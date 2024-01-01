NFL'in fazla mesai kuralı açıklandı ve taraftarlar neden değiştirilmesini istiyor?

İster büyük oyuncular, ister olağanüstü oyun kurucu oyunu, isterse de maçın dramatik ileri geri doğası olsun, playoff karşılaşmaları hafızalarda uzun süre yaşayacak.

Ancak, bazıları için maçın sonu ağızda biraz ekşi bir tat bıraktı.

Uzatmaların başında yazı tura atışını kazanan Chiefs oyun kurucusu Patrick Mahomes, uzatmaların ilk hücumunda Travis Kelce ile bir touchdown yaptı.

NFL'de uzatma kuralları böyledir, Josh Allen ve onun ateşli hücumu hiçbir zaman cevap verme şansı bulamadı ve birçok tarafsız seyirciyi kızdırdı.

Bazıları bunu "spordaki en kötü kural" olarak nitelendirirken, diğerleri şaka yollu ABD Başkanı Joe Biden'ın devreye girip kuralı düzeltmesini istedi.

Allen, ezici yenilgiden kısa bir süre sonra, mevcut uzatma kuralları konusunda yüce gönüllülük gösterirken, bu durum şu soruyu gündeme getirdi: kurallar her iki takıma da skor yapma fırsatı verecek şekilde değiştirilmeli mi?

Zaman ekleme

NFL kurallarına göre, 10 dakikalık uzatma süresinde: "Her takım topa sahip olmalı veya sahip olma fırsatına sahip olmalıdır. İstisna: Topa ilk sahip olan takım açılış hücumunda touchdown yaparsa."

Özünde, topu karşılayan takım ilk pozisyonunda gol atamazsa (ya da vuruş yapan takım top kaybında gol atamazsa), oyun devam eder.

Mevcut sistem 2010 sezon sonrasından beri uygulanmaktadır.

Stathead veri tabanına göre, uzatmada kazanmak için mevcut kurallar altında 160'tan biraz fazla uzatma maçı oynandı (sezon sonrası dahil). Topa ilk sahip olan takım %52 oranında kazanmıştır. Başlama vuruşunu yapan takım %42 oranında kazanmıştır. Geri kalanlar ise normal sezon maçlarında 10 dakikalık uzatma süresinde kimse gol atamadığında olduğu gibi beraberlikle sonuçlandı.

Bu kurallar, NFL'den daha adil olduğu tartışmasız olan kolej futbolu kurallarından farklıdır.

Kolej futbolunda, uzatmalarda yazı tura atışını kimin kazandığına bakılmaksızın, her takım ilk uzatmada diğerinin 25 yard çizgisinden hücuma çıkma şansı elde eder.

NFL'de takımlar yazı tura atışını kazanmayı ve oyunu ilk seferde kazanmayı umarken, kolej oyununda yazı tura atışını kazanan takım genellikle ilk önce savunmaya geçmeye karar verir çünkü diğer takımın gol atıp atmadığını, saha golü atıp atmadığını ya da gol atıp atamadığını bilir. Buna dayanarak, ikinci olan takım hücuma geçtiğinde daha fazla ya da daha az agresif olmayı seçebilir.

Oklahoma State Spears School of Business'ta profesör olan Rick Wilson'ın Sports Reference'dan aldığı verilere göre, 2013-2021 yılları arasında Division I Football Bowl Subdivision takımlarının yer aldığı yaklaşık 300 uzatma maçı oynandı.

Topu ikinci kez alan takım 2013'ten bu yana %49,7 oranında ya da yaklaşık %50 oranında kazanmıştır.

NFL'in tek bir maça bakarak değişiklik yapması pek olası görünmese de, harekete geçme zamanı gelmiş olabilir.

Değişim çağrısı

Allen uzatma kurallarıyla ilgili hayal kırıklığını hemen ifade etmese de, geçmişteki ve şimdiki oyuncular onun yokluğunda görüşlerini dile getirmekte gecikmedi.

"Her iki takım için de harika bir maçtı ama uzatma kuralları değişmeli!!! Hiçbir yazı turanın bu kadar gücü olmamalı," dedi Detroit Lions'ın geniş alıcısı Amon-Ra St.

Carolina Panthers'ın eski sıkı oyuncusu Greg Olsen da kuraldan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Olsen Twitter'da "Eğer hala böyle bir oyunda Mahomes ve Allen'ın topu (uzatmalarda) almasının HERKESİN yararına olmadığını savunuyorsanız size ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

"İki takımın da diğerini durduramadığı bir maçın sonunu yazı tura belirledi."

Aslında 2019'da Chiefs'in New England Patriots'a uzatmalarda topa bile dokunamadan yenilmesinin ardından Kelce görüşlerini dile getirmişti: "Ben kesinlikle [uzatmalarda iki tarafın da topa sahip olmasından] yanayım," dedi.

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"Böyle bir durumda olmak, gerçekten hiçbir kontrole sahip olmamak, böyle harika bir hücuma karşı oynarken hiçbir karşılık verememek ya da misilleme yapamamak berbat bir şeydi."

Bunu takip eden aylarda NFL Insider Ian Rapoport, Chiefs'in her iki takımı da topa sahip olmaya zorlayacak bir öneri sunduğunu bildirdi.

Teklifin yeterince destek görmediği ve bu yüzden reddedildiği bildirildi, ancak eğer bu teklif kabul edilseydi gelecek çok farklı olabilirdi...

Düzeltme: Bu hikaye kuralın değiştiği doğru yıl ile güncellenmiştir.

CNN'den Harry Enten bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com