NFL sahipleri Bills-Bengals maçının iptalinin ardından tarafsız saha playoff düzenlemesini onayladı

Bills ve Bengals gibi iki takımın daha az normal sezon maçı oynayacak olması nedeniyle lig, Cuma günü 32 takım sahibi ya da onların atadığı kişilerle olası playoff senaryolarını belirlemek üzere özel bir sanal toplantı düzenledi.

Pazartesi gecesi Bills ve Bengals arasında oynanacak maç, Damar Hamlin'in sahada fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının ardından iptal edildi. Diğer takımlar 17 maç oynamış olacakken, Buffalo ve Cincinnati playofflara 16 maç oynamış olarak girecek.

NFL Komiseri Roger Goodell, teklifin rekabet komitesi tarafından onaylanmasının ardından ve kulüplerden onay almadan önce Perşembe günü yaptığı açıklamada "Mükemmel bir çözüm olmadığının farkındayım" dedi. "Bununla birlikte, sahiplerden değerlendirmelerini istediğimiz teklif, bu olağanüstü koşullar altında oyunun oynanmaması yönündeki zor ama gerekli kararın yarattığı en önemli potansiyel hakkaniyet sorunlarını ele alıyor."

NFL sahipleri, iki katılımcı takımın eşit sayıda maç oynamaması ve Bills-Bengals maçının sonuna kadar oynanması halinde her iki takımın da potansiyel üst sıralarda yer alması durumunda AFC Şampiyonluk maçının tarafsız bir sahada oynanmasına yönelik benzersiz planı onayladı.

Kansas City Chiefs (13-3) hafta sonuna potansiyel ilk seri başı olarak giriyor ve bu da normal yıllarda tüm playoff maçlarını evinde oynayacağı anlamına geliyor.

Bills ise 12-3'lük derecesiyle Cumartesi ve Pazar günü oynanacak sezonun son maç ları öncesinde 2. sıradaki yerini koruyor. Bengals ise 11-4 ile playoff resminde 3. sırada yer alıyor. NFL tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre takımlar normal sezon galibiyet yüzdelerine göre sıralanıyor.

AFC şampiyonluk maçının tarafsız bir sahada oynanacağı üç senaryo var. Her biri Chiefs ve Bills'in bu hafta sonu aynı sonucu (galibiyet, mağlubiyet ya da beraberlik) almasını içeriyor.

NFL açıklamasına göre olasılıklar şöyle

- Senaryo 1 - Buffalo ve Kansas City'nin her ikisi de kazanır ya da berabere kalırsa, Buffalo - Kansas City şampiyonluk maçı tarafsız bir sahada oynanacaktır.

- Senaryo 2 - Eğer Buffalo ve Kansas City kaybeder ve Baltimore kazanır ya da berabere kalırsa, Buffalo - Kansas City şampiyonluk maçı tarafsız bir sahada oynanır.

- Senaryo 3 - Buffalo ve Kansas City kaybeder ve Cincinnati kazanırsa, Buffalo ya da Cincinnati - Kansas City şampiyonluk maçı tarafsız bir sahada oynanacak.

Takım sahipleri Cuma günü ayrıca, Bengals ve Baltimore Ravens'ın (10-6) wild card maçında rakip olmaları halinde ev sahibi takımın belirlenmesi için yazı tura atılması planını da onayladı.

Ravens ve Bengals Pazar günü oynayacak ve program dengesizliği nedeniyle Ravens'ın artık AFC North'u kazanma şansı yok.

NFL tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, "Baltimore 18. haftada Cincinnati'yi mağlup ederse ligdeki rakibi Cincinnati'yi iki kez yenmiş olacak ancak playoff maçına ev sahipliği yapamayacak çünkü Cincinnati 16 maçlık programda Baltimore'un 17 maçlık programa göre daha yüksek bir galibiyet yüzdesine sahip olacak" denildi. Baltimore'un galibiyeti Ravens'ı 11-6, Bengals'ı ise 11-5'lik bir dereceye taşıyacak.

Her iki takım da 11-6'lık dereceye sahip olsaydı, Ravens Bengals'ı iki kez yenerek ligi kazanacaktı.

Senaryo oylamasının geçmesi için 32 takım sahibinden en az 24'ünün kararları onaylaması gerekiyordu.

CNN'den Steve Almasy bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com