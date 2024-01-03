NFL Playoffları: Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers karşısında aldığı baskın galibiyetle Super Bowl'a gidiyor

Eagles ilk hücumunda sayı buldu ve 49ers'ı bozguna uğratırken arkasına bakmadı.

49ers, ilk çeyrekte sağ dirseğinden sakatlanan çaylak oyun kurucu Brock Purdy'nin Eagles defans oyuncusu Haason Reddick tarafından düşürülmesiyle bir an için oyun kurucudan yoksun kaldı. San Francisco'nun dördüncü yedek oyun kurucusu olan Josh Johnson, beyin sarsıntısı geçirerek oyun dışı kalmadan önce üçüncü çeyreğe kadar Purdy'nin yerini doldurdu.

Sakat dirseği üzerinde oynayan Purdy oyuna yeniden girdi ancak 49ers hücumu sayı üretmekte zorlandı.

Bu arada, Eagles oyun kurucusu Jalen Hurts ve Philadelphia koşu oyunu, 49ers savunmasının her yerine koştu, 148 koşu yardası elde etti ve dört touchdown'un tamamını yerden attı. NFL Research'e göre dördüncü çeyrekteki koşu touchdown'ı ile Hurts (15), playofflar da dahil olmak üzere NFL tarihinde bir QB tarafından bir sezonda en çok koşu touchdown'ı yapan Cameron Newton'ı (14) geçti.

2017-18 sezonunda kazandığından bu yana ilk kez Super Bowl'a yükselen Eagles, Pazar günü Cincinnati Bengals ve Kansas City Chiefs arasında oynanacak AFC Şampiyonasının galibiyle karşılaşacak.

Super Bowl LVII, 12 Şubat'ta Glendale, Arizona'daki State Farm Stadyumunda oynanacak.

Cincinnati Bengals - Kansas City Chiefs

AFC'de Bengals ve Chiefs üst üste ikinci kez karşı karşıya geliyor. Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, geçen yıl Arrowhead Stadyumu'nda alınan ezici yenilginin intikamını almaya çalışacak. Bengals'ın oyun kurucusu Joe Burrow ise Kansas City karşısında üst üste dördüncü galibiyetini almak için geçen yılki sonucu tekrarlamaya çalışacak.

Chiefs normal sezonu AFC'nin 1 numaralı seri başı olarak tamamladı. Wild Card aşamasında bir hafta dinlenme hakkı kazandılar, Divisional turunda Jaguars'ın icabına baktılar ve şimdi tam olarak olmak istedikleri yerdeler.

Tek sorun yıldız oyun kurucularının %100 sağlıklı olmaması.

Mahomes Bölünme turunda yüksek ayak bileği burkulması yaşadı. Acıya dayanacağına şüphe yok ancak hareket kabiliyetindeki herhangi bir sorun oyun kurma yeteneklerini etkileyecektir.

Mahomes'un topu sahaya nasıl taşıyacağı konusunda yaratıcı olması gerekecek. Mahomes'u korumak için hücum yan hakemleri üzerinde de baskı var. Eğer açıkta kalırsa, daha fazla sakatlanma riski artacaktır.

Bengals deplasman takımı ve alt sıralarda olsa da, onları güçsüz olarak görmek yanlış olur.

Bölüm turunda Bills'i alt ettiler ve bunu kolaymış gibi gösterdiler. Eğer o maç bu hafta sonu işlerin nasıl gideceğinin bir göstergesiyse, Chiefs bir savaşa hazır olmalı.

Ayrıca tarihin Bengals'ın lehine olduğunu da belirtmekte fayda var. Burrow, Mahomes'a karşı 3-0 önde. Ve üç maçta da Cincinnati dördüncü çeyreğe ya beraberlikle ya da geride başladı.

Chiefs erken öne geçse bile, Bengals son düdüğe kadar yok sayılmaması gerektiğini kanıtladı. Üstüne üstlük Burrow, bu ikilinin AFC şampiyonluk maçında son karşılaşmalarından çok daha iyi bir oyun kurucu. Rakamları genel olarak iyileşti ve yüksek seviyede oynayarak daha fazla deneyim kazandı.

Sonuç olarak Chiefs, sakat olsun ya da olmasın MVP kalibresinde bir oyun kurucuya sahip elit bir takım. Bengals ise genç, yetenekli ve geçmişi olan bir takım. Hangi takımın bir sonraki aşamaya geçmek için gerekenlere sahip olduğunu sadece zaman gösterecek.

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Kaynak: edition.cnn.com