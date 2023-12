New York Giants'ın yıldız oyun kurucusu Tommy DeVito, ücret konusundaki anlaşmazlığın ardından New Jersey pizzacısına geldi

Morristown, New Jersey'de bulunan Coniglio's Old Fashioned Pizzeria, New York Giants'ın oyun kurucusunun Salı günü restorana geleceğini duyurmuş, ancak daha sonra talep edilen ücretin çok yükselmesi nedeniyle etkinliğin iptal edildiğini açıklamıştı.

Pizzacı, bunun Giants'ın Green Bay Packers karşısında aldığı son galibiyetin ardından geldiğini söyledi.

Coniglio's Pazar günü yayınladığı mesajda "Hayır @tommydevito bu Salı planlandığı gibi @coniglios'ta OLMAYACAK" dedi.

"Geçen haftaki galibiyetten sonra menajerinden görünüş ücretinin iki katına çıkacağı haberini aldık (10 binden 20'ye çıktı); Biz küçük bir aile işletmesiyiz ve 2 saat için 20.000 doların biraz yüksek olduğuna karar verdik. Bilet satın almış olan herkesten özür dileriz."

Action Network'ten Darren Rovell'e göre, DeVito'nun menajeri Sean Stellato, kendisinin ve müvekkilinin fiyatı yükseltmediğini çünkü herhangi bir sözleşme imzalanmadığını söyledi, ancak Coniglio's, iki tarafın 10 bin dolar için gayri resmi bir anlaşma yapmış gibi göründüğü bir konuşmanın ekran görüntüsünü yayın ladı.

Ancak DeVito efsanesi büyümeye devam ettikçe her şey iyi bitiyor. Rovell'e göre, popüler İtalyan Amerikan yemeği sayesinde bu lakabı kazanan "Tommy Cutlets", Salı günü Coniglio's'ta sürpriz bir gösteri yaptı - bildirildiğine göre para almadan.

DeVito New York Post 'a yaptığı açıklamada "Bu benim için gerçekten önemliydi" dedi.

"O sırada çok şey oluyordu - ve ekibimin bir parçası olarak farklı şeyler yapan pek çok insan vardı.

"Bazı şeyler gözden kaçmış ve ben bundan haberdar olur olmaz - ki telefonuma düştüğünde Pazartesi günüydü - işte o zaman şöyle dedim: 'Oraya gitmeli, onunla yüz yüze görüşmeli, işleri yoluna koymalı, harika bir pizza yemeli ve eğlenmeliyiz."

Pizzacının sahibi Nino Coniglio, Post'a yaptığı açıklamada, DeVito'nun ilk iptal nedeniyle aldığı kötü basın için üzgün olduğunu söyledi.

CNN Sport yorum için Stellato ve Coniglio'ya ulaştı.

'Yerel çocuk başarılı oldu'

Bu ayın başında Giants'ın Packers'a karşı aldığı son galibiyette maç kazandıran atışı yöneten DeVito ve Stellato, oyun kurucu bu sezon öne çıkarken İtalyan miraslarını kucakladılar.

Buranın çocuğu DeVito hala ailesiyle aynı evde yaşıyor, yatağını hala annesi yapıyor ve lige pek de müjdelenmemiş bir aday olarak girdi.

Stellato daha önce DeVito 'nun hangi şirketlerle anlaşacağı konusunda çok titiz olduğunu söylemiş ve oyun kurucunun nereden geldiğini unutmadığına dair güvence vermişti.

"Buralı çocuk başarılı olur. Memleketinin takımı için oynuyor ve yaptığı şey New Jersey'deki tüm insanlar, New York'taki tüm insanlar ve tüm Giants taraftarları için inanılmaz," diye ekledi Stellato.

"O mazlumların poster çocuğu."

Giants Pazar günü New Orleans Saints'e DeVito'nun 20'ye 34 ve 177 yarda atmasıyla 24-6 yenildi. New York devre arasına kadar maçı yakın tuttu, 7-6 gerideydi, ancak ikinci yarıda Saints, 218 yarda ve üç touchdown atan güçlü Derek Carr'ın pivotluğunda galibiyete uzandı.

CNN'den Kristina Sgueglia, Ben Church ve Abby Phillip bu habere katkıda bulunmuştur.

