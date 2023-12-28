NFL'den Roger Goodell ve Washington Commanders'ın sahibinden düşmanca işyeri kültürü davasında Kongre önünde ifade vermeleri istendi

Geçtiğimiz Ekim ayında, Gözetim ve Reform Komitesi Başkanı Temsilci Carolyn Maloney ve Ekonomi ve Tüketici Politikası Alt Komitesi Başkanı Temsilci Raja Krishnamoorthi, Snyder hakkındaki iddiaların ardından soruşturmayı duyurdu.

Kongre'de daha önce düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında, eski çalışanlar ve amigolar Snyder'i, personelinden amigo kızların müstehcen video kliplerini bilgileri ya da rızaları olmadan derlemelerini istemekle suçlamıştı.

Eski bir video prodüksiyon müdürü, Snyder'in isteği üzerine kendilerinden, bilgileri olmadan bir fotoğraf çekiminden amigo kızların çıplak görüntülerini içeren müstehcen bir video hazırlamalarının istendiğini iddia etti.

CNN yorum için Snyder ve Komutanlara ulaştı. Snyder daha önce bu iddiaları yalanlamıştı.

Kongre komitesi Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında soruşturmanın "her fırsatta Komutanların ve NFL'in engellemeleriyle karşılaştığını ... Bay Goodell ve Bay Snyder'ı son yedi aydır kaçtıkları soruları yanıtlamaya çağırıyoruz" dedi.

Her ikisinden de 22 Haziran'da yapılacak bir duruşmaya katılmaları istendi.

NFL İletişim Başkan Yardımcısı Brian McCarthy CNN'e şunları söyledi: "Komitenin davetini bu sabah aldık ve zamanında doğrudan yanıt vereceğiz.

"NFL, Komite'nin Washington Commanders ile ilgili uzun soruşturması boyunca, 460.000 sayfadan fazla belge sunarak ve çok sayıda soruya yazılı olarak ve Komite personeli ile yaptığı görüşmelerde yanıt vererek kapsamlı bir işbirliği yapmıştır."

Snyder'i işyerinde usulsüzlük yapmakla suçlayan eski Commanders çalışanlarını temsil eden avukatlar Lisa Banks ve Debra Katz Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, "Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin Dan Snyder ve Roger Goodell'ı Komite önünde ifade vermeye davet etmesinden memnuniyet duyuyoruz.

"Müvekkillerimizle aynı cesareti göstereceklerini ve ifade vermeyi kabul edeceklerini umuyoruz. Dan Snyder ve Roger Goodell'ın hesap vermesi gereken çok şey var."

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Kaynak: edition.cnn.com