New Hampshire'lı adam üç başkan adayını tehdit etmekle suçlanıyor

Suçlama belgelerinde başkan adaylarının adı geçmiyor. Cumhuriyetçi aday Vivek Ramaswamy'nin sözcüsü daha önce CNN 'e yaptığı açıklamada teknoloji girişimcisinin kampanyasının tehditlerin hedefi olduğunu söylemişti.

30 yaşındaki Tyler Anderson, Kasım ve Aralık aylarında bir dizi kısa mesajla üç adayı tehdit etmekle suçlanıyor.

Savcılara göre Anderson bir adayı "kazığa oturtmakla" ve "karnını deşmekle", ikinci bir adayın kafasını "uçurmakla" ve üçüncü bir adayın "beynini dağıtmakla" tehdit etti. Ayrıca bir kampanya etkinliğinde "herkesi öldürmekle" tehdit ettiği de iddia edildi.

Anderson eyaletler arası tehdit iletmekle suçlanıyor. Henüz resmi bir savunma yapmadı ve avukatı yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Anderson bu ayın başlarında da eyaletteki bir seçim kampanyası sırasında bir başkan adayını tehdit ettiği gerekçesiyle suçlanmıştı.

Anderson'a yöneltilen suçlamalar, kamu görevlilerinin şiddet içeren mesaj yağmuruyla karşı karşıya kaldıklarını bildirdikleri bir dönemde geldi. CNN'in kısa süre önce yayınladığı bir rapor, modern tarihin siyasi açıdan en zehirli başkanlık seçimleri olması muhtemel olan bu seçim öncesinde Kongre üyelerine ve diğer kamu görevlilerine yönelik tehdit ve tacizlerin şaşırtıcı boyutlarda olduğunu ortaya koydu.

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Kaynak: edition.cnn.com