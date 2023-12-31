NFL, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olmak üzere tüm Amerikalıları bir araya getiren nadir bir şeydir

NFL'i öne çıkaran da bu. NFL'nin belki de en genç taraftarlar için endişelenmesi gerekirken, futbol Amerika'da açık ara en popüler spordur. Popülerliği siyasi ve ırksal ayrımları aşan bir spor.

Dallas Cowboys ile San Francisco 49ers arasında 16 Ocak'ta oynanan playoff maçınınizlenme oranlarına bakın. Ortalama 41 milyondan fazla kişi maçı izlerken, 50 milyon kişi Cowboys'un hatırlayabildiğim en berbat oyun kararlarından biriyle kaybettiğini gördü. Elbette bu sadece bir ilk tur playoff maçıydı.

Bu 41 milyonu bir perspektife oturtmak gerekirse, 2021'de futbol dışı en yüksek reytingli televizyon yayınını 34 milyondan biraz daha az kişi izledi. Bu programın - Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni - bir düzineden fazla kanalda yayınlandığını unutmayın.

Televizyonun çoğu yayın çağında izleyicileri elinde tutmak için mücadele ederken, NFL bu yıl izleyici kazanıyor. 2021 yılı boyunca en çok izlenen 100 programın 75'i NFL maçlarıydı.

Ancak bu sadece televizyon reytingleriyle ilgili değil, genel olarak ilgiyle ilgili.

NFL ABD'de kraldır

2021 yılında Ipsos tarafından yapılan bir ankette Amerikalı yetişkinlere bir spor dalının hayranı olup olmadıkları sorulmuştur. Çoğunluk (%51) profesyonel futbol hayranı olduğunu söyledi.

Diğer hiçbir spor dalı (profesyonel beyzbol, profesyonel basketbol, profesyonel hokey, profesyonel futbol, kolej basketbolu veya kolej futbolu) %40 sınırını aşamamıştır. Hatta sadece profesyonel beyzbol ve kolej futbolu %30'un üzerine çıkabilmiştir.

Farklı anketörler, diğer faktörlerin yanı sıra soru ifadelerine bağlı olarak profesyonel futbol için farklı destek seviyeleri bulmuş olsa da, futbol tüm anketlerde en üst sırada yer almaktadır.

Dahası, Ipsos anketi incelendiğinde profesyonel futbolun popülaritesinin azaldığına dair bir işaret görülmemektedir.

2007 yılında da Amerikalı yetişkinlerin %51'i profesyonel futbol taraftarı olduğunu söylemiştir.

Daha derine indiğinizde, NFL'in neden bu kadar başarılı olduğunu görebilirsiniz: siyasi yelpazenin her yerinde popüler. Demokratların %51'i NFL hayranı olduğunu söylemiştir. Cumhuriyetçiler arasında bu oran %50'dir. Bağımsızların çoğunluğu (%55) NFL hayranı olduğunu belirtmiştir.

Google aramalarına baktığınızda da aynı şeyi görebilirsiniz. NFL sadece Amerika'da en çok aranan bir numaralı lig olmakla kalmıyor, aynı zamanda eyaletlere göre arama ilgisi seviyesi ile o eyaletin 2020 seçimlerinde nasıl oy verdiği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yok.

Başka bir deyişle, Demokrat Joe Biden'ın kazandığı eyaletlerde de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı eyaletlerde olduğu kadar NFL hakkında arama yapılıyor. Amerika'daki diğer hiçbir büyük spor ligi için durum böyle değil: MLB, MLS, NBA ya da NHL.

Trump ve NFL arasında son beş yılda yaşananlar göz önüne alındığında bu şaşırtıcı olabilir.

Trump 2017 'de oyuncuların milli marş sırasında diz çökmesinin ardından NFL'e ateş püskürdü. George Floyd'un öldürülmesinin ardından daha fazla oyuncunun diz çökmesi üzerine 2020'de Trump ve müttefikleri yine lige yüklendi.

