NFL 16. Hafta: Taraftarlar Noel Günü'nde gişe rekorları kıran üç maç izleyecek

Noel'in Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle NFL maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve böylece futbol eğlencesiyle dolu bir hafta sonu geçirilecek.

Aksiyon Pazartesi günü, her konferansta 1 numaralı tohumların yer aldığı gişe rekorları kıran Noel Günü üçlü maçıyla sona erecek. Playofflara az bir süre kala, bahisler her zamankinden daha yüksek.

İşte maçı izlemeden önce bilmeniz gerekenler:

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 13:00 ET

Tatil şenlikleri Kansas City Chiefs ve Las Vegas Raiders arasındaki AFC West kin maçıyla başlıyor.

Son Super Bowl şampiyonu sezon sonrası için biletini çoktan aldı ama şimdi gözünü üst üste sekizinci lig şampiyonluğunu kazanmaya dikti. Raiders ise sezonun sonuna yaklaşırken playoff hayallerini canlı tutmak için mücadele ediyor.

Chiefs'in son on yıldaki üstünlüğü ortada. Ancak son birkaç haftadır Patrick Mahomes ve ekibi, yakın geçmişteki gibi baskın bir güç gibi görünmüyor. Geçen hafta New England Patriots karşısında alınan ezici galibiyetten önce Kansas City, Buffalo Bills ve Green Bay Packers'a karşı arka arkaya maçlar kaybetti.

Bu haftanın başlarında Mahomes, takımı kazanma yollarına geri döndürmek için istekli olduğunu ifade etti.

Mahomes gazetecilere"Playofflara girerken her zaman en iyi futbolunuzu oynamak istersiniz" dedi.

"O eksiksiz oyunu bir araya getirelim. Bence bunu yapabilirsek ve son birkaç maçta daha da iyi olmaya başlarsak, playofflara girebilir ve en iyi futbolumuzu oynayabiliriz, o zaman bence AFC'nin önü açık ve oraya gidip Super Bowl'a gitmenin bir yolunu bulmaya çalışabiliriz."

Bu arada Las Vegas bu haftaki karşılaşmaya sezonun en farklı galibiyetiyle giriyor. Los Angeles Chargers'ı 63-21 mağlup ederek bir maçta en çok sayı atma rekorunu kırdılar.

Bu ivmeyi son üç maçlarına taşımaya çalışacaklar, hepsi de AFC sıralamasında kendilerinden önde olan takımlara (Chiefs, Colts ve Broncos) karşı.

Bu haliyle Raiders'ın sezon sonrasına kalma şansı sadece %2 ve Pazartesi günü kaybetmeleri halinde bu oran %1'in altına düşecek. Sezonları tehlikede olan taraftarlar zorlu ve çekişmeli bir mücadele bekleyebilirler.

Geçici baş antrenör Anthony Pierce "En iyi futbolumuzu oynamalıyız" dedi.

"Bu takıma karşı istediğiniz kadar saha golü atabilirsiniz ama Patrick Mahomes'un birden fazla gol atacağını bilmek zorundasınız. Kime gittiği önemli değil."

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 16:30 ET

Öğleden sonraki programda Tommy DeVito liderliğindeki New York Giants ile zor durumdaki Philadelphia Eagles arasında bir NFC Doğu karşılaşması yer alıyor. Eagles arka arkaya aldığı üç mağlubiyetin ardından yeniden galibiyet kolonuna girmeye çalışırken, Giants Wild Card'a bir galibiyet daha yaklaşmaya çalışacak.

Sezona 10-1'lik bir başlangıç yaptıktan sonra Eagles önemli bir sıkıntıya girdi. Bu haftaki karşılaşmaya Seattle Seahawks karşısında aldıkları üç sayılık mağlubiyetle çıkıyorlar. Bundan önceki iki haftada Dallas Cowboys ve San Francisco 49ers'a arka arkaya 20 sayıdan fazla farkla yenildiler.

Son dönemde yaşanan sıkıntılara rağmen baş antrenör Nick Sirianni iyimserliğini koruyor.

Sirianni, "Çocuklarımızın birçoğunun birçok badire atlattığını ve zor zamanlar geçirdiğini biliyorum," dedi. "Hayat böyle bir şey ve bu anlar da hayatın içinde.

