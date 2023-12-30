New York Giants ve Green Bay Packers Londra'da karşılaşıyor

New York Giants ve Green Bay Packers, 5. Haftanın uluslararası mücadelesi için Tottenham Hotspur Stadyumunda buluşuyor. Her iki takım da 3-1'lik dereceye sahip. Bu da Londra'da oynanan 32 karşılaşmada ilk kez iki takımın da galibiyet serisi yakaladığı anlamına geliyor.

Packers da ilk kez Londra'da oynayacak ve bunu yapan 32. takım olacak. Tarihsel olarak Giants Amerika dışında iyi oynamıştır.

Takım Londra'daki ilk normal sezon karşılaşmasını 2007 yılında oynadı ve Londra'da birden fazla galibiyet alan ve mağlubiyeti olmayan sadece dört takımdan biri.

Dört hafta boyunca Giants, yeni baş antrenör Brian Daboll yönetiminde şaşırtıcı bir başarı elde etti. Bir takımda yapılan her büyük değişiklikte olduğu gibi bir uyum süreci beklenir ancak Daboll 1. Haftadan itibaren bu Giants takımını kazanmaya yönlendirebileceğini kanıtladı.

Bununla birlikte takım, Tennessee Titans'a karşı oynadıkları sezon açılışı hariç, şu ana kadar oldukça hafif bir programa sahipti.

Carolina Panthers ve Chicago Bears'ı kolaylıkla yenen Giants, sezonun tek mağlubiyetini özensiz hatalar ve kaçırılan skor fırsatlarıyla dolu bir maçta Dak Prescott'sız Cowboys'a karşı aldı.

Packers 5. Haftaya New England Patriots'a ve üçüncü sıra oyun kurucuları Bailey Zappe'ye neredeyse kaybettikten sonra giriyor.

Patriots, Packers'ı uzatmaya kadar götürdü ve Rodgers 77 yardalık bir atakla 31 yardalık bir Mason Crosby saha golü atarak galibiyete ulaştı.

Packers maçtan galibiyetle ayrıldı, ancak inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaratacak bir mağlubiyete çok yaklaşmışlardı. Patriots'ın tecrübesiz çaylak oyun kurucusu yenilmesi çok daha zor bir takım olduğunu kanıtlarken, Rodgers ilk yarıda kötü bir performans sergiledi ve bir kez daha normal ortalamalarının altında bir performans gösterdi.

Green Bay'in kazanması için Rodgers'ın tam bir oyun performansı göstermesi gerekecek. Giants, dört kez MVP seçilen oyuncu üzerinde mümkün olduğunca baskı kurmaya çalışacak.

Baskı altındayken (28.6) attığı pasör reytingi ile baskı yokken attığı pasör reytingi (108.4) arasında ligin en kötü farkı var. New York bu zaafı kullanma becerisine sahip, oyundan düşüşlerin %41,9'unda blitz yaptı (NFL'de en çok ikinci) ve QB'nin oyundan düşüşlerinin %29'unda baskı oluşturdu (ligde 12.).

Giants için bir galibiyet, sarkacı "iddialı "dan çok "yarışmacı "ya doğru sallayacaktır.

Giants son on yılda çoğunlukla mücadele etti ve 2016'dan bu yana kazanan bir sezon geçirmedi. Daboll yönetimindeki bu yeni görünümlü takım, Giants taraftarlarının uzun zamandır ilk kez başarıya ulaşması anlamına geliyor. Bu hafta nasıl mücadele edecekleri, bu takımın gerçekten sezon sonrası potansiyeli olup olmadığı konusunda daha fazla fikir verecektir.

Pittsburgh Steelers - Buffalo Bills

Pittsburgh Steelers'ın (1-3) çaylak oyun kurucusu Kenny Pickett, Pazar günü ağır sıklet Buffalo Bills (3-1) karşısında kariyerinin ilk maçına çıkıyor. Bills de Pickett'ın işini kolaylaştırmayacaktır.

5. Haftaya girerken, Buffalo pas savunmasında ligin lideri, havadan en az yarda ve en az touchdown'a izin veren ikinci takım.

Ligin en iyi pas savunmasına sahip bir takımı yenen son çaylak oyun kurucu kimdi? NFL Research'e göre Ben Roethlisberger 2004 yılında Steelers'ı yenmişti.

Karşı tarafta, Bills oyun kurucusu Josh Allen adını rekorlar kitabına daha fazla yazdırma potansiyeline sahip.

NFL tarihinde bir oyuncunun ilk beş sezonunda en çok pas ve koşu golü atan dördüncü oyuncu olarak Hall of Famer Peyton Manning'i geçmek için sadece iki gole ihtiyacı var.

Bu sezon şu ana kadar 12 kombine pas ve koşu golü ile NFL'de ikinci sırada yer alıyor. Lige girdiği 2018 yılından bu yana toplam 146 touchdown yaptı.

Allen ve Pickett'ı iş başında görmek için Pazar günü saat 13:00'te ET'de olun.

Philadelphia Eagles - Arizona Cardinals

Arizona Cardinals'ın sıkı oyuncusu Zach Ertz Pazar günü eski takımı namağlup Philadelphia Eagles ile karşılaşıyor. Ertz sekiz sezondan fazla Eagles forması giydi ve 2018'de takımının Super Bowl kazanmasına yardımcı oldu.

Geçtiğimiz Ekim ayında Eagles ile sözleşme üzerinde anlaşamayınca Cardinals'a takas edildi. Ertz, Eagles ile ilk kez rakip forma altında karşılaşacak.

Eşleşme aynı zamanda ligin en iyi koşan iki oyun kurucusunu, Jalen Hurts ve Kyler Murray'i ağırlıyor. Murray 18 koşu golüyle tüm oyun kurucular arasında lider, Hurts ise 17 golle ikinci sırada yer alıyor.

Başlama vuruşu Pazar günü saat 16:25'te ET'de yapılacak.

Nasıl İzlenir

İşte bu takımları ve ligdeki diğer takımları nerede olursanız olun nasıl izleyeceğiniz.

Avustralya: NFL Game Pass, ESPN, 7Plus

Brezilya: NFL Game Pass, ESPN

Kanada CTV, TSN, RDS, DAZN'de NFL Game Pass

Almanya: NFL Game Pass, ProSieben MAXX, DAZN

Meksika: NFL Game Pass, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

BIRLEŞIK KRALLIK: NFL Game Pass, Sky Sports, ITV, Channel 5

ABD: NFL Game Pass, CBS Sports, Fox Sports, ESPN, Amazon Prime

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Kaynak: edition.cnn.com