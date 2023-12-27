New York Grand Central Terminali'nde 2 genç kızı bıçaklayan adam nefret suçuyla suçlanıyor

14 ve 16 yaşlarındaki gençler Pazartesi günü saat 11:25 sularında Grand Central'ın yemek salonunda saldırıya uğradı. Metropolitan Ulaşım Otoritesi sözcüsüne göre gençler hayati tehlike arz etmeyen yaralarla Bellevue Hastanesine nakledildi.

MTA polis memurları saldırıya müdahale etti ve şüpheliyi tutukladı. Bir kolluk kuvveti kaynağına göre, adam daha önce en az bir düzine kez tutuklanmış olup, en son Kasım ayında bıçak taşımaktan dolayı silah bulundurma suçundan tutuklanmıştır.

Şikayete göre, Steven Hutcherson olarak da bilinen Esteban Esono-Asue, Salı günü nefret suçu olarak ikinci derece cinayete teşebbüs, nefret suçu olarak iki saldırı, nefret suçu olarak bir saldırı teşebbüsü ve bir çocuğun refahını tehlikeye atma suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Şikayete göre olay, tren istasyonunun yemek alanında, adamın bir yemek çalışanına yaklaşması ve gitmesi istendikten sonra özetle "gideceğim, beyaz adamın sana ulaşmasını istemiyorum" demesiyle başladı.

İkinci bir yemek çalışanı adama yer vermek için gittiğini ve adamın özetle "Siyahlarla oturmak istemiyorum. Krakerlerin yanına oturmak istiyorum" dediğini belirtiyor.

Şikayete göre, adam oturduktan ve su verildikten kısa bir süre sonra "beyaz gibi görünen bir ailenin oturduğu" bir masaya doğru yürüdü. Şikayete göre adam bir bıçak çıkararak 16 yaşındaki genci sırtından bıçakladı ve aile kaçmaya çalışırken de 14 yaşındaki genci bacağından bıçakladı.

Şikayete göre sırtından bıçaklanan gencin akciğeri iflas etmiş, küçük kızın ise kalçasında bir delik açılmıştır. CNN'e bağlı WABC'nin haberine göre gençler Güney Amerika'dan ziyarete gelen kız kardeşler.

Manhattan Bölge Savcılığı'na göre, savcıların talebi üzerine şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Manhattan Savcılığı, zanlının Legal Aid Society'nin bir avukatı tarafından temsil edildiğini ve avukatın yorum yapmayı reddettiğini açıkladı.

Son birkaç yıl içinde New York tren istasyonlarında ve metrolarda çok sayıda yüksek profilli saldırı meydana geldi. Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Eric Adams, toplu taşıma araçlarına binme konusundaki korkuları yatıştırma girişiminin bir parçası olarak, metro sistemindeki suçlarla mücadele etmek için yeraltındaki polis devriyelerini arttırdı.

"Adams Salı günü düzenlediği basın toplantısında bıçaklama olayıyla ilgili olarak "Ne zaman bu tür yüksek profilli yerlerde bir olay yaşansa, insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. "İşte bu yüzden, bilirsiniz, sıfıra indiğimizden, mümkün olan en kısa sürede tutuklama yaptığımızdan ve bu tekrarlanan suçluları sokaklarımızdan uzaklaştırdığımızdan emin olmalıyız."

Bir MTA Polis Departmanı sözcüsü bıçaklanma olayını Grand Central'da "nadir görülen bir olay" olarak nitelendirdi.

CNN'den Mark Morales bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com