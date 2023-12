NCAA'in 'transgender katılımına spordan spora yaklaşımı' tartışma yaratıyor

Çarşamba günü geç saatlerde açıklanan politika, Cumartesi günü Harvard'da kadınlar 100 ve 200 metre serbest stil yarışlarını kolaylıkla kazanan Pennsylvania Üniversitesi yüzücüsü Lia Thomas'ın bu sezon kadınlar takımında rekor zamanlara imza attığı bir döneme denk geliyor. Daha önce Penn'de erkek yüzme takımında yarışmış ve iki yıl hormon tedavisi görmüştü.

Şimdi Thomas ülkenin en iyi kadın üniversite yüzücülerinden biri olarak gösteriliyor ve hızlı başarısı yüzme dünyasında hem övgü hem de eleştirilere yol açıyor.

NCAA Yönetim Kurulu tarafından bu hafta onaylanan kurallara göre, transseksüel sporcular 2022-23 akademik yılından itibaren sezon başında ve altı ay sonra tekrar zorunlu testosteron testine tabi tutulacak. Ayrıca, şampiyona seçimlerinden dört hafta önce test yapmaları gerekecek.

NCAA daha önce transseksüel kadınların bir kadın takımında yarışmadan önce bir yıl boyunca testosteron bastırma tedavisi görmelerini şart koşuyordu.

Penn Athletics, Thomas'ın Mart ayında yapılacak 2022 yüzme ve dalış şampiyonasına katılımı konusunda NCAA ile birlikte çalışacağını açıkladı.

Yine de, üniversite yüzme ve dalış antrenörlerini temsil eden dernekten eski Olimpiyat yüzücülerine ve üniversite düzeyindeki kadın yüzücülerin ebeveynlerine kadar, NCAA'in yeni politikası yetersiz ve netlikten yoksun olduğu için eleştiriliyor.

CNN, NCAA'den eleştiriler hakkında yorum istedi.

İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi'nde transseksüellerin atletik performansını araştıran transseksüel koşucu Joanna Harper, "Bunu sezonun ortasında yapıyorlar ve her şeyi tam olarak düşünmedikleri açık" dedi.

Testosteron baskılaması ve östrojen tedavisinin transseksüel atletlerin performansı üzerindeki ilk çalışmasını yayınlayan medikal fizikçi Harper şunları ekledi: "Örneğin bu politikanın Lia Thomas'ı bir nebze bile etkileyeceğini sanmıyorum ve insanlar mutsuz olacak çünkü o iyi gidiyor."

22 yaşındaki Thomas yeni politika hakkında kamuoyu önünde yorum yapmadı. Geçtiğimiz ay SwimSwam Podcast 'e verdiği demeçte "geçiş yaptıktan sonra yüzmeye devam etmenin inanılmaz derecede ödüllendirici bir deneyim olduğunu" söyledi. "Sevdiğim sporu özgün benliğim olarak yapmaya devam etmeyi" umduğunu söyledi.

Politika Olimpiyat komitelerinin politikasıyla uyumlu

NCAA bu hafta, ABD ve Uluslararası Olimpiyat Komiteleri ile tutarlı olduğunu belirttiği "transseksüel katılımına spordan spora yaklaşım" lehinde oy kullandı.

Her spor dalı için transseksüel katılımı, o spor dalının ulusal yönetim organının politikasına göre belirlenecektir. Ulusal bir yönetim organının bulunmaması halinde, bir sporun uluslararası federasyonunun politikası geçerli olacaktır. Dernekten yapılan açıklamaya göre, uluslararası bir federasyon politikası yoksa, "önceden belirlenmiş IOC politika kriterleri takip edilecektir".

NCAA Yönetim Kurulu Başkanı ve Georgetown Başkanı John DeGioia, "Transseksüel öğrenci sporculara ve üniversite sporlarında adaletin sağlanmasına verdiğimiz destekte kararlıyız," dedi.

"NCAA üyesi okulların, konferansların ve üniversite sporcularının kapsayıcı, adil, güvenli ve saygılı bir ortamda rekabet etmeleri ve yeni politikayı net bir şekilde anlayarak ilerleyebilmeleri önemlidir."

NCAA Başkanı Mark Emmert'e göre ABD'li Olimpiyat sporcularının yaklaşık yüzde 80'i mevcut ya da eski üniversite sporcusu.

IOC Kasım ayında transseksüel sporcularla ilgili yeni bir çerçeve açıklamış ve hiçbir sporcunun cinsiyetinden dolayı avantajlı olduğu varsayımıyla yarışma dışı bırakılmaması gerektiğini söylemişti. Değişiklik, bir sporcunun orantısız bir avantaja sahip olup olmadığını belirleme sorumluluğunu bireysel spor federasyonlarına yükledi.

