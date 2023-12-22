Netflix Naomi Osaka'yı konu alan yeni belgesel dizisinin fragmanını yayınladı

Video yayın servisi Salı günü, dört kez grand slam şampiyonu olan Naomi Osaka'nın hayatına ve kamuoyunun dikkatini çekmek için verdiği mücadeleye odaklanan yeni spor programının ilk tanıtımını yaptı.

Tenis yıldızı tarafından bizzat anlatılan "Naomi Osaka", 23 yaşındaki sporcunun yetiştirilme tarzını ve 2018 Amerika Açık zaferinin onu nasıl "bir gecede süperstar" haline getirdiğini anlatıyor.

'Time' filmiyle En İyi Belgesel dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilen yönetmen Garrett Bradley bir basın açıklamasında, "Dizi Naomi'nin hayatının anlık bir kesitindeki yolculuğunu konu alıyor," dedi.

"Ama aynı zamanda hayatın amacı, kişisel değer, kişinin kişisel değerlerinin işine yön vermesine izin vermesi için gereken cesaret ve bunun tam tersi hakkında.

"Her şeyden öte, insanların empatinin gücünü hissedebilmelerini ve belki de özellikle risklerin inanılmaz derecede yüksek hissedilebileceği anlarda, hayatta şanslarını denemeye teşvik edilmelerini umuyorum."

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Osaka, zihinsel sağlık nedenlerini gerekçe göstererek Fransa Açık'tan çekildikten sonra Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarında rekabetçi tenise geri dönecek. Osaka daha sonra bu yılki Wimbledon'dan da çekildiğini açıkladı.

Japon dünya 2 numarası, 2018'de ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığından beri "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" açıkladı.

Yeni serinin basın bülteninde "Şu anda sahip olduğum platformun eskiden hafife aldığım bir şey olduğunu hissediyorum ve benim için bunu bir şey için kullanmam gerektiğini düşünüyorum" dedi. "Takip etmek yerine kendi yolunuzu çizmeniz gerektiğine inanıyorum."

Üç bölümden oluşan belgesel 16 Temmuz'da yayınlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com