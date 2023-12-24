NFL oyuncu sendikası, Dolphins oyuncularının beyin sarsıntısının değerlendirilmesinde görev alan nörotravma danışmanının işine son verdi

ESPN'in ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, bağlı olmayan nörotravma danışmanı, değerlendirmesinde "birkaç hata" yaptığı tespit edildikten sonra görevine son verildi.

CNN NFLPA'ya ulaştı ancak hemen bir yanıt alamadı.

Ulusal Futbol Ligi ve NFLPA Cumartesi günü ortak bir açıklama yayınlayarak Tagovalioa'nın beyin sarsıntısı protokollerinin uygulanmasına ilişkin soruşturma devam ederken, her iki tarafın da protokollerde güncelleme yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

NFL ve NFLPA, "inceleme sürecinde şimdiye kadar öğrenilenlere dayanarak önümüzdeki günlerde protokolde değişiklikler yapılmasını beklediklerini" söyledi.

Pazar günü NFLPA, lige Tagovailoa'nın bariz kafa yaralanmasının ele alınışına ilişkin bir inceleme başlatacağını söyledi. NFL daha sonra CNN'e ortak bir soruşturma yapılacağını doğruladı.

Dolphins'in Buffalo Bills karşısında aldığı 21-19'luk galibiyette Tagovailoa ikinci çeyrekte Bills defans oyuncusu Matt Milano'nun darbesiyle kaskının arka kısmının çime çarpması sonucu kısa bir süre oyun dışı kaldı. 24 yaşındaki üçüncü sınıf oyun kurucu tökezleyerek ayağa kalktı ve beyin sarsıntısı kontrolü için soyunma odasına götürüldü. Milano pas verene sert müdahale cezası aldı.

Dolphins ilk olarak Tagovailoa'nın kafa travması nedeniyle maça dönmesinin şüpheli olduğunu açıkladı ancak üçüncü çeyrekte sahaya geri döndü ve maçı 186 yarda ve bir touchdown atarak tamamladı.

Tagovailoa maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada kafası çime çarpmadan önce sırt üstü düştüğünü, bunun da sırtının kilitlenmesine ve tökezlemesine neden olduğunu söyledi. Beyin sarsıntısı açısından değerlendirildiğini ancak sonuçta temiz çıktığını da sözlerine ekledi.

Tagovailoa "Adrenalin beni ayakta tuttu" diye ekledi.

Dolphins baş antrenörü Mike McDaniel maçtan sonra Tagovailoa'nın daha önceki bir oyunda sırtının "büküldüğünü" ancak aldığı darbenin "sırtını gevşettiğini" ve bacaklarının sallanmasına neden olduğunu söyleyerek sırt sakatlığını ima etti. McDaniel, Tagovailoa'nın kendisine sırtının "Gumby" gibi olduğunu söylediğini de sözlerine ekledi.

NFL ve Dolphins, Tagovailoa'nın Perşembe günü bir maç daha oynamasına izin verme kararı nedeniyle inceleme altında.

Tagovailoa o maçın ikinci çeyreğinde Cincinnati Bengals defans oyuncusu Josh Tupou tarafından düşürülmüş ve birkaç dakika boyunca sahada hareketsiz kalmıştı. Tagovailoa hastaneye götürülmeden önce bir sedye ve sırt tahtasına yerleştirilirken tüm Dolphins kenar çizgisi sahaya yürüdü. Cincinnati'deki Paycor Stadyumunda bulunan Bengals taraftarları Tagovailoa sahadan çıkarılırken saygılarını gösterdiler.

NFLPA Perşembe gecesi yaptığı açıklamada oyuncu sağlığı ve güvenliğinin misyonlarının "merkezinde" yer aldığını söyledi.

"Bu geceki endişemiz Tua içindir ve tam ve hızlı bir iyileşme umuyoruz" denildi. "Olası protokol ihlaline ilişkin soruşturmamız devam ediyor."

McDaniel Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada Tagovailoa'nın Perşembe günkü maçtan sonra beyin sarsıntısı protokolünde olduğunu söyledi ancak sahaya dönüşü için herhangi bir takvim vermedi.

Video, Tagovailoa'nın ön kollarının büküldüğünü ve parmaklarının büküldüğünü gösterdi - CNN'in Baş Tıbbi Muhabiri Dr. Sanjay Gupta, bir beyin cerrahı, bir "eskrim tepkisi" olduğunu ve bir beyin hasarı ile bağlantılı olabileceğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com