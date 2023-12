Neden herkes kendi şehrinin en iyisi olduğunu düşünüyor - yer bağlılığına bir bakış

"Hamburg çok kapalı bir yer," dedi. "Akıcı Almanca konuşmuyorsanız, bu çok zor olabilir ve öğrenenler için destekleyici bir ortam değil." Ruthnum, bu yeni ortamda, nüfuz etmenin imkânsız olduğunu söylediği bir kültürde yerini bulmakla boğuştu.

Bu, çok sevdiğini söylediği Norfolk, İngiltere'deki yetiştirilme tarzından oldukça farklıydı.

Norfolk'a olan düşkünlüğüne rağmen Ruthnum, Hamburglu olan eşiyle birlikte olmak için İngiltere'den ayrıldı ve onunla bu yeni yerdeki sorunları hakkında konuştuğunda, o da bunları fark etti. Ruthnum da aynı fikirde olan pek çok başka gurbetçiyle tanıştığını söyledi.

Onların bakış açısına göre, Hamburg'da yaşayan insanlar yabancılarla hiçbir şey yapmak istemiyordu.

Ruthnum'un deneyimlediği şey, insanların yaşadıkları yerle olan karmaşık ilişkilerine işaret eden "yere bağlılık" adı verilen bir kavramdı.

İnsanların büyüdükleri yerler kim olduklarını şekillendirir ve taşındıklarında yeni bir kimlikle boğuşmalarını zorlaştırır. İnsanların dünyayı anlama ve ona uyum sağlama biçimlerinin çoğu da bu yerlerden gelir.

Kişisel kimlik ve coğrafya

Basitçe söylemek gerekirse, kişisel kimlik ve coğrafi konum ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Florida'da yaşayan psikolog Dr. Zamira Castro, "Nerede büyüdüğümüz bir seçim ya da şans meselesi olabilir, ancak nerede yaşadığımız kimliğimize çok bağlıdır" diyor.

Yer, bir kişinin kimliği için diğer her şey kadar önemli olabilir - mesleği, dini, ilişkileri - ve bu, şehrin kendisine derin bir bağlılık yaratır.

Boise Eyalet Üniversitesi'nde kent sosyolojisi üzerine çalışan bir araştırmacı ve doçent olan Dr. Krista Paulsen, "Mekâna bağlılık, insanların insanlara bağlandıkları gibi mekânlara da bağlandıkları fikridir" diyor. "Bu bağlılıklar hayatlarımızı nasıl organize ettiğimizin önemli parçaları haline geliyor."

Mekâna bağlılık konusunda öncü bir araştırmacı olan coğrafyacı Yi-Fu Tuan, bu kavramın ilkel bölgesel davranışların ötesine geçtiğini söyleyerek, insanların "mekân ve yere, hayvanlar dünyasında akla gelmeyecek karmaşık şekillerde tepki verdiğini" yazmıştır.

Bir insana bağlanmak gibi, mekâna bağlanmak da hem iyi hem de kötü davranışlara yol açabilir. İnsanların komşuları sürüler halinde taşındığında bunu neden kişisel olarak algıladıklarını açıklıyor. İnsanlar ziyaret etmek için popüler bir şehirde yaşadıklarında, yere bağlılık onları bu gerçekle gururlandırabilir. Diğer taraftan, turistlere ve yabancılara karşı kızgınlığa da yol açabilir.

Pandemi sırasında bazı insanların "New York öldü mü?" diye düşünmesinin ve diğerlerinin turizmdeki aşırı düşüşe, iptal edilen etkinliklere ve kapanışlara rağmen şehrin savunmasına koşmasının nedeni budur.

Mekâna bağlılık aynı zamanda insanların banliyölere, hatta yaşadıkları şehirdeki farklı bir mahalleye taşınmaya neden direnç gösterdiklerini de açıklıyor. Aynı zamanda memleket hasretini de açıklıyor.

