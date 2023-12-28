New York Islanders dört sezonun ardından baş antrenör Barry Trotz'u kovdu

Islanders geçtiğimiz sezonu 37-35-10'luk bir dereceyle tamamladıktan sonra Stanley Cup playofflarını kaçırdı.

Lamoriello NHL.com'a yaptığı açıklamada"Bunun kolay bir karar olmadığını söylemek çok hafif kalır" dedi.

"Ne yazık ki benim görevim organizasyon için ileriye dönük en iyi kararları vermek ve bu oyuncu grubunun yeni bir sese ihtiyacı olduğuna inanıyorum ve bu hiçbir şekilde her birinizin bildiği gibi muazzam bir insan olan Barry Trotz hakkında olumsuz bir şey değildir."

Islanders, Trotz'un ilk üç sezonunda sezon sonrasına katılmaya hak kazandı. Isles, 2020 ve 2021'de Doğu Konferansı finallerine yükseldi ancak her iki seferde de son Stanley Cup şampiyonu Tampa Bay Lightning'e elendi.

New York'ta geçirdiği dört yılda 152-102-34 normal sezon derecesi elde eden 59 yaşındaki çalıştırıcı, playofflarda ise 28-21'lik bir performans sergiledi. Trotz ilk sezonunda NHL'in en iyi koçu olarak Jack Adams Ödülü'nü kazandı.

Islanders'a katılmadan önce Trotz, Washington Capitals'ı 2017-18 sezonunun ardından franchise'ın ilk Stanley Kupası'na götürdü. Trotz, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarının ardından Washington'a en çok puan toplayan takıma verilen Başkanlar Kupası'nı üst üste iki kez kazandırdı.

Trotz, Islanders, Capitals ve Nashville Predators ile geçirdiği 23 sezonda baş antrenör olarak 914-670-60-168'lik bir rekor elde etti. Scotty Bowman (1.244) ve Joel Quenneville'in (969) ardından tüm zamanların en çok zafer kazanan üçüncü koçu.

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Kaynak: edition.cnn.com