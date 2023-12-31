New Hampshire GOP Valisi Chris Sununu, Trump'ın oy pusulalarını kaldırmasının sadece 'mağdur kartı' duruşunu güçlendirdiği konusunda uyardı

"Bu sadece ... ön seçimlere giderken mağdur kartını oynama fırsatını artıracaktır. Hiç yardımcı olmuyor ve bunun doğru olduğunu düşünmüyorum," diyen Sununu CNN'den Dana Bash'e "State of the Union" programında konuştu.

Planlar hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, Trump'ın hukuk ekibinin Salı günü 14. Maddeye dayanarak Colorado ve Maine'deki önseçim oy pusulalarından çıkarılmasına ilişkin iki karara itiraz etmesi bekleniyor.

Trump Colorado kararını ABD Yüksek Mahkemesi'ne, Maine eyalet sekreterinin kararını ise eyalet mahkemesine temyize götürecek.

İç Savaş'ın ardından onaylanan 14. Anayasa Değişikliği, Anayasa'yı koruyacaklarına dair yemin eden ABD yetkililerinin "ayaklanmaya karışmaları" ya da ayaklanmacılara "yardım veya yataklık etmeleri" halinde gelecekte görev yapamayacaklarını söylüyor.

Ancak Anayasa'da bu yasağın nasıl uygulanacağı belirtilmiyor ve muğlak ifadeler yasağın başkanlık için de geçerli olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açıyor.

Cumhuriyetçi önseçimlerde eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'i destekleyen Sununu, Pazar günü yaptığı açıklamada Trump'ın "50 eyaletin tamamında" oy pusulasında yer almasını istediğini, böylece "Nikki Haley'nin 50 eyaletin tamamında onu yenebileceğini" söyledi.

Haley'in geçen hafta New Hampshire'daki bir belediye binasında İç Savaş'ın nedeni olarak kölelikten bahsetmemesi ve ardından cevabını düzeltme çabası sorulduğunda Sununu bunun bir hata olduğunu kabul etti.

"Bunu çabucak düzeltti, değil mi? Açıkçası, bir şeyin biraz açıklığa kavuşturulması gerekiyorsa, keşke ilk seferinde biraz daha farklı söyleseydim dersiniz, ancak kısa sürede açıklığa kavuştu" dedi. "Bu kesinlikle bir sorun değil."

Sununu, Haley'nin GOP önseçimindeki rakibi Chris Christie'nin son saldırılarının sadece Haley'nin yarıştaki yükselen itibarının altını çizdiğini de sözlerine ekledi.

"Chris Christie bir dost ama yarışı tam anlamıyla çıkmaza girmiş durumda. Söyleyebileceği her şeyi söyleyecektir," dedi Sununu.

"Sonunda doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Bu partinin bir araya gelmesini sağlamak istiyor. Bence tüm adaylar bunun her zaman zor bir ihtimal olduğunu biliyor. Ve günün sonunda hareket eden tek kişi Nikki Haley. Chris Christie önümüzdeki üç hafta içinde 30 puan kazanamaz, değil mi?"

Sununu'ya göre Haley, "beş ya da on puanlık bir fark yaratabilecek ve Trump'a önümüzdeki birkaç hafta içinde kimsenin mümkün olmadığını düşündüğü bir yenilgi yaşatabilecek bir aday. Ve bence bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden seçmenlerin Nikki'ye yöneleceğini düşünüyorum. Nihayetinde umarım Chris de Nikki'nin tarafına geçer. Ama bu gerçekten Chris'in vereceği bir karar."

CNN'den Marshall Cohen bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com