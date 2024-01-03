NFL, Lions-Cowboys maçını bitiren tartışmalı hakem kararının ardından oyunculara 'açıkça' uygun alıcı olarak rapor vermelerini hatırlatıyor

AT&T Stadyumu'nda oynanan 17. Hafta maçının son saniyelerinde, Detroit'e bir sayılık üstünlük ve muhtemelen etkileyici bir deplasman galibiyeti kazandıracak olan iki sayılık basket, hakemlerin 68 numaralı formayı giyen hücum yan hakemi Taylor Decker'ın oyun kurucu Jared Goff'un pasını yakaladığında uygun bir alıcı olmadığına karar vermesinin ardından silindi.

İki sayılık atış için yapılan iki deneme daha başarısız oldu ve Lions maçı 20-19 kaybetti.

Hakem Brad Allen'ın maçtan sonraki havuz raporunda belirttiğine göre, 70 numaralı Lions hücum yan hakemi Dan Skipper, Decker değil, uygun alıcı olarak rapor edilmişti. Decker maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Allen'a uygun bir alıcı olarak rapor verdiğini söylediğini belirtti.

Bu karar Lions'da şaşkınlık yaratırken, baş antrenör Dan Campbell gazetecilere maçtan önce takımın oyunda nasıl dizileceği konusunda yetkililerle konuştuğunu açıkladı.

"Maç öncesi her şeyi en ince ayrıntısına kadar açıkladım. TAMAM MI? Bunu yaptım. 70 rapor verdi, 68 vermedi. Biz de 68'e attık. Açıklama buydu," dedi hayal kırıklığına uğramış Campbell.

Salı günü lig, tüm takımlara bir video göndererek, gelecekte böyle bir olayın yaşanmasını önlemek için oyunculara alıcı olarak uygunluklarını yetkililere açıkça belirtmelerinin önemini hatırlattı.

NFL'in kıdemli başkan yardımcısı Walt Anderson videoda, "Durumundaki değişikliğin, ellerini göğsünün önünde yukarı ve aşağı kaldırarak fiziksel bir işaretle hakeme açıkça iletildiğinden emin olmak ve uygun bir alıcı olarak rapor verme niyetini hakeme bildirmek oyuncunun sorumluluğundadır" dedi.

Tartışmalı oyunda Decker'ın uygun alıcı olduğunu bildirmek için hakem Allen'a yaklaştığı görülüyor, ancak diğer iki hücum yan hakemi Skipper ve Penei Sewell de uygun alıcının kim olacağı konusunda Cowboys savunmasının kafasını karıştırmak amacıyla Allen'a yaklaşıyor.

Videoda, daire içine alınan Skipper'ın iki sayılık dönüşüm denemesi için sahaya çıkışı ile maçın ilk çeyreğindeki benzer bir oyun arasındaki karşılaştırmalar gösteriliyor.

NFL kurallarına göre, 50-79 veya 90-99 numaralı herhangi bir hücum oyuncusunun uygun bir pas alıcısı olarak sıraya girmesine izin verilir, ancak oyuncu durumundaki değişikliği derhal hakeme bildirmelidir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com