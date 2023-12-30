içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlerfutbol

NFL ilk siyahi kadın oyun görevlisini seçti

Maia Chaka, bu yıl Ulusal Futbol Ligi'nin yeni sezonu başladığında tarihe geçecek.

 and  Christian Meier
2 dakikada okunur
Maia Chaka, Mart 2019'da San Diego, Kaliforniya'da bir Amerikan Futbolu İttifakı maçını yönetiyor..aussiedlerbote.de
Maia Chaka, Mart 2019'da San Diego, Kaliforniya'da bir Amerikan Futbolu İttifakı maçını yönetiyor..aussiedlerbote.de

NFL ilk siyahi kadın oyun görevlisini seçti

NFL Cuma günü yaptığı açıklamada Chaka'yı 2021 yılı için maç görevlileri listesine eklediğini ve böylece ligin bu pozisyona atanan ilk siyahi kadını olduğunu duyurdu.

Virginia'lı bir eğitimci ve eski bir üniversite futbol maçı yetkilisi olan Chaka, seçilmekten onur duyduğunu ancak bunun aynı zamanda "kişisel bir başarıdan daha büyük" olduğunu söylüyor.

Lig tarafından yapılan açıklamada Chaka, "Bu tüm kadınlar, toplumum ve kültürüm için bir başarıdır" dedi.

Daha önce NCAA'in Pac-12 Konferansı ve Conference USA'de maç hakemi olarak görev yapan Chaka, 2019'da kısa ömürlü Alliance of American Football'da da hakemlik yaptı. NFL'nin Hakemlik Gelişim Programına 2014 yılında katıldı.

Lig, programın, üniversite sıralarındaki en iyi hakem adaylarına "başarılı olma yeteneklerine sahip olup olmadıklarını belirlemek için NFL görevlilerinin karşılaştığı oyun içi deneyimlere maruz kalma" imkanı sunduğunu söylüyor.

NFL futbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Troy Vincent Sr., "Maia'nın NFL Hakemlik Gelişim Programı da dahil olmak üzere yıllarca süren sıkı çalışması, özverisi ve azmi ona NFL hakemi olarak bir pozisyon kazandırdı" dedi.

Vincent, "Kadınların Tarihi Ayı'nı kutladığımız şu günlerde Maia, ilk siyahi kadın hakem olarak bir öncüdür ve kadınların futbol sahalarında normalleşmesi yolunda bize ilham vermektedir" dedi.

Futbol sahası dışında Chaka, Virginia Beach devlet okulu sisteminde sağlık ve beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

NFL tarafından seçilmesi, ligin Sarah Thomas'ı ilk daimi kadın maç hakemi yapmasından altı yıl sonra gerçekleşti.

Thomas, 2019'da bir NFL playoff maçını yöneten ilk kadın ve bu yıl Super Bowl hakem ekibindeki ilk kadın oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Detroit Pistons guardı Jaden Ivey topu kontrol ederken Boston Celtics forveti Jayson Tatum....aussiedlerbote.de
Spor

Detroit Pistons'ın Amerikan spor tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yakalamaktan kaçınmaya çalıştığı yeni D-Day'i

Detroit Pistons için bir başka D-Day günü. Takım bu sezon pek çok istenmeyen rekora imza attı ve Cumartesi günü Toronto Raptors ile oynayacakları maçla birlikte yeni bir rekorun eşiğine gelecekler - Pistons mağlup olduğu takdirde Amerikan profesyonel spor tarihinin en uzun mağlubiyet serisine...

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Detroit Pistons guardı Jaden Ivey topu kontrol ederken Boston Celtics forveti Jayson Tatum....aussiedlerbote.de
Spor

Detroit Pistons'ın Amerikan spor tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yakalamaktan kaçınmaya çalıştığı yeni D-Day'i

Detroit Pistons için bir başka D-Day günü. Takım bu sezon pek çok istenmeyen rekora imza attı ve Cumartesi günü Toronto Raptors ile oynayacakları maçla birlikte yeni bir rekorun eşiğine gelecekler - Pistons mağlup olduğu takdirde Amerikan profesyonel spor tarihinin en uzun mağlubiyet serisine...

 and  James Williams
Üyeler Herkese Açık