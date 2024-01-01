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New Orleans'ın en iyi çatı barları

Klasik Pontchartrain Hotel, New Orleans'ın yeni havalı çatı barlarından birine ev sahipliği yapıyor

Yazın bunaltıcı günlerinde Alto'da havuz başında içilen içecekler yerel halkın gözdesi

Klostrofobik mi? Sarsıcı mı? Çıldırtıcı mı? Pek çok kişi için, özellikle Fransız Mahallesi ve meşhur Bourbon Caddesi olmak üzere, içkinin yoğun olduğu yerlerde yaşanan deneyim ürkütücü olabilir. Nefes almak için bir inzivaya çekilmek gerekir.

Duyusal yüklemeyi uzaktan deneyimlemeye devam ederken her şeyin üzerinde olmak istiyorsanız, New Orleans artık bir düzineden fazla çatı barı ve salonu sunuyor.

Bunların büyük çoğunluğu geçtiğimiz yıl içinde, her biri kendine özgü hayranlık uyandıran manzarası ve yerel renkleriyle seçkin otellerin çatılarında açıldı.

Birkaç favori:

Pontchartrain Hotel'deki Hot Tin

Bölge sakinleri için Vieux Carre'ın dışında açılması en çok beklenen mekan, 10 milyon dolarlık bir renovasyon geçiren ve klasik Bayou Bar ile kaliteli yemeklerin sunulduğu Caribbean Room'u canlandırıp modernize etmesi için James Beard Ödüllü şef John Besh'i işe alan 1927 tarihli Garden District mücevheri Pontchartrain Hotel oldu.

Ancak asıl cazibe, bir zamanlar otel sakini olan Tennessee Williams'a bir selam niteliğindeki Hot Tin adlı çatı barı ve lounge'u oldu. Halka açık olan bu bar, yerel halkı ve ziyaretçileri 14. kata taşımak için ayrı bir asansöre sahip.

Gün batımında burası tam bir iş sonrası partisine dönüşüyor. Bir zamanlar Pontchartrain'in müdavimlerinden olan Truman Capote de bunu onaylardı. Kapalı ana odada şık bir ortam varken, romantikler bir Sazerac kapıp doğrudan Mississippi Nehri ve New Orleans Saints'in ışıklandırılmış Superdome'unun geniş manzarasını sunan açık saçaklara giderler.

Bu tünekten bile müziği ve eğlenenleri bir mil öteden duyabilirsiniz. Daha samimi bir deneyim için, arka köşede izleyicilerin Uptown silüetini seyredebileceği daha küçük bir balkon bulunmaktadır.

Doğrudan şehrin en sinematik ve geniş tramvay hattı üzerinde bulunan Karnaval sezonu boyunca, en köklü ve fantastik krewe filolarından bazıları ve geçit törenleri geceleri St. Charles Caddesi'ni geçerek, yalnızca New Orleans'ta görülen göz alıcı fotoğraflara neden olur.

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Ace Hotel New Orleans'ta Alto

Şehrin Warehouse Bölgesi'nde, Fransız Mahallesi'nden birkaç blok ötede bulunan Ace Hotel 'in çatı katındaki bar ve ızgara Alto da benzer şekilde, sıcak aylarda yüzme havuzunda donmuş bir Mai Tai yudumlarken bronzlaşmak isteyen daha genç bir kalabalığın tercih ettiği yerel bir yer haline gelmiştir.

Pontchartrain gibi Ace çatı katı da halka açıktır (misafir olmayanların giriş için yiyecek ya da içecek için 20 dolar harcaması gerekmektedir). Bölgede ikamet eden ya da çalışan genç girişimcilerin birçoğu öğle yemeğinde ya da otelin dokuzuncu katındaki happy hour sırasında hızlıca yüzmek için mayolarını işe getirmektedir.

Aşağı Bahçe Bölgesi ve Merkezi İş Bölgesi'nin dönüşümlü manzaraları ile gezi neredeyse panoramiktir. Dokuz kat gibi makul bir yükseklikte, ziyaretçiler tehlikeden uzak olsalar da her şeyin tam ortasındalar.

Küçük atıştırmalıklar göze çarpıyor, ancak bizim favorimiz patatesli çörekler üzerinde servis edilen ızgara sosisli sandviçler ve yanında dondurulmuş Blue Hawaii.

Cadde katında, 19. yüzyıldan kalma yıpranmış bir kulübede yer alan Josephine Estelle adında bir İtalyan osteria ve yakın zamanda açılan Seaworthy adında bir Amerikan istiridye barı bulunmaktadır. Fransız Mahallesi'ne giden tramvay hattı da kapının hemen dışındadır. Clang-clang.

Catahoula Hotel'in çatı barı

2016 baharında açılan Catahoula Hotel - 1840'larda restore edilmiş bir Creole konağında 35 oda ve Merkezi İş Bölgesi'ndeki ahır - bir saklanma yerinin somutlaşmış halidir.

Özellikle üçüncü kattaki çatı terası, havuzu ve iyi niyetli tiki barı söz konusu olduğunda, eski usul Peru esintili dondurulmuş karışımlar ve çivili smoothie'lerden oluşan kayda değer bir içecek menüsü sunan otel, yerel halk ve deneyimli gezginler için şimdiden en iyi saklanan sırlardan biri.

Ahşap döşemeli çatı katının atmosferi etkileyici. Her şeyden çok yukarıda olmayabilirsiniz, ancak bölgenin ofis binası komplekslerine doğrudan karşıt olarak bir samimiyet ve karakter unsuru var.

Aşağıda, dama tahtası zeminli Pisco Bar, taze Peru mutfağı ve barın adını aldığı üzümle aşılanmış saf kokteylleriyle Bon Appetit onay mührü de dahil olmak üzere kısa sürede ulusal çapta dikkat çekmiştir.

The Troubadour otelindeki Monkey Board

New Orleans'ın çatı katı sahnesine en son eklenen The Troubadour oteli, Aralık ayı sonunda şehrin Merkezi İş Bölgesi koridorunda, Superdome ve Quarter'dan bloklar ötede, mütevazı bir ara sokakta açıldı.

Otelin 17. katındaki havadar bar ve restoran Monkey Board, ıstakoz köpekleri ve kızarmış tavuklu sandviçler gibi dönüşümlü yiyecek kamyonu yemekleri sunuyor. Müşterilerin çoğu aerodinamik açık hava barında oturuyor.

Hem çatı katındaki mekânı hem de ikinci kattaki Petit Lion Fransız bistrosunu yöneten Şef Phillip Lopez, en tanınmış yerel şeflerden biridir. Butik zincir otel, maksi-minimalist tasarım şemasına rağmen şehrin zevklerine ve mirasına saygı göstermeyi amaçlıyor.

Bir petrol platformundaki en yüksek platforma verilen isim olan Monkey Board, yerel DJ'lerin ev sahipliği yaptığı bir gece partisi sahnesine sahiptir. Manzara, diğer yüksek binaların arasında çevresini içine alıyor ve yüksek esintide nehri koklayabilir ve sis düdüklerini duyabilirsiniz.

New Orleans sakini Steve Garbarino, Vanity Fair'e katkıda bulunan bir editör ve kokteyl kültürü yazarıdır.

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Kaynak: edition.cnn.com