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Ne yiyorlar? Dünya çapında yeni yıl yemek gelenekleri

Ringa balığı turşusu, mercimek ve erişte küresel yeni yıl menülerinde yer alıyor

Güney Amerika'da pirinç ve bezelye ile yapılan hoppin' john'un iyi şans getirdiği söylenir

Kral pastaları birçok kültürde şenliklerin bir parçasıdır

Dünyanın dört bir yanında yeni yıl geldiğinde, uzun erişte (uzun yaşamı temsil eder), bezelye (madeni paraları temsil eder), ringa balığı (bereketi temsil eder) ve domuz (iyi şansı temsil eder) gibi özel tatlılar bolca bulunur.

Ayrıntılar değişiklik gösterse de genel tema aynıdır: Refah dolu bir yılı başlatmak için yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarın.

İşte dünyanın dört bir yanındaki Yeni Yıl yemek geleneklerinden 10 iyi şans porsiyonu:

1. Hoppin' John, Güney Amerika

Güney Amerika'da önemli bir Yeni Yıl yemeği geleneği olan Hoppin' John, domuz eti aromalı tarla bezelyesi veya börülce (madeni paraları simgeler) ve pirinçten oluşan bir yemektir ve sıklıkla kara lahana veya diğer pişmiş yeşillikler (para renginde oldukları için) ve mısır ekmeği (altın renginde) ile servis edilir. Yemeğin yeni yılda iyi şans getirdiği söylenir.

Farklı folklorlar bu yemeğin tarihini ve adını izler, ancak mevcut yemeğin kökleri Afrika ve Batı Hint geleneklerine dayanır ve büyük olasılıkla köleler tarafından Kuzey Amerika'ya getirilmiştir. Hoppin' John'un tarifi 1847 gibi erken bir tarihte Sarah Rutledge'ın "The Carolina Housewife" adlı kitabında yer almaktadır ve yüzyıllar boyunca ev ve profesyonel şefler tarafından yeniden yorumlanmıştır.

Yemeğin adını Charleston, Güney Carolina'dan aldığı ve Lowcountry yemeklerinin vazgeçilmezi olduğu bildirilmektedir.

2. On iki üzüm, İspanya

İspanya halkı geleneksel olarak Madrid'deki Puerta del Sol'dan yapılan bir yayını izliyor; burada eğlence düşkünleri yeni yılı karşılamak üzere meydanın saat kulesinin önünde toplanıyor.

Meydandakiler ve evde izleyenler alışılmadık bir yıllık geleneğe katılırlar: Gece yarısına doğru, saatin her çan sesi için bir üzüm yiyorlar. Hatta bazıları gece yarısı geldiğinde mümkün olduğunca verimli olacaklarından emin olmak için üzümlerini soyarak ve çekirdeklerini çıkararak hazırlıyor.

Bu gelenek 20. yüzyılın başında başlamış ve iddialara göre ülkenin güneyindeki üzüm üreticileri tarafından mahsulün bol olduğu bir dönemde ortaya atılmıştır. O zamandan beri bu gelenek İspanyolca konuşulan pek çok ülkeye yayılmıştır.

3. Tamales, Meksika

Et, peynir ve diğer lezzetli malzemelerle doldurulmuş ve muz yaprağı ya da mısır kabuğuna sarılmış mısır hamuru olan tamaleler, Meksika'da hemen hemen her özel günde karşımıza çıkar. Ancak tatil sezonu bu yiyecek için özellikle tercih edilen bir zamandır.

Birçok ailede kadın grupları bir araya gelerek yüzlerce küçük paket hazırlar ve her biri pişirme sürecinin bir aşamasından sorumlu olarak arkadaşlarına, ailelerine ve komşularına dağıtır. Yılbaşında genellikle akşamdan kalmalara iyi geldiği bilinen işkembe ve hominy çorbası olan menudo ile birlikte servis edilir.

Meksika nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde yaşayanlar, yılbaşı gecesi ve günü için tamale satan restoranlar bulmakta zorlanmayacaktır. Mexico City'de buharda pişmiş tamaleler gece gündüz sokak köşelerindeki satıcılarda satılmaktadır.

4. Oliebollen, Hollanda

Hollanda'da kızarmış yağ topları veya oliebollen, sokak arabalarında satılır ve geleneksel olarak Yılbaşı gecesi ve özel kutlama fuarlarında tüketilir. Bunlar, kuş üzümü veya kuru üzümle süslenmiş bir kepçe hamurun fritöze atılması ve ardından üzerine pudra şekeri serpilmesiyle yapılan çörek benzeri köftelerdir.

