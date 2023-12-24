NFL sarsıntı protokolleri konusunda yoğun bir incelemeyle karşı karşıya

Miami Dolphins'in oyun kurucusu Tua Tagovailoa'nın korkunç görünen bir olayda beyin sarsıntısı geçirdikten sonra hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan olay, kafa yaralanmalarının ele alınmasıyla ilgili bir dizi soruyu gündeme getirdi.

Tagovailoa'nın belirgin kafa travmasının nasıl ele alındığına dair bir soruşturma başlatılırken, oyun kurucunun ilk beyin sarsıntısı değerlendirmesinde yer alan ve NFL'e bağlı olmayan nörotravma danışmanının artık Ulusal Futbol Ligi Oyuncuları Birliği (NFLPA) ile çalışmadığı bildirildi.

NFL Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Allen Sills Cuma günü CNN Baş Tıbbi Muhabiri Dr. Sanjay Gupta'ya "bunu doğru yapacağız" dedi.

Tagovailoa, takımın Pazar günü New York Jets'e karşı oynayacağı bir sonraki maçı kaçıracak.

Dolphins baş antrenörü Mike McDaniel, "Kesin bir zaman çizelgesi vermek için çok erken," dedi. "Jets'e karşı oynanacak bu maçta olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bunun ötesinde, yine en iyi sağlık durumuna ulaştığından emin olmaya ve sonra o köprüyü geçmeye odaklandık, bu yüzden bunun ötesinde kesin zaman çizelgeleri için biraz erken."

McDaniel, Tagovailoa'nın şu anda takımın tesislerinde olduğunu ve "birkaç iyi gün" geçirdiğini de sözlerine ekledi.

McDaniel, "Sadece uygun prosedür ve protokolü uygulamaya çalışıyor, böylece kendini %100 hissediyor," dedi. "Bu konuda gayretli olacağını biliyorum ve ışıklar ve benzeri şeyler açısından ona sorun çıkaran herhangi bir şey varsa, bunu kapatacağız."

İncelemenin başlangıcı

Her şey 25 Eylül Pazar günü Dolphins'in Buffalo Bills'i 21-19 yendiği maçta başladı.

Tagovailoa, ikinci çeyrekte Bills defans oyuncusu Matt Milano'nun Dolphins oyun kurucusunun kaskının arkasını çime çarpmasına neden olan darbesinin ardından kısa bir süre oyun dışı kaldı.

24 yaşındaki oyun kurucu tökezleyerek ayağa kalktı ve beyin sarsıntısı kontrolü için soyunma odasına götürüldü. Milano pas verene sert müdahale cezası aldı.

Dolphins ilk başta Tagovailoa'nın kafa travması nedeniyle maça dönmesinin şüpheli olduğunu açıkladı, ancak üçüncü çeyrekte sahaya geri döndü ve maçı 186 yarda ve bir touchdown atarak tamamladı.

Tagovailoa maçtan sonra gazetecilere kafası çime çarpmadan önce sırt üstü düştüğünü ve bunun sonucunda sırtının kilitlendiğini ve tökezlediğini söyledi. Beyin sarsıntısı açısından değerlendirildiğini ancak sonuçta temiz çıktığını da sözlerine ekledi.

Dolphins baş antrenörü McDaniel, maçtan sonra Tagovailoa'nın daha önceki bir oyunda sırtının "büküldüğünü" ancak aldığı darbenin "sırtını gevşettiğini" ve bacaklarının sallanmasına neden olduğunu söyleyerek sırt sakatlığını ima etti. McDaniel, Tagovailoa'nın kendisine sırtının "Gumby" gibi olduğunu söylediğini de sözlerine ekledi - klasik yeşil animasyon karakterine bir gönderme.

Sadece dört gün sonra Tagovailoa, Dolphins'in Perşembe Gecesi Futbolu'nda Cincinnati Bengals ile oynadığı maçta sahaya çıktı.

Tagovailoa ikinci çeyrekte Bengals defans oyuncusu Josh Tupou tarafından düşürüldü ve birkaç dakika boyunca sahada hareketsiz yattı.

Tagovailoa sedyeye konulurken tüm Dolphins yedek kulübesi sahaya yürüdü. Cincinnati'deki Paycor Stadyumu'nda bulunan Bengals taraftarları Tagovailoa sahadan çıkarılırken saygılarını gösterdiler.

Videoda Tagovailoa'nın ön kollarının büküldüğü ve parmaklarının kıvrıldığı görülüyordu - beyin cerrahı Gupta'nın söylediğine göre bu bir "eskrim tepkisi" ve beyin hasarıyla bağlantılı olabilir. Gupta, kendisi de bir beyin cerrahı olan Sills'e videoyu gördükten sonra ne kadar endişelendiğini sordu.

