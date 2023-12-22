Nerdler, toplanın! 'Stranger Things' geri dönüyor - Londra'da bir sahne oyunu olarak

Popüler bilimkurgu korku filmi, "Stranger Things" adlı bir sahne oyunu olarak yeni bir hayata kavuşacak: İlk Gölge" adlı bir sahne oyununa dönüşeceğini duyurdu. Oyunun dünya prömiyeri bu yılın sonlarına doğru Londra'daki Phoenix Tiyatrosu'nda yapılacak.

Yayın devi ve Sonia Friedman Productions tarafından hazırlanan ve ünlü film ve tiyatro yönetmeni Stephen Daldry tarafından yönetilen gösterinin biletleri ilkbaharda satışa sunulacak.

Netflix Canlı Deneyimler Başkan Yardımcısı Greg Lombardo yaptığı açıklamada, "Stranger Things dünyanın dört bir yanındaki hayranların hayal gücünü yakaladı ve Netflix'in ilk canlı sahne prodüksiyonuyla bu heyecan verici evreni genişletmekten inanılmaz heyecan duyuyoruz" dedi.

Yayın platformundan yapılan açıklamada, dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer'ın, "Netflix'in küresel fenomeninin mitolojisine ve dünyasına dayanacak olan" oyunun yaratıcı yapımcıları olarak görev yapacakları belirtildi.

Duffer Kardeşler oyunun "sırayla şaşırtıcı, korkutucu ve içten" olacağını söyledi ve ekledi: "Stranger Things'in geleceğine zemin hazırlayan geçmişe doğru bir yolculukta, sevimli yeni karakterlerin yanı sıra çok tanıdık karakterlerle de tanışacaksınız."

"Size hikaye hakkında daha fazla bilgi vermek için can atıyoruz ama bunu yapmayacağız - kendiniz keşfetmek daha eğlenceli. Siz inekleri Londra'da görmek için sabırsızlanıyoruz!"

Oscar ödüllü TV dizisinin yazarlarından ve yardımcı yapımcılarından Kate Trefry tarafından kaleme alınan sahne macerası 1959 yılında, yeni öğrenci Henry Creel'in yeni bir başlangıç yapmak üzere geldiği, eski uğrak yerimiz Hawkins, Indiana'da başlayacak. Ancak geçmişinin gölgeleri onun peşini bırakmayacaktır.

Yapımcı Sonia Friedman, "Stranger Things'in dünyası ve mitolojisi, sahne için inanılmaz bir hikaye yaratmak için zengin ve verimli bir zemin sağladı" dedi.

Duffer Kardeşler geçen yıl Temmuz ayında bir "Stranger Things" live-action spin off 'unun da yolda olduğunu doğrulamışlardı.

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Kaynak: edition.cnn.com