Amsterdam'da Oliebollenkraam'ları, sokakta sıcak kızarmış oliebollen paketleri satan küçük geçici barakaları veya römorkları arayın.

5. Marzipanschwein veya Glücksschwein, Avusturya ve Almanya

Avusturya ve komşusu Almanya yılbaşı arifesine Sylvesterabend ya da Aziz Sylvester arifesi demektedir. Avusturyalı eğlence düşkünleri tarçınlı ve baharatlı kırmızı şarap içiyor, akşam yemeğinde domuz eti yiyor ve masayı marzipanschwein adı verilen badem ezmesinden yapılmış küçük domuzlarla süslüyor.

Her türlü şeyden yapılan iyi şans domuzları veya Glücksschwein da hem Avusturya hem de Almanya'da yaygın bir hediyedir.

6. Soba eriştesi, Japonya

Japon evlerinde aileler, geçen yıla veda etmek ve gelecek yılı karşılamak için yılbaşı geceyarısı karabuğday soba eriştesi ya da toshikoshi soba yerler. Bu geleneğin geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanır ve uzun erişteler uzun ömür ve refahı simgeler.

Mochitsuki adı verilen bir başka gelenekte, arkadaşlar ve aile Yeni Yıl'dan önceki günü mochi pirinç keklerini döverek geçirir. Tatlı, yapışkan pirinç yıkanır, ıslatılır, buharda pişirilir ve dövülerek pürüzsüz bir kütle haline getirilir. Daha sonra konuklar sırayla parçalar kopararak daha sonra tatlı olarak yenecek küçük çörekler haline getirirler.

7. Kral pastası, dünyanın dört bir yanında

Yeni yıl pastası geleneği sayısız kültüre yayılmış bir gelenektir. Yunanlıların Vasilopita'sı, Fransızların gateau'su ya da galette des rois'si vardır. Meksikalıların Rosca de Reyes'i ve Bulgarların banitsa'sı vardır.

Pastaların çoğu yılbaşı gecesi gece yarısı tüketilir - ancak bazı kültürler pastalarını Noel'de veya Epifani'de, 6 Ocak'ta keserler - ve dilimlerinde bulan kişi için müreffeh bir yılı sembolize eden gizli bir altın para veya figür içerir.

8. Cotechino con lenticchie, İtalya

İtalyanlar yeni yıl arifesini La Festa di San Silvestro ile kutlar ve genellikle geleneksel cotechino con lenticchie, iyi şans getirdiği söylenen bir sosis ve mercimek yahnisi (mercimek para ve iyi şansı temsil eder) ve bazı evlerde domuz paçası dolması olan zampone ile başlar.

Yemek, bal ve pudra şekerine bulanmış kızarmış hamur topları olan chiacchiere ve prosecco ile son bulur. Bu yemeklerin kökleri Modena'ya dayanmaktadır, ancak yılbaşı ziyafetleri ülkenin dört bir yanında gelişmektedir.

9. Ringa balığı turşusu, Polonya ve İskandinavya

Ringa balığı Polonya'da ve İskandinavya'nın bazı bölgelerinde bol miktarda bulunduğundan ve gümüş renginden dolayı, bu ülkelerdeki pek çok kişi gece yarısı bolluk ve bereket dolu bir yıl getirmesi için ringa balığı turşusu yer. Bazıları ringa balığı turşusunu krema sosunda yerken bazıları da soğanla birlikte yer.

Sledzie Marynowane adı verilen Polonya'ya özgü bir yılbaşı hazırlığı olan ringa balığı turşusu, bütün tuzlu ringa balıklarının 24 saat boyunca suda bekletilmesi ve ardından soğan, yenibahar, şeker ve beyaz sirke ile bir kavanoza konulmasıyla yapılır.

İskandinavlar genellikle ringa balığını füme ve salamura balık, ezme ve köfte ile birlikte daha büyük bir gece yarısı smorgasborduna dahil ederler.

10. Kransekage, Danimarka ve Norveç

Kransekage, kelime anlamıyla çelenk pasta, üst üste dizilmiş çok sayıda eşmerkezli pasta halkasından oluşan bir pasta kulesidir ve Danimarka ve Norveç'te Yeni Yıl Arifesi ve diğer özel günler için yapılır.

Pasta badem ezmesi kullanılarak yapılır, genellikle ortasında bir şişe şarap veya Aquavit bulunur ve süsler, bayraklar ve krakerlerle süslenebilir.

Bu makale ilk olarak Aralık 2012'de yayınlanmıştır. CNN'den Forrest Brown makaleyi 2023 yılı için güncellemiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com