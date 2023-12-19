New York valisi tazminat ve ırksal adalet komisyonu kurulmasını öngören yasayı imzaladı

Hochul'un ofisinden yapılan açıklamada, "Bu komisyon köleliğin korkunç adaletsizliğini kabul ediyor ve köleliğin mirasını, Afrika kökenli insanlara karşı daha sonra yapılan ayrımcılığı ve bu güçlerin günümüzde de devam eden etkisini incelemekle görevlendirilecek" denildi.

Valiye göre yasa, "uzmanlıkları, eğitimleri, öğretimleri ya da yaşadıkları deneyimler nedeniyle hizmet vermeye özellikle nitelikli olan" dokuz üyeden oluşan bir komisyon kuruyor ve bu komisyon köleliği "ve köleliğin şu anda New York Eyaletinde yaşayan insanlar üzerindeki kalıcı olumsuz etkilerini" inceleyecek.

Açıklamada, komisyonun daha sonra tespit edilen sorunların nasıl ele alınacağına ilişkin bir tavsiye listesi sunacağı belirtildi.

Hochul açıklamasında "Bugün, New York'ta köleliğin acı mirasını kabul ederek geçmişin yanlışlarını düzeltme çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"New Yorklular olarak ortak tarihimizin tüm bölümleriyle hesaplaşmak gibi ahlaki bir yükümlülüğümüz var ve bu komisyon bu çabalarda ileriye doğru atılmış kritik bir adımı işaret ediyor."

Açıklamaya göre komisyon, bulgularını ve tavsiyelerini ilk toplantı tarihinden en az bir yıl sonra sunacak.

New York Belediye Başkanı Eric Adams gazetecilere yaptığı açıklamada tazminat konusunun incelenmesi gerektiğini ve devletin "yanlışları görmezden gelmeye" devam edemeyeceğini söyledi.

"Kölelikle hiçbir zaman gerçekten yüzleşmedik ya da hesaplaşmadık ve zenginliğin doğrudan kölelikle bağlantılı olduğu bazı kurumlar var. Bu bir sır değil" dedi. "Şu anda yürürlükte olan ve temelleri özgür köle emeğinden gelen kurumlar var ve bu yüzden bununla hesaplaşmalıyız."

Tazminat konusunu incelemek üzere bir komisyon kuran tek eyalet New York değil.

Haziran ayında Kaliforniya'da yaşayan Siyahlar için tazminat konusunu inceleyen bir görev gücü, eyaletin kölelikten ve "tarihi zulümlerden" zarar görenlerin zararlarını nasıl telafi etmesi gerektiğine dair 115'ten fazla tavsiyenin yer aldığı nihai raporunu yayınladı.

Raporda yer alan ve 1.000 sayfadan fazla olan öneriler arasında Kaliforniya adına Amerika Birleşik Devletleri'nde köleleştirilen insanların torunlarından resmi bir özür dilenmesi ve diğer alanların yanı sıra sağlık hizmetleri, barınma, eğitim ve ceza adaleti ile ilgili reform önerileri yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com