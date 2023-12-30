NFL ilk siyahi kadın oyun görevlisini seçti

NFL Cuma günü yaptığı açıklamada Chaka'yı 2021 yılı için maç görevlileri listesine eklediğini ve böylece ligin bu pozisyona atanan ilk siyahi kadını olduğunu duyurdu.

Virginia'lı bir eğitimci ve eski bir üniversite futbol maçı yetkilisi olan Chaka, seçilmekten onur duyduğunu ancak bunun aynı zamanda "kişisel bir başarıdan daha büyük" olduğunu söylüyor.

Lig tarafından yapılan açıklamada Chaka, "Bu tüm kadınlar, toplumum ve kültürüm için bir başarıdır" dedi.

Daha önce NCAA'in Pac-12 Konferansı ve Conference USA'de maç hakemi olarak görev yapan Chaka, 2019'da kısa ömürlü Alliance of American Football'da da hakemlik yaptı. NFL'nin Hakemlik Gelişim Programına 2014 yılında katıldı.

Lig, programın, üniversite sıralarındaki en iyi hakem adaylarına "başarılı olma yeteneklerine sahip olup olmadıklarını belirlemek için NFL görevlilerinin karşılaştığı oyun içi deneyimlere maruz kalma" imkanı sunduğunu söylüyor.

NFL futbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Troy Vincent Sr., "Maia'nın NFL Hakemlik Gelişim Programı da dahil olmak üzere yıllarca süren sıkı çalışması, özverisi ve azmi ona NFL hakemi olarak bir pozisyon kazandırdı" dedi.

Vincent, "Kadınların Tarihi Ayı'nı kutladığımız şu günlerde Maia, ilk siyahi kadın hakem olarak bir öncüdür ve kadınların futbol sahalarında normalleşmesi yolunda bize ilham vermektedir" dedi.

Futbol sahası dışında Chaka, Virginia Beach devlet okulu sisteminde sağlık ve beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

NFL tarafından seçilmesi, ligin Sarah Thomas'ı ilk daimi kadın maç hakemi yapmasından altı yıl sonra gerçekleşti.

Thomas, 2019'da bir NFL playoff maçını yöneten ilk kadın ve bu yıl Super Bowl hakem ekibindeki ilk kadın oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com