NFL yönetimi 2017'de protestoları desteklemezken 2020'de destekledi. Belki de Trump'ın nihayetinde pek bir etki yaratmadığını fark ettiler.

Gerçekten de, tıpkı şimdi olduğu gibi, 2007 Ipsos anketinde Demokratların ve Cumhuriyetçilerin en az %50'si NFL taraftarıydı.

NFL taraftarlığında ırksal bölünme mi?

NFL taraftarları arasında 2017 öncesinde olduğundan daha büyük bir ırksal bölünme olduğu da görülmüyor.

Ipsos anketinde Beyaz yetişkinlerin %51'i NFL taraftarı olduğunu söylemiştir ki bu oran genel oranla aynıdır. Siyah yetişkinlerin NFL taraftarı olma olasılığı %62 ile biraz daha yüksek olsa da, bu oran Amerika'da pek çok konuda gördüğümüzden çok daha küçük bir ırksal uçurumdur. Örneğin, Siyah yetişkinlerin NBA taraftarı olduğunu söyleme olasılığı Beyaz yetişkinlere göre yaklaşık 40 puan daha fazladır.

Ipsos 2007 yılında profesyonel futbol taraftarlığını sorduğunda, Beyaz yetişkinlerin %54'ü NFL taraftarı olduklarını söylemiştir. Bu oran, 2021 Ipsos anketinin bulduğu hata payı içinde yer almaktadır.

NFL için bir uyarı işareti varsa, o da gençlerin lig hakkında ne düşündüğüdür. Beyin sarsıntılarına ilişkin korkular, 2010'ların sonunda on yılın başına kıyasla yaklaşık 100.000 daha az liseli erkeğin futbol oynamasında rol oynuyor olabilir.

Ulusal Eyalet Lise Dernekleri Federasyonu verilerine göre, futbol lise öğrencileri için en önemli spor olmaya devam ediyor, ancak diğer sporlara karşı avantajı azalıyor.

Dünyanın en sevilen sporu olan futbolu düşünün. İnsanların futbolda beyin sarsıntısından korkmaları gerektiğini gösteren araştırmalara rağmen, bu spor futbola karşı zemin kazanıyor.

Erkek lise futbolu 2010'lu yıllar boyunca yaklaşık 70.000 kişilik bir katılım artışı kaydetti. Kız futbolunda ise bu süre zarfında 40.000 kişilik bir katılım artışı olmuştur.

Bu durum, futbol oynayan 459.000 erkek ve 394.000 kıza (toplamda yaklaşık 850.000) kıyasla futbolu bir milyonun biraz üzerinde lise katılımcısıyla bıraktı. Bu da liselerdeki futbol ve futbolcular arasındaki farkın on yıl içinde yaklaşık 360.000'den yaklaşık 155.000'e düştüğü anlamına geliyordu.

Bu durumun profesyonel spor taraftarlığına da yansıdığına dair bazı işaretler var.

Ipsos anketine katılan 30 yaş altı yetişkinlerin çoğunluğu (%56) NFL taraftarı olmadığını söyledi. Bu oran, sadece %41'inin taraftar olmadığını söylediği 70 yaş ve üzeri yetişkinlerden 15 puan daha fazladır.

Öte yandan, Gallup anketinde profesyonel futbol taraftarlarının oranı 2010'lu yıllarda çift haneli rakamlarla artmıştır.

Bununla birlikte, futbolun sorunlarını gözümüzde büyütmemeliyiz. Büyük bir farkla en popüler Amerikan sporu olmaya devam ediyor. Her ne kadar futbol gibi bir spor dalı bir miktar zemin kazanıyor olsa da, Amerikalı yetişkinlerin futbol taraftarı olma olasılığı anketlerde futboldan yaklaşık 30 puan daha fazla.

Futbol - ve NFL - yakın zamanda popülerlik açısından başka bir spor tarafından geçilme tehlikesiyle karşı karşıya görünmüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com