NFL, kalan playoff takımlarına aşılanmamış oyuncuların artık günlük Covid-19 testine tabi tutulmayacağını söyledi

NFL, CNN tarafından elde edilen bilgi notunda, lig ve NFL Oyuncular Birliği tarafından güncellenen Covid-19 protokollerinin "test temposunu belirlemek için aşılanmış ve aşılanmamış oyuncular arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak üzere" güncellendiğini söyledi.

NFL sözcüsü Brian McCarthy CNN'e yaptığı açıklamada, bu durumun sadece test tatili olmayan yaklaşık 12 aşısız oyuncuyu etkilediğini, test sonucu pozitif çıkan bir kişinin 90 gün boyunca test yaptırmak zorunda olmadığını söyledi.

NFL ve oyuncular birliği, pandemiye yanıt olarak bu sezon protokollerde birçok değişiklik yaptı. Bir noktada, tamamen aşılanmış bireylerin haftalık, aşılanmamış bireylerin ise günlük test yaptırması gerekiyordu.

28 Aralık'ta lig, güncellenmiş CDC kılavuzunun yayınlanmasının ardından virüs testi pozitif çıkan oyuncuların takımlarından izole edilmesi gereken süreyi azalttığını açıkladı.

Son nota göre, derhal geçerli olmak üzere, semptomları bildiren herhangi bir oyuncu veya personel derhal test edilecektir. Aralık 18'den bu yana yürürlükte olan "hedefli gözetim testi" devam edecek.

"Testlere yönelik bu kapsamlı, semptom temelli yaklaşım, Omicron varyantı ile ilgili son deneyimlerimizi yansıtmakta ve mevcut halk sağlığı tavsiyelerine ve sağlık hizmetlerinde kullanılan en iyi uygulamalara uymakta ve vakaların derhal tespit edilip tedavi edilmesi ve tesis içinde yayılmasının önlenmesi için en iyi fırsatı sunmaktadır."

15 Aralık'ta lig, oyuncularının yaklaşık %95'inin ve diğer NFL personelinin "%100'ünün" tamamen aşılandığını açıkladı. NFL, diğer spor ligleri gibi, oyuncuların aşılanmasını zorunlu kılmıyor.

2021 NFL sezonu sona ermek üzere ve sadece Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams ve San Francisco 49ers takımları kaldı.

Super Bowl LVI'nın 13 Şubat'ta Inglewood, Kaliforniya'daki SoFi Stadyumunda oynanması planlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com