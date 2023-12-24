NFL'in 100. uluslararası maçında Minnesota Vikings'in Londra'da New Orleans Saints'e karşı kazandığı zafer 'çifte doink' ile sona erdi

Pazar günü Tottenham Hotspur Stadyumunda kesinlikle bir parti atmosferi vardı. Yüzleri mor ve sarıya boyanmış Viking kasklı adamlar vardı. Parıltılı siyah ve altın rengi formalar vardı. Hatta maç için Almanya'dan gelenler bile vardı.

Nereden gelmiş olurlarsa olsunlar ve kimi destekliyorlarsa desteklesinler, taraftarlar ABD normal sezon ve sezon öncesi dışında oynanan 100. NFL maçında heyecan ve heyecan dolu bir futbol maçı izlediler.

Londralı taraftarlar genellikle en yakın karşılaşmaları izleyememişlerdir. Ancak Pazar günü, New Orleans Saints'in golcüsü Wil Lutz'un 61 yardalık saha golü, Minnesota Vikings Saints'i 28-25 yenerken dışarı doğru sekmeden önce iki kez direklere çarptığı için durum böyle değildi.

Oyun kurucular Kirk Cousins ve Andy Dalton'ın Londra'daki ikinci karşılaşmasında - 2016'da Cousins o zamanki Washington Redskins'te, Dalton ise Cincinnati Bengals'tayken Wembley Stadyumu'nda 27-27'lik heyecan verici bir beraberlikle oynamışlardı - bir kez daha gerilim dolu bir maç oldu.

Muhtemelen Vikings ve Saints taraftarları arasında bölünmüş olan 60,639 kişilik seyirci önünde iki takım karşılıklı sayılar buldu ve Wil Lutz'un son iki dakikada attığı 60 yardalık saha golü skoru eşitledi.

Ancak zaman daralırken, Cousins Justin Jefferson'a büyük bir pas attı ve golcü Greg Joseph'in saha golünü atarak Vikings'i öne geçirmesini sağladı.

Lutz 61 metreden attığı golle kahraman olma fırsatını yakaladı ancak gol her iki direğe de çarparak yürekleri burktu.

Cousins son anlarda yaşanan dramı ve Londra'da bir kez olsun kazanan takımda olmayı anlattı.

"Sola gittiğini gördüm, direğe çarptı, sonra üst direğe çarptı ve geriye doğru sektiğini düşündüm - ama görünüşe göre ileriye doğru sekmiş. Çılgınca," dedi Cousins maçtan sonra saha içinde verdiği röportajda.

"Bütün gün topu hareket ettirmenin yollarını bulmak çok zordu ve kırmızı sahada sürekli ayağımızı sürüyorduk. Ama savunmamız top kayıplarıyla bize topu geri kazandırmaya devam etti ve özel takımlar çok büyük işler yaptı, her türlü farklı oyun - ve bir galibiyet aldık.

"Zaten burada bir kez uzatmada kaybettikten sonra eve uçmuştum ve bunu bir kez daha yapmak istemedim!"

Renkler, çarpışmalar ve yakalamalar

İngiltere Premier Ligi maçları sırasında stadyumda genellikle yaşananlardan çok daha farklı bir curcuna vardı.

Ponpon kızlar, renkli dumanlar ve canlı devre arası performansı, maçı izleyen taraftarlara Atlantik'in öte yakasındaki bir maçın nasıl olduğunu hissettirdi.

Maçta bazı yıldız oyuncular eksik olsa da - Saints'in oyun kurucusu Jameis Winston, koşucusu Alvin Kamara ve geniş alıcısı Michael Thomas yoktu - bu durum takımların şov yapmasına engel olmadı.

Açılış vuruşundan itibaren, deplasman takımı Vikings iyi yağlanmış bir makine gibi görünüyordu. Cousins'in maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koymasıyla, maçın açılış hücumunda sahada ilerlediler ve Alexander Mattison'a 15 yardalık bir touchdown pası atarak maçın ilk sayılarını 13 oyun, 75 yardalık bir hücumla elde ettiler.

Ve tam Minnesota gümbür gümbür geliyor gibi görünürken, Saints'in sezon dışı büyük satın almalarından biri öne çıktı.

Kansas City Chiefs'ten takıma katılan Tyrann Mathieu, güvenlik pozisyonundan koşarak Cousins'ı durdurdu ve bu süreçte oyunun momentumunu değiştirdi.

Sakatlanan Jameis Winston'ın yerine oyuna giren Saints yedek oyun kurucusu Andy Dalton etkili ve iyi kurgulanmış bir oyun ortaya koyduktan sonra çaylak uzun forvet Chris Olave ile skoru eşitledi.

Vikingler bir sonraki ataklarında sadece bir saha golüyle yetinebildiler ancak birkaç dakika sonra, Dalton'ın topu düşürmesiyle Harrison Phillips topun üzerine düştü ve onlara mükemmel bir saha pozisyonu verdi.

Bir kez daha Greg Joseph'in attığı golle sonuçlandı ama Vikingler devre arasına 13-7 önde girdi.

'Ted Lasso' filmiyle ünlenen Jason Sudeikis'in de katıldığı maçın şov havasına uygun olarak, ödüllü Yungblud'un performansı soyunma odasındaki oyuncularla birlikte stadyumda enerjiyi yüksek tuttu.

İkinci yarıda top kayıpları Saints'in başına bela olmaya devam etti ve kırmızı alan sorunları Vikings'i etkilemeye devam etti.

Deonte Harty'nin bir top kaybıyla top tekrar Vikings'e geçti. Ancak Minnesota bir kez daha alan golüyle yetinmek zorunda kaldı ve yıldız geniş alıcısı gol olabilecek pozisyonu kaçırdı.

Buna karşılık Dalton maçtaki en iyi hücumunu yaptı ve Latavius Murray Saints'in öğleden sonraki ikinci sayısında koşarak durumu iki sayıya getirdi.

Joseph dördüncü çeyreğe girerken durumu 19-14 yapmak için günün dördüncü saha golünü attı.

Tüm maç boyunca öne geçemeyen Saints, Taysom Hill'in yakın mesafeden koşması ve Jarvis Landry'nin iki sayılık bir dönüşüm yakalamasıyla dördüncü çeyrekte öne geçti ve dokuz dakika kala durumu üç sayıya getirdi.

Vikings'in geniş alıcısı Jefferson üç yardalık bir touchdown yaparak Minnesota'yı bir kez daha öne geçirdi. Ancak Joseph ekstra sayıyı kaçırdı ve maçın bitimine dört dakikadan biraz fazla bir süre kala Saints üç sayı geride kalarak heyecan dolu bir finale hazırlandı.

Saints'in maçtan bir sonuç alma şansı, ataklarının durması ve Lutz'un Saints tarihinin en uzun ikinci golü olan 60 yardalık devasa bir saha golü atmasıyla geçmiş gibi görünüyordu.

Uzatmalar yaklaşırken, Cousins Jefferson'a 39 yardalık muazzam bir pas attı ve Joseph'i geç de olsa öne geçirdi. Ve Joseph 47 yardadan mükemmel bir vuruş yaparak 24 saniye kala Vikings'i öne geçirdi.

Lutz 61 metreden attığı golle oyunu eşitlemek için son bir fırsat yakaladı ancak heyecan verici bir sonla, top iki kez direğe çarpıp sekerek dramatik Viking zaferini tamamladı.

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Kaynak: edition.cnn.com