Sills, "Elbette bir beyin cerrahı olarak ben de sizin gibi endişeliyim ve önemli bir yaralanma ve bunun gibi nörolojik bulguları olan herkes gibi," dedi.

"Acil endişe... en uzman ve zamanında bakımı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak... hava yolunu güvence altına almak, omurga yaralanması olmadığından emin olmak vb.

"Bu sakatlık ve tüm sakatlıklar konusunda endişeliyim."

Tagovailoa'nın hastaneyi ziyaret ettikten sonra Miami'ye dönmesine izin verildi ve McDaniel Cuma günü gazetecilere oyun kurucusunun "moralinin iyi" olduğunu söyledi.

Ancak Concussion Legacy Foundation'ın kurucu ortağı ve CEO'su Chris Nowinski, NFL'ye "daha iyisini yapması" gerektiğini söyledi.

Nowinski , "Bu protokollerden daha büyük bir mesele," diye tweet attı . "Beyin sarsıntısı bir hayatı değiştirebilir. Benim için bu kişisel bir mesele. Başka çocukların babasız büyümesine izin veremeyiz." CNN, NFL'e Nowinski'nin tweetine cevap hakkı tanıdı.

Minnesota Vikings oyuncusu Adam Thielen, kafalarına darbe aldıklarında ligin oyun kurucuları "koruma" görevi olduğunu söyledi.

Thielen, Vikings oyun kurucusu Kirk Cousins'in kaskına gelen darbeler sorulduğunda, "Açıkçası bunların kesinlikle bildirilmesi gerekiyor çünkü bu ligde oyun kurucularımızı korumamız gerekiyor," dedi. "Onlar bu ligin başarısı ve bu takımların sahada iyi bir ürün ortaya koyması için çok büyük ve çok önemli. Onları korumak zorundayız."

NFL ve NFLPA ortak bir açıklama yayınlayarak her iki tarafın da protokollerde, özellikle de "kaba motor dengesizliği" olaylarında güncellemeler yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Sills Gupta'ya devam eden incelemenin oyuncular, NFL ve NFLPA'nın yanı sıra antrenörler, doktorlar ve bağımsız uzmanları da içerdiğini söyledi.

Sills, "Bundan ne öğrendiğimiz ve olayların tam olarak nasıl geliştiği konusunda çok şeffaf ve çok açık olacağız," diye ekledi.

Gupta Pazar günü yaptığı açıklamada Tagovailoa'nın Bills maçında kaskı çime çarptıktan sonra yürümekte güçlük çektiğini ve bunun potansiyel bir "no-go" işareti olduğunu, yani bir oyuncunun sahaya dönmemesi gerektiğini ve dönmeyeceğini belirtti.

Sills, bu tür bir "kaba motor dengesizliğinin" nörolojik bir nedenden kaynaklandığı tespit edilirse "hayır" işareti olduğunu söyledi.

Bills'in vuruşunun hala inceleme altında olduğunu ve "sadece videoya bakarak karar vermenin çok zor olduğunu" söyledi. Sills, bir oyuncunun oyuna dönüp dönemeyeceğine dair kararın asla tek bir kişi tarafından değil, bağımsız bir nöroloji uzmanı da dahil olmak üzere bir grup doktor tarafından verildiğini vurguladı.

Pazar günü, iki oyun kurucu sarsıntı protokolünün bir sonucu olarak oyundan çıktı: New York Giants'tan Tyrod Taylor ve New England Patriots'tan Brian Hoyer.

Baltimore Ravens baş antrenörü John Harbaugh yaşananları "hayret verici" olarak nitelendirirken NFLPA başkanı JC Tretter yaşananlar karşısında "öfkelendiğini" söyledi.

JC Tretter Twitter'dan yaptığı açıklamada "Beyin hasarını teşhis etmek için objektif ve doğrulanmış bir yönteme sahip olana kadar, insan hatası potansiyelini daha da azaltmak için protokolleri değiştirmek de dahil olmak üzere mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi.

"Oyuncularımızın sağlığı söz konusu olduğunda tıbbi muhakemedeki bir başarısızlık protokollerdeki bir başarısızlıktır."

NFL'in beyin sarsıntısı protokolü nedir?

Bir oyuncu kafasına darbe almışsa ve beyin sarsıntısı ya da stinger (sinir sıkışması yaralanması) olduğunu düşündüren belirti ya da bulgular sergiliyor ya da bildiriyorsa veya takım atletik antrenörü, kabin ATC gözcüsü, takım doktoru, oyun hakemi, antrenör, takım arkadaşı, saha kenarı Bağlantısız Nörotravma Danışmanı (UNC) ya da kabin UNC protokolü başlatırsa beyin sarsıntısı protokolüne girer.

