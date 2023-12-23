New York silah yasasının yürürlüğe girmesiyle Times Meydanı Perşembe gününden itibaren 'silahtan arındırılmış bölge' olarak belirlenecek

Yasa, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ev dışında gizli silah taşımayı kısıtlayan bir eyalet yasasını iptal eden tartışmalı kararına cevaben Temmuz ayında Vali Kathy Hochul tarafından imzalanmıştır.

Yasa, ateşli silah bulundurmanın yasadışı olacağı "hassas" olarak nitelendirilen alanların ana hatlarını çiziyor ve bu alanlar arasında günde yaklaşık 360.000 kişiyi çeken dünyanın en işlek turistik yerlerinden biri olan Times Meydanı da yer alıyor.

Yasanın hassas olarak tanımladığı diğer alanlar arasında devlete ait binalar, okullar, sağlık tesisleri, ibadet yerleri ve toplu taşıma araçları yer alıyor. Yasaklanmış bir yerde silah taşıyan kişiler yasa kapsamında ağır bir suçla itham edilebilir.

New York Belediye Meclisi, Manhattan ilçesindeki Midtown bölgesine yayılan Times Meydanı'nın sınırlarını çizecek bir yasa tasarısının ayrıntılarını hala belirlemeye çalışıyor.

Konsey sözcüsü Breeana Mulligan CNN'e yaptığı açıklamada, Perşembe günü Times Meydanı'nın New York Polis Departmanı ve şehir tarafından oluşturulan acil durum kuralları altında olacağını söyledi.

Kurallarda, bölgede yaşayanlar, bölgede çalışanlar ya da Times Meydanı'ndan transit geçenler de dahil olmak üzere çeşitli istisnalar bulunuyor.

Times Meydanı'na Çarşamba günü yeni "silahtan arındırılmış bölge" tabelalarının asılması bekleniyor. NYPD'nin yasal operasyonlar başkanı Robert Barrows'a göre, bu tabelalar alanın her giriş ve çıkış noktasına yerleştirilecek.

İnsanların hangi bölgelerin silahtan arındırılmış bölgeler olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için şehir ayrıca belirli yerlerde görüntülü mesaj panoları da uygulayacak.

Yeni yasanın diğer yönleri arasında gizli taşıma izni almak için sıkı bir ruhsatlandırma süreci yer alıyor ve ayrıca mühimmat satışları için geçmiş kontrolleri gerektiriyor.

Önlem kapsamında, silah sahiplerinin, konutta 18 yaşın altında kişiler yaşıyorsa ateşli silahları evlerinde güvenli yerlerde saklamaları gerekecek - daha önce belirlenen 16 yaşından bir artış.

Silah alımlarını takip etme çabaları

Yeni yasa, Belediye Başkanı Eric Adams'ın göreve geldikten sonra Ocak ayında açıkladığı çok noktalı bir planla bunu engellemeye çalışmasına rağmen, New York'un silah şiddetiyle mücadele ettiği bir dönemde geldi.

Şehir yetkilileri, Nisan ayında Brooklyn'deki bir istasyonda meydana gelen ve 29 kişinin yaralandığı toplu silahlı saldırının yaşandığı metrolarda sakinlerin güvenliği ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesine daha fazla odaklanmak üzere harekete geçti.

NYPD'nin verilerine göre, 28 Ağustos'a kadar şehirde işlenen büyük suçlarda geçen yıla kıyasla %30'dan fazla artış görüldü.

Yasadışı silah alımlarını engellemek amacıyla şehir yetkilileri Visa, Mastercard ve American Express'ten ülke genelindeki silah dükkanları için bir satıcı kategori kodu oluşturulmasını onaylamalarını istedi.

Bu tür kodlar halihazırda satın alınabilecek neredeyse tüm diğer mal ya da hizmetler için kullanılıyor. Silah işlemleri için oluşturulduğu takdirde, alışılmadık büyüklükteki ateşli silah ve mühimmat alımlarının ya da birden fazla mağazadan yapılan alışverişlerin tespit edilmesini kolaylaştırabilir.

Şu anda silah dükkanlarında yapılan alışverişler "muhtelif" olarak görülüyor ve bu da şüpheli bir satışın tespit edilmesini zorlaştırıyor.

"Bir uçak bileti aldığınızda ya da market alışverişinizi yaptığınızda, kredi kartı şirketinizin bu perakendeciler için özel bir kodu vardır. Silah ve mühimmat mağazaları için de aynı politikaları uygulamamız sağduyulu bir yaklaşım olacaktır" dedi .

Mastercard öneriyi ve nasıl uygulanabileceğini incelediğini söyledi.

Sözcü Seth Eisen, "Bu, bireysel kart sahiplerinin gizliliğini ve kararlarını korurken tüm yasal satın alımları destekleyen bir ödeme sistemi sunmaya devam etmemize yardımcı olacaktır" dedi.

CNN yorum için Visa ve American Express'e ulaştı.

Kredi kartı şirketleri, kategori kodlarını belirleyen Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün oy veren üyeleridir.

New York Şehri Komptrolörü Brad Lander'e göre, geçmişte öneriyi desteklememiş olsalar da, üye işyeri kodlarının silah mağazalarına uygulanabilmesi için en az iki kredi şirketinin aynı fikirde olması gerekiyor.

CNN'den Rob Frehse, Nicki Brown, Mark Morales ve Melanie Schuman bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com