"O anlara geri dönersiniz ve üstesinden geldiğinizi bilirsiniz ve bu nedenle daha iyi durumdasınız ve bu, şu anda yaşadığımız bu zor zamanların bazılarında tutarlı bir mesaj oldu."

Eagles sezon sonrası için biletini çoktan aldı, ancak lig şampiyonluğu ve NFC'nin 1 numaralı seri başı olma ihtimali hala masada. Philadelphia, NFC Doğu'nun zirvesinde Dallas Cowboys'u geride bırakmak için son üç normal sezon maçını kazanmak zorunda.

Konferansı kazanmak için ayrıca 49ers'ın son üç maçından en az ikisini kaybetmesi gerekecek. San Francisco son üç maçını kazanırsa, konferansın kontrolünü ele geçirecek.

NFC Doğu'da başka bir yerde, Giants sezon sonu rönesansının ortasında. Sezona pek de ideal olmayan bir başlangıç yapan New York'un playoff umutları neredeyse tükenmek üzereydi.

Sonra Giants'ın üçüncü sıradan, draft edilmemiş, çaylak oyun kurucusu Tommy DeVito geldi. New Jersey doğumlu İtalyan asıllı Amerikalı, ilk beş başladığı ilk üç maçını kazanarak sönük Giants takımına yeni bir soluk getirdi.

Pazartesi günü Lincoln Financial Field'da oynanacak karşılaşma çaylak oyuncunun Philadelphia'ya karşı ve Philadelphia'nın tarihsel olarak coşkulu taraftar kitlesinin önünde oynayacağı ilk maç olacak. Kesinlikle sıcak bir karşılama olmayacak ama hem DeVito hem de takım arkadaşları onun bu atmosferle başa çıkabileceğinden emin.

"Oldukça düşmanca bir ortam olduğunu duydum," dedi DeVito. "Bunu dört gözle bekliyorum. Bu tür ortamlarda gelişmeyi severim."

"Kendine güveni var. Ortaya çıkacak ve iyi oynayacak," diyor hücum yan hakemi Justin Pugh. "Harika bir ortam olacak. Onun için heyecan verici.

"Philadelphia'ya ilk kez gidiyorsunuz, rakiplerinizle oynuyorsunuz, Dallas'a gidiyorsunuz, Philadelphia'ya gidiyorsunuz. Bunların hepsi yoğun maçlar."

NFL.com'a göre Giants'ın 5-9'la sezon sonrasına kalma şansı çok düşük(%1'den az). Ancak Eagles'ı yenerlerse bu rüya canlı kalacaktır. Ve eğer son üç hafta Pazartesi günkü maçın nasıl geçeceğinin bir göstergesiyse, DeVito rakipleriyle daha iyi bir zamanda karşılaşamazdı.

Bugünün Eagles'ı bu sezonun başındaki Eagles'a göre daha avantajlı bir rakip gibi görünse de, koşucu Saquon Barkley Philly takımının asla hafife alınmaması gerektiği konusunda uyardı.

Barkley, "Onların içinde bulunduğu mağlubiyet serisine kapılmıyoruz," dedi. "Onlar hala Philly. Hala geçen yılın (NFC) şampiyonu ve hala harika oyunculara sahipler, bu yüzden zorlu bir eşleşme olacağını biliyoruz ve oradan galibiyetle çıkmak istiyorsak en iyi topumuzu oynamalıyız."

Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers, 20:15 ET

Noel Günü aksiyonu, ligin en büyük rakiplerinden ikisi olan Baltimore Ravens ve San Francisco 49ers arasındaki mücadele ile sona eriyor.

İkili Levi's Stadyumunda Super Bowl LVIII'in potansiyel bir önizlemesi olabilecek bir maç için karşı karşıya gelecek.

Ravens'ın güvenlik oyuncusu Kyle Hamilton gazetecilere"Bunu görmezden gelemezsiniz," dedi. "İki harika takım karşı karşıya geliyor. Noel Günü'ndeyiz; olabildiğince büyük bir maç."

Karşılaşmaya girerken, her iki takım da kendi konferanslarında lider ve NFL'deki en iyi rekor için eşit durumdalar. Her iki takım da sezon sonrası resmine çoktan girmiş olsa da, normal sezonun son üç haftasında kazanılacak daha çok şey var.

Hem NFC'nin hem de AFC'nin 1 numaralı genel sıraları hala kapılabilir durumda. Her iki konferansta da 1 numaralı seri başı ilk turda bye ve ev sahibi avantajına sahip olacak.