Broadway'in Mart ayında kapanmasının ardından Maine'e taşınan yönetmen Gina Rattan, "New York'tan ayrılana kadar New York'un ne kadar benim bir parçam olduğunu bilmiyordum," diyor. "New York'la olan bağlantım kendi bağımsızlığıma derinden bağlıydı" dedi.

O sırada yedi aylık hamile olan Rattan, sağlık sorunları nedeniyle şehri terk etti ancak başka bir yere uyum sağlamakta zorlandı. Yere bağlılık ve yer kimliği, insanların geride bıraktıkları şehirler için yas tutmalarına yol açıyor çünkü bu, kendilerinden bir parçayı kaybetmek gibi hissettiriyor.

Paulsen, "Yaşadığımız yerlerin hep orada olmasını bekliyoruz," dedi. "Sanki zihnimizde bizim için orada olmaya devam ediyorlar ve gerçekte de bizim için orada olmaya devam etmelerini bekliyoruz."

Toplulukları korumak

Castro, bu bağlılığın bir kısmının bir topluluk içinde yaşamanın sosyal yönüyle ilgili olduğunu belirtiyor. "Grubunuzu dışarıdan gelecek tehditlere karşı korumak istersiniz. Grubunuzun saldırıya uğradığını hissettiğinizde savunmaya geçersiniz," diye açıklıyor. "Bunların birçoğu evrimsel olarak sabittir, ancak bir kısmı da siyaset ve değerler gibi modern kaygılardan etkilenir."

Bir yerin bu işaretleri - siyaset, değerler, yemek, tarih, simge yapılar - o yerde yaşadıklarında bir kişinin kendi kimliğinin anlamlı sembolleri haline gelir. Paulsen, "İnsanlar belirli türden mahalleleri seçerler çünkü bu mahallelerin ya kendi kimliklerini yansıttığına ya da arzuladıkları bir kimlik olduğuna inanırlar" dedi.

Yer bağlılığı spektrumun en uç noktasına gittiğinde sorunlar ortaya çıkar. Paulsen, şehirlere ve mahallelere bağlılığın, insanların yeni gelenleri bir tehdit olarak görmelerine neden olabileceğini söyledi - bildikleri ve sevdikleri yerlerin değişmesini istemiyorlar.

Ruthnum Almanya'da yaşayan çok ırklı bir gurbetçi olarak bunu deneyimlemiş. "Özellikle Hamburg bana karşı çok düşmanca ve misafirperver değildi" dedi.

Yabancı düşmanlığı, yaşadığınız yere bağlı olmaktan (ya da yaşadığınız yerden gurur duymaktan) farklı olsa da, aşırıya kaçıldığında, yere bağlılık genellikle yabancı düşmanı ve ırkçı davranışları ortaya çıkarır. Ruthnum, "Bana ırkçı isimler taktıkları ya da beni Almanca tehdit ettikleri birkaç kez oldu" dedi.

Kayıp turistler

Mekâna bağlılık, bir yeri ziyaret etmenin neden hiçbir zaman orada yaşamakla aynı olmayacağını da açıklar.

Her karmaşık duygusal bağ gibi, bir yere bağlanmak zaman alır, bu nedenle bir şehri ziyaret etmek her zaman bir dereceye kadar sınırlama getirecektir. Paulsen, "Ve bazı açılardan bu gayet iyi," dedi. "Ancak bu, bir turistin o yerle ilgili deneyiminin, o yerde ikamet eden bir kişinin deneyiminden, hatta o yere daha bağlı olan ailesi ya da arkadaşlarıyla kalan bir ziyaretçinin deneyiminden çok farklı olacağı anlamına geliyor."

Paulsen'in araştırmasına göre, insanlar şehirlerine ve mahallelerine çok bağlı olduklarından, bu yerlerin değişimini izlemek yabancı duygular uyandırabilir. Örneğin mahalleler soylulaştırmaya maruz kaldığında ya da turistler artık sokakları doldurmadığında bu durum gerçekleşebilir.