Oyuncu saha kenarına alınır veya sahada stabilize edilir ve teste tabi tutulur.

Takım doktoru ve UNC, "gidilmez" işaretleri (bilinç kaybı, kaba motor dengesizliği, konfüzyon, hafıza kaybı), olay öyküsü, sarsıntı belirtileri/semptomları, video incelemesinin yanı sıra servikal omurga muayenesi, konuşmanın değerlendirilmesi, yürüyüş ve göz hareketlerinin gözlemlenmesi ve pupilla muayenesi dahil olmak üzere odaklanmış bir nörolojik muayene gibi unsurların değerlendirilmesini içeren bir saha kenarı araştırması gerçekleştirir.

Testin herhangi bir unsuru pozitif, sonuçsuz veya beyin sarsıntısı şüphesi olarak değerlendirilirse, oyuncu tam NFL SCAT ve tam bir nörolojik muayeneyi içeren ileri değerlendirme için soyunma odasına götürülür.

Eğer anormalse, oyuncunun oyuna dönmesine izin verilmez ve soyunma odasında kalarak sağlık ekibi tarafından periyodik olarak değerlendirilir.

Beyin sarsıntısı teşhisi konan her NFL oyuncusu, tam olarak antrenman yapmasına veya bir oyuna katılmasına izin verilmeden önce beş aşamalı bir süreci takip etmelidir.

NFL'de beyin sarsıntıları neden önemlidir?

Beyin sarsıntıları ve bunların önlenmesi, yaşamın ilerleyen dönemlerinde beyin hastalıklarıyla olan bağlantıları nedeniyle son yıllarda önemli bir konu haline gelmiştir.

2017 yılında JAMA (Journal of the American Medical Association) tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmada, bilimsel araştırmalar için bağışlanan ölen NFL oyuncularının beyinlerinin %99'unda CTE olarak bilinen kronik travmatik ensefalopati tespit edilmiştir.

Nörodejeneratif beyin hastalığı, tekrarlanan kafa travmasına maruz kalan bireylerde görülebilir. Hastalık patolojik olarak beyinde nöropatik yolları devre dışı bırakabilen ve çeşitli klinik semptomlara yol açabilen anormal tau proteininin birikmesiyle kendini gösterir. Bunlar arasında hafıza kaybı, kafa karışıklığı, muhakeme bozukluğu, saldırganlık, depresyon, anksiyete, dürtü kontrolü sorunları ve bazen intihar davranışı yer alır.

Sadece otopsi ile resmi olarak teşhis edilebilir ve hepsi olmasa da çoğu vaka ya gazilerde ya da özellikle Amerikan futbolu olmak üzere temas sporları yapan kişilerde görülmüştür.

2018 yılında yapılan bir çalışma, CTE'nin erken dönemde ve herhangi bir beyin sarsıntısı belirtisi olmadan da başlayabileceğini ortaya koymuştur. Brain dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarından Dr. Lee Goldstein ve Boston Üniversitesi'nden meslektaşları, 17 ve 18 yaşlarında ölen dört sporcunun beyinlerini değerlendirdi. Dördü de sporla ilgili bir tür kafa travması geçirdikten sonraki bir gün ila dört ay içinde ölmüştü ve futbol oynama geçmişleri vardı.

Bu yılın başlarında, eski NFL oyuncusu Demaryius Thomas 33 yaşında aniden öldü. Aylar sonra Thomas'ın ailesi, öldüğünde 2. evre CTE hastası olduğunu söyledi.

Yine son yıllarda, 38 yaşında ölen Vincent Jackson ve intihar etmeden önce altı kişiyi ölümcül şekilde vuran Phillip Adams 'a da ölümlerinden sonra CTE teşhisi kondu.

2021 yılında yapılan bir araştırma da NFL oyuncularının Lou Gehrig hastalığı olarak da bilinen amiyotrofik lateral sklerozdan (ALS) ölme ihtimalinin genel halka göre yaklaşık dört kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

ALS, daha çok yaşlı beyaz erkeklerde teşhis edilen nörodejeneratif bir hastalıktır. Temel nedenleri hala bilinmemektedir ve çoğu vakanın sporadik olduğu düşünülmektedir.

Araştırmacılar, futbol ve nörodejeneratif hastalık CTE arasında tespit edilen benzer bir bağlantı nedeniyle kafa travması ve ALS arasında bir ilişki olduğu varsayımında bulunmuşlardır. Önceki araştırmalar CTE ve ALS'nin beyin üzerinde bazı benzer etkilere sahip olabileceğini belirtmiştir.

CNN'den Jamie Gumbrecht, David Close ve Homero de la Fuente bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com