San Francisco şimdiden NFC West'i garantiledi ve son üç maçından ikisini kazanırsa NFC'nin en iyi sıralamasını elde edecek. Ravens, Pazartesi günü kazanması ve Cleveland Browns'ın kaybetmesi halinde AFC North'u garantileyebilir.

Buna ek olarak, AFC'nin 1 numaralı genel sıralamasını kazanmak için muhtemelen önümüzdeki hafta Miami Dolphins'i yenmeleri gerekecek.

Playoff sonuçları ortada olsa da Ravens oyun kurucusu Lamar Jackson elindeki göreve odaklanmayı tercih ediyor.

Jackson gazetecilere, "(Super Bowl) Şubat ayında" dedi. "Şu anda Aralık ayındayız. Pazartesi gecesine odaklanmalıyız. İnsanların ne söylediği beni endişelendirmiyor."

San Francisco karşılaşmaya altı maçlık bir galibiyet serisiyle giriyor. Bu sezonun başlarında Cowboys ve Eagles'ı 20 sayıdan fazla farkla yenerek zorlu rakiplerine üstünlük sağladılar.

San Francisco baş antrenörü Kyle Shanahan Baltimore'da da zorlu bir rakip görüyor ve özellikle savunmanın güçlü yönlerine dikkat çekiyor.

"Rakamlar genellikle ilk gördüğünüz şeydir ve rakamlarının ne kadar harika olduğunu görürsünüz," diyor Shanahan. "Sonra kaseti açarsınız ve aynı onların rakamları gibi görünür.

"Koşuya karşı gerçekten iyiler, pasa karşı gerçekten iyiler, son derece sağlam korumalar yapıyorlar. Nasıl baskı yapacaklarını biliyorlar. Ön dörtlüyle nasıl saldıracaklarını biliyorlar."

Ravens eşleşmeye San Francisco ile aynı dereceye sahip ve dört maçlık bir galibiyet serisi yakalamış olarak giriyor. Ancak programlarının biraz daha hafif olması onları bu haftaki eşleşmede underdog yapıyor.

Pazartesi günkü maç, bu sezon ikinci kez bir karşılaşmaya underdog olarak çıktıkları maç olacak.

"Kendimizi biraz saygısızlığa uğramış hissediyoruz," dedi Hamilton. "Ligdeki en iyi takım olduğumuzu hissediyorum ve bunu göstermek için ülke önünde bir fırsatımız var."

Jackson ise bu unvandan rahatsız değil.

MVP adayı, "Bizi seçmelerini istemiyorum," dedi. "Mazlum olmayı seviyorum. Bizden şüphe edildiğinde ve insanlar maçı kazanmamız için bizi seçmediğinde daha iyi oynadığımıza inanıyorum. Her zaman daha iyi oynadığımızı hissediyorum, o yüzden bunu Şubat ayına kadar sürdürün. Tek istediğim bu."

Program

Pazar

Indianapolis Colts @ Atlanta Falcons, 13:00 ET

Green Bay Packers @ Carolina Panthers, 13:00 ET

Cleveland Browns @ Houston Texans, 13:00 ET

Detroit Lions @ Minnesota Vikings, 13:00 ET

Washington Commanders @ New York Jets, 13:00 ET

Seattle Seahawks @ Tennessee Titans, 13:00 ET

Jacksonville Jaguars @ Tampa Bay Buccaneers, 16:05 ET

Arizona Cardinals @ Chicago Bears, 16:05 ET

Dallas Cowboys @ Miami Dolphins, 16:05 ET

New England Patriots @ Denver Broncos, 20:15 ET

Pazartesi

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 13:00 ET

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 16:30 ET

Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers, 20:15 ET

Nasıl izlenir

İşte bu takımları nerede olursanız olun nasıl izleyeceğiniz.

Avustralya: NFL+, ESPN, 7Plus

Brezilya: NFL+, ESPN

Kanada: NFL+, CTV, TSN, RDS

Almanya: NFL+, ProSieben MAXX, DAZN

Meksika: NFL+, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

BIRLEŞIK KRALLIK: NFL+, Sky Sports, ITV, Channel 5

ABD: NFL+, CBS, NBC, FOX, ESPN, Amazon Prime

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Kaynak: edition.cnn.com