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Netflix, oyuncu kadrosuyla 'sürükleyici' bir belgesel için PGA Tour ve golfün ana dallarıyla işbirliği yapıyor

Netflix'i unutun ve rahatlayın - yeni bir belgesel diziyle atış ve vuruş yapma zamanı.

 and  Alex Stellmacher
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Dustin Johnson (solda) ve Collin Morikawa'dan (sağda) bir kesit..aussiedlerbote.de
Dustin Johnson (solda) ve Collin Morikawa'dan (sağda) bir kesit..aussiedlerbote.de

Netflix, oyuncu kadrosuyla 'sürükleyici' bir belgesel için PGA Tour ve golfün ana dallarıyla işbirliği yapıyor

Yayın servisi Çarşamba günü yaptığı açıklamada PGA Tour ve golfün en önemli şampiyonaları ile işbirliği yaparak "sürükleyici bir belgesel dizisi" yayınlayacağını duyurdu.

Dizi, 2022 sezonu boyunca dünyanın dört bir yanında yarışan sporun en büyük isimlerinden bazılarının hayatlarını ve hikayelerini takip edecek.

Duyuru, kısmen Formula 1'de çok popüler hale gelen "Drive to Survive" serisinin arkasındaki şirket tarafından üretilecek bir dizide takip edilecek yıldızlarla dolu golfçü kadrosunu ortaya çıkardı.

Brooks Koepka, Şampiyonlar Turnuvası'nın üçüncü turunda ikinci tee'den atışını yapıyor.

Golfte bir ilk olarak, golfün büyük şampiyonalarını düzenleyen dört yönetim organı - Augusta National Golf Club, PGA of America, USGA ve The R&A - dört büyük turnuvanın yanı sıra Players Championship ve sezon sonu FedExCup da dahil olmak üzere PGA Tour programındaki en büyük etkinliklerden bazılarına erişim sağlayacak.

Netflix'ten yapılan açıklamada, dizinin "iplerin içine ve perde arkasına eşi benzeri görülmemiş erişim" ile "antrenman, seyahat, zafer ve yenilginin yoğunluğunu çeşitli oyuncular ve onların destek ekiplerinin merceğinden" göstermeyi amaçladığı belirtildi.

PGA Tour'un baş medya sorumlusu Rick Anderson, "Netflix ile yapılan bu ortaklık, PGA TOUR'a ve dört büyük şampiyonaya tamamen yeni ve çeşitli bir izleyici kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor" dedi.

"Bu belgesel, taraftarlara sporcularımızın gerçek yaşamlarına ve PGA TOUR'da bir sezon boyunca kazanmanın - ve kaybetmenin - nasıl bir şey olduğuna dair özgün bir bakış açısı sunacak."

Netflix'in senaryosuz ve belgesel dizilerden sorumlu başkan yardımcısı Brandon Riegg, "Golfün önde gelen kuruluşlarını ve oyuncularını türünün ilk örneği olan bu ortaklık için bir araya getirmekten ve Tour'daki hayata benzersiz bir pencere açmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

"Üyelerimiz oyuncuları ve kişilikleri tanımanın yanı sıra yol boyunca ikonik mekanları da tanımayı sevecekler. En sadık golf hayranları bile bu sporu daha önce hiç böyle görmemişti."

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Jordan Spieth, Şampiyonlar Turnuvası'nın üçüncü turunda ikinci tee'den atışını yapıyor.

Serinin takip edeceği golfçüler alfabetik sıraya göre listelenmiştir: Abraham Ancer, Daniel Berger, Cameron Champ, Joel Dahmen, Tony Finau, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Harry Higgs, Max Homa, Viktor Hovland, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Kevin Na, Mito Pereira, Ian Poulter, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas ve Bubba Watson.

Netflix ayrıca 1 numaralı amatör golfçü Keita Nakajima'yı kariyerinin ilk majör turnuvasında oynarken takip edeceğini duyurdu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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