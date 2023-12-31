NFL süperstarı JJ Watt ve Haas F1 takım müdürü Guenther Steiner, en beklenmedik kankalık

Ancak JJ Watt ve Guenther Steiner bu kalıbı kırıyor.

Üç kez NFL'de Yılın Savunma Oyuncusu seçilen Watt, Netflix'in popüler ve sürükleyici belgeseli "Drive to Survive" aracılığıyla Formula 1'e aşık oldu ve en sevdiği karakter Haas takım müdürü Steiner'dan başkası değildi.

57 yaşındaki hırçın adam, dizinin F1 sezonunu belgelediği sırada hayranların favorisi haline geldi ve özellikle Arizona Cardinal'in yıldız savunma oyuncusu Watt'ın dikkatini çekti.

Bu yılın Mart ayında, Haas pilotları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher'in Bahreyn Grand Prix'sini sırasıyla beşinci ve 11. sırada bitirmelerinin ardından Watt bir tweet attı: "Biri Guenther Steiner'i kameranın önüne çıkarıp damarlarıma enjekte etsin. KMag 5. ve Mick 11. mi?!? Bütün kapıları kırın!"

Sonuç olarak, Watt ve küçük kardeşi TJ - aynı zamanda Pittsburgh Steelers'ın yıldız savunma oyuncusu ve şu anda Yılın Savunma Oyuncusu - Miami Grand Prix'si öncesinde Haas garajına ve pit alanına davet edildi.

Watt kardeşler pit alanında geçirdikleri süre boyunca mühendislerle vakit geçirdiler ve hayranları hayran bırakan hızlı pitstopları denediler.

Watt, CNN Sport'tan Amanda Davies'e "üzerinde çalışması" gerekmesine rağmen, "birkaç kez geri gelip biraz daha yapabilseydim, sanırım bir rock yıldızı olabilirdim" dedi.

Steiner ise iki NFL yıldızı kardeş arasında sağlıklı bir rekabet olduğunu düşünüyor.

"Bence onun en büyük mücadelesi kardeşini yenmekti. Bunu yaptıklarında onu izlediğimde görebiliyordum," diyor Davies'e.

"Sadece birbirlerini yenmek istiyorlardı. 'Ben senden daha iyiyim' diyorlardı. Ve o daha büyük olduğu için, belli ki, erkek olmak istiyordu. Bu kolay bir şey değil. Herkes bu pit stopların kolay olduğunu düşünüyor ama oldukça zorlular."

Watt geçirdiği büyüleyici hafta sonunun ardından bir kez daha Steiner'ı öven bir tweet attı.

"Guenther Steiner hangi takımın müdürü olursa olsun, ben bir hayranıyım," diye yazdı. "Guenther, KMag, Mick, Stu ve Haas garajındaki herkese misafirperverlikleri ve pit stop becerilerimizi test etmemize izin verdikleri için çok teşekkür ederim.

"Arabaya sığmıyor olabiliriz ama o lanet şeyi kaldırabiliriz."

Öğrenmek

Watt ve Steiner fiziksel skalanın iki ucunda yer alıyor.

Biri iri yarı, heybetli bir Goliath, diğeri ise daha ufak tefek, hafif kırlaşmış, kendine özgü bıyığı olan bir Avrupalı.

Steiner Watt için "O bir süperstar" diyor. "O gerçek bir erkek. Sadece boyutlarımıza bakın. Onun yanında ben küçük bir fareyim."

Ancak Steiner'ın fiziksel büyüklükteki eksikliğini kişilik olarak telafi ettiği kesin.

Watt onun karizmatik doğasına hayran kaldı ve onu "buralarda oldukça büyük bir ünlü" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun kalbini gerçekten fetheden şey dürüstlüğü olmuş.

"Bence bu tutku, bu heyecan, bu takım çalışması ve bu işin içindeki enerji. Özellikle burayı düşünüyorum," diye açıkladı Watt. "Ve bence insanların Guenther'le bağ kurmasının nedeni onun enerjisi, takımına ve adamlarına ne kadar çok şey kattığı, onları ne kadar önemsediği ve biraz da karakteri ve renkli dili.

"Ama gerçek, dürüst ve doğru. Ve bunun bir anlamı olduğunu anlayabiliyorsunuz ve bence bunun en güzel yanı da bu."

Yeni Florida pistindeki ilk yarış olan Miami GP'de geçirdiği süre boyunca Watt'a Haas F1 takımının iç işleyişi gösterildi.

Hem Magnussen hem de Schumacher ile zaman geçirerek Amerikan ekibinin işleri nasıl yürüttüğünü öğrendi.

Watt, oyun kitapları ve kesin diyetlerle detay odaklı bir sporda ticaret yapan biri için bile bu sporda başarılı olmak için gereken hassasiyetten etkilendiğini itiraf etti.

"Bu işin başarılı olması için doğru gitmesi gereken şeylerin sayısı çok fazla. Demek istediğim, her bir küçük somun ve cıvata ve kanadı silen Windex'li bir adam var ve bunun başarılı olması için gereken şeylerin miktarı ve insan sayısı ve bir kişi bir kez çuvallarsa, her şey dağılabilir. Ve bence bunu hareket halinde izlemek inanılmaz."

Büyüme

Miami GP'de pit şeridinde görülen tek NFL süperstarları Watt kardeşler değildi.

Yedi kez Super Bowl şampiyonu olan ve şu anda Tampa Bay Buccaneers'ın oyun kurucusu olan Tom Brady, diğer spor efsaneleri Michael Jordan ve David Beckham ile birlikte görüntülendi.

Yıldızlarla dolu etkinlik hafta başında Lewis Hamilton tarafından Brady'ye "F1'in Super Bowl'u" olarak tanımlandı ve katılan A-list ünlülerle kesinlikle bir gösteri etkinliği havası vardı.

Her ne kadar Max Verstappen açılış şampiyonluğunu elde etmek için baskın bir performans sergilemiş olsa da, bu F1 takviminde gösterişli bir etkinlikti ve Steiner bunun ABD'de sporun büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine inanıyor.

"Büyümeye devam edebilir miyiz? Bilmiyorum çünkü önümüzdeki yıl Las Vegas'ta bir sonraki etkinliğimiz olacak ama bence Liberty Media ne yapacağını çok iyi biliyor," diyor Steiner.

"Formula 1'i bu noktaya getirdikleri gibi, bir sonrakini de nasıl yapacaklarını bileceklerdir. Ve bence bir sonraki şey burada, olduğu yerde stabilize etmek. Ve sonra belki hazır olduğumuzda tekrar gelişebiliriz.

"Ama şu anda üst seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıllarda biraz daha az olsa bile, bunun bir dram olduğunu düşünmüyorum çünkü şu anda çok fazla ilgi var. Bence bu harika bir şey ve Liberty'nin ABD'de yaptığı spor da harika."

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Kaynak: edition.cnn.com