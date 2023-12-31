Netflix'in buharlı 'Lady Chatterley' uyarlaması bir özgürleşme hikayesi anlatıyor - kıyafetler üzerinden

Açılış sahnesinde, Leydi Constance Chatterley ağırbaşlı, dantel süslemeli bir gelinlik giyer - klasik tarzda, genç aristokrat kadına uygun bir görünüm. Daha sonra, kocası Clifford'un (I. Dünya Savaşı'ndan sonra felçli olarak döndükten sonra taşındıkları) malikanesine geldiğinde bir dizi koyu, gösterişli kıyafet devreye girer. Silik görünümler onun evin hanımı rolüne ve giderek, kocasının sakatlıkları nedeniyle artık fiziksel yakınlıktan yoksun olan evliliğinde hissetmeye başladığı kapana kısılmışlık duygusuna işaret eder. Daha sonra av bekçisi, müstakbel sevgilisi Oliver Mellors ile tanıştığında her şey değişir ve kıyafet seçimleri duygusal ve fiziksel özgürleşmesiyle senkronize olur.

Filmin kostüm tasarımcısı Emma Fryer bir telefon röportajında, "Constance'ın kıyafetlerinin çıktığı yolculuğu yansıtmasını ve yaşadığı romantizm ve özgürlükten bahsetmesini istedim," diyor.

Lawrence'ın eserinin 1928'de ilk kez yayınlandığında edebiyat dünyasında skandal yaratmasının temelinde de bu özgürlük yatıyor. Kitabın konusu, sınıflar arası ilişkilerin toplumsal olarak kabul edilemez görüldüğü ve boşanmanın ancak evlilik suçu işlendiğinin kanıtlanması halinde mümkün olduğu bir dönemde, genç, evli ve üst sınıftan Lady Chatterley ile yine evli ve işçi sınıfından Mellors arasında yaşanan bir ilişkiyi anlatıyor.

Ancak kitabın asıl ses getirmesine neden olan şey, iki kahraman arasındaki cinsel ilişkinin açık bir şekilde tasvir edilmesiydi - bu tasvir o kadar açıktı ki romanın birçok ülkede yasaklanmasına ve Lawrence'ın memleketi İngiltere'de (sonunda 1960'ta yayınlandığı yerde) tarihe geçen bir müstehcenlik davasına yol açtı.

Laure de Clermont-Tonnerre tarafından yönetilen yeni film, kitaba büyük ölçüde sadık kalsa da, karakterlerini ve farklı temaları - sınıf ayrımı, kadınların güçlenmesi, cinsel bilinç - Lawrence'ın orijinal eserine nadiren tanınan bir derinlik ve hassasiyetle sunuyor.

Filmde bolca ateşli ve şehvetli seks sahnesi var, elbette. Ancak film boyunca, Jack O'Connell tarafından canlandırılan Constance ve Oliver, erotik bağları yalnızca fiziksel çekimin değil, mutlu olma ve sosyal beklentilerin sınırlarından kurtulma arzusunun bir sonucu olan savunmasız, hatta kırılgan varlıklar olarak gösteriliyor.

Corrin'in gardırobu, bu özgürlüğü vurgulamak ve her zaman popüler olan dönem draması türüne yeni bir soluk getirmek açısından çok önemli.

'Bugün giyebileceğiniz kıyafetler'

Mellors öncesi kıyafetleri koyu mor ve kırmızı renklerde kasvetli, baş döndürücü kumaşlardan oluşurken, Corrin'in Lady Chatterly'si cinselliğine ve giderek kendi hayatına hakim olmaya başladığında giydiği kıyafetler daha hafif, şeffaf malzemelere, muslinlere ve ince katmanlara doğru kayıyor (ki bunlar da açık saçık seks sahneleri sırasında kolayca çıkabilecek şekilde tasarlanmış). Uçuşan etekler ve ince, sade kombinezonlar, rahat hırkalar ve narin kombinezonlar var.

Renk paleti de değişiyor; bebek pembeleri ve güneşli sarılar, çiçek baskıları ve yumuşak maviler. Filmin son bölümünde, evlilik dışı ilişkisiyle ilgili skandalın ardından Venedik'e gittiğinde ve bir zamanlar ait olduğu yüksek sosyete tarafından dışlandığında, stili yeniden dönüşerek canlı yeşilleri, dokulu desenleri ve kuşaklar yoluyla cesur renk patlamalarını kucaklıyor - belki de artan özgüven duygusuna bir ipucu.

Fryer bu kıyafet evrimiyle ilgili olarak, "Film ilerledikçe gerçek bir gevşeklik hissi var," diyor. "Onu Wragby'de [Clifford'la birlikte yaşadıkları malikane] ilk gördüğümüzde belli ki kapana kısılmış durumda ve sonra yavaş yavaş açılıyor. Kostümlere bu imajı göz önünde bulundurarak yaklaştım."

Fryer işe dönemi kapsamlı bir şekilde araştırarak başlamış. 1920'lerin modasını, o döneme ait fotoğrafları ve çizimleri inceleyerek ruh hali panosunu oluşturmuş. Bulduğu estetik, Lady Chatterley'nin metamorfozu vizyonuna kusursuz bir şekilde uyuyordu

"Viktorya döneminin sonundan savaş sonrası yıllara kadar geçen tüm on yıl moda açısından inanılmaz derecede ilginçti, çünkü çok fazla değişim vardı" dedi. "Kıyafetler daha az katı, daha az özel hale geldi - korseler nihayet gitmişti. Bu da Connie'nin dolabını bir araya getirmeye ve onun dünyası ve özgür ruhuyla daha fazla bağlantı kurmaya yardımcı oldu."