Çevre ya da manzara değişerek şehre tamamen farklı bir enerji veriyor.

Paulsen, "Ama aslında bir mahalle o kadar çok değişir ki artık sizin anladığınız ve değer verdiğiniz yer olmaktan çıkar" dedi. "New Yorkluların pandemi sırasında yaşadıklarını hayal ediyorum."

İnsanlar şehri terk ederken ve şehrin simge yapılarının birçoğu kapanırken, Paulsen'in "sembolik yerinden edilme" olarak adlandırdığı durumu yaşamak New Yorklular için inkar edilemez derecede zordu.

Bu durum, insanların mekanları alıştıkları şekilde kullanamadıkları ya da erişemedikleri zaman ortaya çıkıyor. Pandeminin ilk günlerinde New York'ta yaşayan halkla ilişkiler uzmanı Alexis Woody, kiracıların taşındığı ve turizmin azaldığı o dönemde sokakların ürkütücü derecede sessiz olduğunu söyledi. "Şehrin kapandığını görmek cesaret kırıcıydı," dedi. "En sevdiğim yerel mekanlardan bazılarının kapılarını bir daha asla açmayacağını düşünmek yürek parçalayıcıydı."

Sadece New York değil - Paris 'ten Atina 'ya ve Londra'ya kadar pek çok popüler destinasyonda turizmde keskin bir düşüş yaşandı.

Sahillerinde fotoğraf çeken ya da Times Meydanı'nın sokaklarını dolduran turistleri görmeye alışkın olan bölge sakinleri için bu mekanların boş olduğunu görmek sarsıcı olabiliyor.

Kimlik takıntısı

Castro'ya göre belki de insanlar şehirleriyle güçlü bir özdeşlik duygusu hissediyor çünkü kültürümüz en başta kimliğe takmış durumda. "Modern toplumun kimliğe nasıl bu kadar odaklandığına dair pek çok teorik tartışma var" dedi. "Bu takıntı sağlıksız olabilir."

Sosyal medya, taşınma sonrasında kimlik kriziyle mücadele eden insanlar için yararlı olabilir.

Castro, "Geride bıraktığınız şehirle bağlantı kurmanın bir yolunu bulmak, başa çıkmak için iyi bir yoldur" dedi. Örneğin, memleketinizden, mahallenizden veya şehrinizden hesapları takip etmek size o parçanızı hatırlatabilir. Sizi hemen belli yerlere götüren gazeteler, bloglar, yemekler ya da şarkılar da olabilir. Bunlar yeni evinizde kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayabilir.

Ama çoğunlukla zaman alır. İster büyük bir taşınmayla başa çıkmaya çalışıyor olun, ister mevcut şehrinizdeki değişikliklere alışmaya çalışıyor olun, biraz kimlik krizi hissetmeniz doğaldır.

Nihayetinde, nerede olursa olsun ve nasıl değişirse değişsin, bulunduğunuz yere olan bağlılık hissini kaybetmeye alışmak zaman alır.

İnsanlar genellikle yaşadıkları şehirler, kasabalar veya mahalleler hakkında kendilerini üstün hissederler çünkü bu yerler kendilerinin ayrılmaz bir uzantısı haline gelir.

Her türlü bağlılık gibi, yaşadığınız yere bağlanmak da zararlı şekillerde ortaya çıkabilir.

Ancak gerçek değeriyle ele alındığında, yere bağlılık basitçe etrafımızdaki coğrafya ile kurduğumuz duygusal bir bağdır. Castro, "Bizi biz yapan yerlerle her zaman özdeşleşeceğiz" dedi. "Nereye gidersek gidelim evimizi de yanımızda taşırız. Bu bizim kim olduğumuzun bir parçası."

Kristin Wong Los Angeles'ta yaşayan serbest bir yazar ve gazetecidir. Onu Twitter'da bulabilirsiniz.

