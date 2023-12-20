Netanyahu'nun görevi: Hamas'ı yok etmek, rehineleri eve getirmek - ve yeniden seçilmek

- Hamas'ı yok edin ki 7 Ekim katliamını tekrarlama hedefini gerçekleştiremesin. - Hamas'ın elinde kalan rehineleri geri getirmek.

İsrail'in düşmanlarına karşı caydırıcılığı yeniden tesis etmek ve İsraillilere devletin kendilerini hala koruyabileceğine dair güven vermek gibi başka amaçlar da var. Ancak bunlar geçen haftaya kadar ana hedeflerdi.

Son günlerde üçüncü bir hedef utanmadan ortaya çıktı: Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesini sağlamak.

Yaklaşık bir hafta önce, ABD'nin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yöneten Filistin Yönetimi'ne savaş sonrası Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesi için yaptığı çağrılar arttığında ciddi bir şekilde başladı. Netanyahu'nun yanıtı: Benim gözetimimde olmaz.

Başbakan milletvekillerine yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistinliler arasında gelecekte kurulacak olası bir Filistin devletine ilişkin görüşmelere zemin hazırlayan ve daha önce saygı göstereceğini söylediği Oslo Anlaşmalarının, "daha uzun bir süre içinde olsa da" Hamas'ın 7 Ekim katliamı kadar ölüme neden olduğunu iddia etti.

Günün ilerleyen saatlerinde, "Bay Güvenlik" olarak itibarı yerle bir olan ve popülaritesi dibe vuran Netanyahu yine iş başındaydı.

Oslo Anlaşmalarının imzalanmasında etkili olan ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümlerini yöneten Filistin Yönetimi'ni kontrol etmeye devam eden en büyük Filistinli grup olan El Fetih'e atıfta bulunarak "Gazze ne Hamastan ne de El Fetihistan olacak" dedi.

İngiltere Büyükelçisi daha da net konuştu: Sky News Tzipi Hotovely'ye İsrail'in iki devletli bir çözümü destekleyip desteklemediğini sorduğunda Hotovely şu yanıtı verdi "Cevabım kesinlikle hayır."

Neden 30 yıllık başarısız bir anlaşmaya odaklanılıyor? İsrail Demokrasi Enstitüsü (IDI) Başkanı Yohanan Plesner CNN'e verdiği demeçte "Tüm Yahudi İsrailliler Hamas'ın tasfiye edilmesi gerektiği konusunda hemfikir" dedi. "Bibi'nin [Netanyahu] gündemde kalabilmek için yeni bir varlık nedeni bulması gerekiyor. Bu yüzden Oslo sürecine geri dönüyor. "Güvenlik çıkarlarımızı diğer tarafa devredecek her türlü çözüme yönelik büyük haklı şüpheciliğe geri dönüyor. Ve kendisini bu güvenlik çıkarlarının koruyucusu olarak konumlandırmaya çalışıyor. Bu oldukça kurnazca bir siyasi manevra."

Ne yazık ki, diyor Plesner, bu ulusal çıkarlara zarar veriyor. Ona göre pratikte ABD, Avrupa ya da İsrail'in savaşın (Hamas'ın yenilmesiyle) sona ermesini ya da hemen ardından gelen ara aşamayı nasıl gördükleri konusunda büyük farklılıklar yok: İngiliz ve Alman dışişleri bakanlarının "sürdürülebilir ateşkes" çağrısı, diğer şeylerin yanı sıra Hamas'ın silah bırakabileceği gibi uçuk bir varsayımı da gerektiriyor. Plesner'e göre Netanyahu "siyasi şansını arttırmak için şu anda konuyla ilgisi olmayan farklılıkları telaffuz etmeye çalışıyor."

Ya da "Bibi" yazarı Anshel Pfeffer'in eski adıyla Twitter olan X'te yaptığı gibi ifade edersek: "Olan şey... Netanyahu'nun İsrail'in Hamas'a karşı savaşı sürdürmek için sahip olduğu az miktardaki uluslararası desteği (özellikle ABD'den), Biden'la kavga ederek kendi siyasi kariyerini kurtarmaya yönelik boş bir çabayla bilinçli olarak heba etmesidir."

Salı günü Plesner's IDI tarafından yayınlanan bir ankete göre İsraillilerin neredeyse %70'i Hamas'la savaş sona erer ermez ülkede yeni seçimlerin yapılmasını istiyor.

Netanyahu için daha da endişe verici olan ise, ankete katılan Likud seçmenlerinin %31'inin bir dahaki sefere farklı bir partiye oy vereceğini söylemesi (bunların %16'sı tamamen farklı bir siyasi bloğa oy verecek).

Netanyahu elbette daha önce de gözden çıkarılmıştı. Kendisinden şüphe edenleri her zaman haksız çıkardı.

Ancak 7 Ekim'in kendi gözetiminde gerçekleşmesine izin veren başarısızlıklardan dolayı yaygın bir şekilde suçlandıktan sonra, şimdi temel savaş hedeflerinden birini yerine getiremiyor gibi görünüyor: rehineleri eve getirmek. Hükümetinin Hamas ile bir hafta süren ateşkesi sırasında 110 rehine serbest bırakıldı ve 240 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Ancak sadece bir kurtarma girişimi - kadın asker Ori Megidish'inki - başarılı oldu. Diğerlerini kurtarmak için tekrarlanan girişimler başarısız oldu ve IDF'nin yanlışlıkla üç İsrailli rehineyi öldürmesiyle sonuçlandı.

Bu fiyaskodan önce bile IDI, İsraillilerin sadece üçte birinin, sayıları 100'ün üzerinde olan İsrailli rehinelerin geri alınmasının mümkün olduğuna inandığını ortaya koydu.

Bu trajedi Netanyahu'nun diğer savaş amacı olan Hamas'ı yok etme hedefine ulaşmasını da engelleyebilir. Cumartesi akşamı binlerce protestocu Tel Aviv'de adı değiştirilen "Rehineler Meydanı "na akın etti. Başbakan ve hükümetinden sevdiklerini eve getirmek için daha fazlasını yapmasını ve bunu hükümetin bir numaralı önceliği haline getirmesini talep ettiler - Hamas'ı yok etmek değil.

Sonuçta Netanyahu muhtemelen görevde kalmak için kendisine en iyi şansı veren şeyi yapacaktır. "Bu güç için güç değil," diyor Plesner.

"İsrail ve Yahudi tarihinde çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyor. Miras son derece önemli. Ve mirasının 7 Ekim saldırısı olmasını istemez." Hoşuna gitse de gitmese de, neredeyse kesin olarak öyle olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com