Constance'ı günümüzün modern kadını olarak sunmak için, kostüm tasarımcısı güncel stillerden de ilham aldı. Londra'daki Harrods ve Selfridges'i ziyaret ederek, otantik parçaların ve 1920'lerden esinlenen özel yapım ürünlerin yanı sıra birkaç 21. yüzyıl markasını da son görünümlere dahil etti.

"En başından beri hepimiz Contance'ın dolabında bir tür zamansızlık ve stilinde çağdaş unsurlar olmasını istedik," diye açıkladı. "O bugünün kadını ve bunu gardırobuna yansıtmak önemliydi."

Fryer, karıştırma ve eşleştirmenin gardırobu "eğlenceli, hafif ve çok modern" hale getirdiğini de sözlerine ekledi. "Bugün giyebileceğiniz ve içinde gerçekten harika hissedebileceğiniz kıyafetler."

Sevilen bir türde değişim

Birleşik Krallık'taki Reading Üniversitesi'nde sinema ve televizyon alanında doçent olan Faye Woods'a göre, bu modernlik aşısı "Lady Chatterley's Lover "ı son yıllarda yayınlanan popüler dönem dramaları arasındaki bir trendle aynı çizgiye getiriyor.

Woods bir telefon görüşmesinde şunları söyledi: "Günümüzün dönem dramalarının birçoğu tarihe farklı şekillerde ya da farklı bakış açılarıyla yaklaşmaya çalışıyor - Lady Chatterley örneğinde olduğu gibi, Constance'ın bakış açısından - az temsil edilen hikayeleri keşfediyor ve türe yeni bir soluk getiriyor."

Woods, "Son uyarlamalar izleyicilerin hayal kurmalarına ve aynı zamanda geçmişi kendi dünyalarına yakın bir şekilde yorumlamalarına olanak tanıyor" dedi. "Bu yüzden popülerler. Bize benzemeyen ama yine de ilişki kurabileceğimiz bir şeyden zevk alıyoruz."

Woods'a göre bu fenomende kıyafetler de önemli bir rol oynuyor.

Woods, "Dönem dizilerindeki kostümler genellikle doku ve dokunuşa odaklanır," dedi. "Kumaşa, yapıya ve ayrıntılara güçlü bir vurgu yaparak, hem büyük ölçekli, cömertçe tasvir edilmiş senaryolarda hem de gerçekten samimi ortamlarda izleyiciyi yakınlaştırdıkları için hikayeye ekstra derinlik katıyorlar."

Özellikle olay örgüsünün çağdaş feminizmden önceye dayandığı dizilerde, kadın karakterlerin gardıropları, bu kadınların içinde yaşadıkları ama karşı koymaya çalıştıkları kısıtlamaları vurgulamaya hizmet edebilir. Lady Chatterley'nin dökümlü elbiselerden narin kumaşlara geçişi bunun bir örneğidir: Resmi kıyafetlerden "kurtulması" sadece bir stil seçimi değil, aristokratik elitizme karşı bir özgürlük ve meydan okuma eylemidir.

"Lady Chatterley's Lover" 25 Kasım'da Netflix'te yayında.

Sıraya ekleyin: Modern çağ için kostümlü dramalar

"Marie Antoinette" (2006)

Sofia Coppola'nın 'Marie Antoinette'i, 18. yüzyılda Fransa Kraliçesi'nin saltanatının abartılı dünyasını ipekler, fırfırlar, çiçekler ve şeker gibi modayı kapsayan zarif kostüm tasarımıyla sergiliyor. Film harika olmasa da kıyafetler harika ve gerçek bir sinema gösterisi sunuyor.

"The Great" (2020)

Hulu'nun Rusya'nın Büyük Katerina'sını konu alan tarihi komedisinde giysiler, geleceğin imparatoriçesinin tüm gardırobunun, aşkı arayan saf bir kızdan kocasını devirmek isteyen evli bir hükümdara dönüşürken daha güçlü ve cesur hale gelmesiyle birlikte, merkezi bir hikaye anlatım aracıdır.

"Sense and Sensibility" (1995)

Jane Austen'ın 1811 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan "Sense and Sensibility" (Emma Thompson'ın muhteşem senaryosu sayesinde) şimdiye kadar yapılmış en popüler uyarlamalardan biri olabilir. Burada da kostümler iki kadın başrol oyuncusunun hikayesinde çok önemli bir rol oynuyor: Marianne, tutkusunu ve yaratıcılığını gösteren derin, zengin tonlarda zarif elbiseler giyerken, daha büyük ve çok daha ayakları yere basan kız kardeşi Elinor, sağduyusunu ve baskın görev anlayışını anlatan toprak renkleri olan beyazlar, maviler ve kahverengiler giyiyor.

"Küçük Kadınlar" (2019)

Kostüm tasarımcısı Jacqueline Durran, Greta Gerwig'in Louisa May Alcott'un "Küçük Kadınlar" romanının 2019 uyarlamasında dört March kardeşin her birine temel bir renk paleti ve stil öğeleri verdi. Sonuçlar, onların eşsiz kişiliklerini yansıtan görkemli görünümler.

"Dickinson" (2019-2021)

Genç Emily Dickinson'ın hayatını konu alan dizi, geleneksel bir kostüm draması gibi görünse de, 19. yüzyıl ortası Massachusetts'in tarihsel olarak doğru giysileri ile modern senaryo ve müzik arasındaki yan yana geliş, güçlü bir gerilim (toplumsal beklentiler ve modernlik) yaratıyor ve bu da sonuçta diziyi dizi yapıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com