, Knights ile karşılaşmaya hazırlanırken dört maçlık galibiyet serisinin yanı sıra sekiz maçlık puan serisiyle moral bulacak ve bu sezonun başındaki 4-1'lik mağlubiyetin intikamını almaya çalışacak.

Knights'tan Jack Eichel'a göre her iki takım oyuncuları da özellikle dışarıda oynamanın çocukluk anılarını çağrıştırması nedeniyle bu durumdan keyif alacaklar.

Eichel gazetecilere "Bence ne zaman açık havada oynasanız, bu oyunun en saf halidir" dedi.

"Çok sayıda Batı Kanadalı oyuncumuz var, bu yüzden eminim onlar da açık havada hokey oynamışlardır," diye ekledi Eichel.

Jack Eichel Kış Klasiği öncesi antrenman sırasında izliyor.

"Her çocuğun havuzda oynayarak zaman geçirdiğini ve Kış Klasiği'ni izleyerek büyüdüğünü düşünüyorum, bu yüzden böyle bir oyunda oynama fırsatı yakalamak oldukça harika."

Kış Klasiği Pazartesi günü saat 15:00'te başlayacak ve TNT ve Tru TV'de yayınlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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