IOC'nin önceki politikası, transseksüel sporcuların yarışmadan önceki en az 12 ay boyunca testosteron seviyelerinin belirli bir sınırın altında olması koşuluyla yarışmalarına izin veriyordu.

Thomas Swimswam ile yaptığı röportajda IOC çerçevesine değindi: "Ortaya koydukları yönergelerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Rekabetçi bütünlüğü korurken kapsayıcılığı teşvik etme konusunda çok iyi bir iş çıkarıyorlar."

Penn Athletics Thomas'ı desteklediğini açıkladı

Pennsylvania Üniversitesi'nde diğer yüzücülerin ebeveynleri Thomas'ın kadın takımında yarışmasına izin verilmesinin adil olup olmadığını sorguladı.

Penn'deki bir kadın yüzücünün annesi, endişelerinin adaletle ve 1972'de federal fon alan okullarda cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayan ve kendi deyimiyle "kadınların atletizmde parlamasını sağlayan" Başlık IX hükmüyle ilgili olduğunu söyledi.

Başlık IX, üniversite atletizminde kadınların patlamasına ve okulların kadın sporlarına para akıtmasına neden oldu.

Kızına karşı misilleme yapılmasından korktuğu için adının açıklanmasını istemeyen anne, "Hayatlarını yüzmeye adayan kızlar, çok erken başlıyorlar" dedi. "Antrenmanları asla kaçırmıyorlar. 12 yaşından itibaren sabah 5'te uyanıyorlar. Tatil yapmıyorlar."

Bu anne ve başka bir veli, Thomas'ın başarısının, kadro sınırlamaları nedeniyle kendi kızlarının seyahat etme ve yarışma şanslarının önüne geçebileceğinden endişe ediyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir baba, "Örneğin benim kızım lise boyunca haftada 20 saatten fazla antrenman yaptı," dedi.

"Tek izin günü Pazar günüydü. Pennsylvania Üniversitesi gibi bir okula kabul edilmek için gereken akademik başarıyı sürdürmenin yanı sıra. Bunun için lise boyunca dört yıl çalıştı. Liseden önceki tüm yılları saymıyorum bile. Ve sonra size ve takım arkadaşlarınıza transseksüel bir kadına yer kaybedeceğinizin söylenmesi."

Penn Athletics yaptığı açıklamada Thomas'ı desteklediğini ve "2022 NCAA Yüzme ve Dalış Şampiyonası için yeni kabul edilen standartlar kapsamında katılımı konusunda NCAA ile birlikte çalışacağız" dedi.

Sporda kadınlar için yasal savunuculuk sunan kar amacı gütmeyen bir kuruluşu yöneten eski Olimpik yüzücü Nancy Hogshead-Makar, Thomas gibi transseksüel yüzücülerin şampiyona seçimlerinden dört hafta önce testosteron seviyelerini bildirmelerini gerektireceği için yeni politikaya katıldığını söyledi.

Ancak Thomas'ın biyolojik avantajı olarak algıladığı durum nedeniyle yeni politikayı adaletsiz olarak nitelendirdi.

'Politika baskıya doğrudan bir yanıt'

Üniversite Yüzme ve Dalış Antrenörleri Derneği bu hafta yaptığı bir açıklamada Thomas'ın yarışma hakkını destekledi ve kendisine yöneltilen "nefreti" kınadı. Ancak dernek aynı zamanda yeni NCAA politikasının "bir çözüm olmadığını" ve "kapsayıcılık ve adalet dengesi hakkında kapsamlı, düşünceli ve bilimsel bir tartışmaya" öncülük etmek için "kaçırılmış bir fırsat" olduğunu söyledi.

ABD'de sporun ulusal yönetim organı olan USA Swimming, "kapsayıcılık" ve "rekabetçi eşitlik" için desteğini ifade etti. Açıklamada kuruluş, "bu alanda uygun denge konusunda kendimizi öğrenmeye ve eğitmeye" söz verdi.

Transseksüel bir sporcu ve savunucu olan Chris Mosier, Twitter üzerinden NCAA'nın "takip etmeleri imkansız olacak gülünç derecede karmaşık bir politika hazırladığını" söyledi.

Mosier, LGBTQ sporcuları destekleyen bir grup olan Athlete Ally ile yaptığı ortak açıklamada, "Bu politikanın NCAA'de yarışan mevcut bir sporcunun etrafındaki baskıya doğrudan bir yanıt olduğu açıktır" dedi.

"Yıllar süren tartışmaların ve daha fazla araştırma yapılması çağrılarının ardından, transseksüel olan harika bir sporcunun başarılı olduğunu görmek istemeyen insanların baskısıyla yeni bir politikanın hızla oluşturulabilmesi beni hayal kırıklığına uğrattı."

Thomas'la ilgili tartışmalar, bir dizi eyalet yasama organının devlet ortaokulları ve üniversitelerindeki trans kız ve kadınlarınkız ve kadın spor takımlarına katılmalarını yasakladığıbir döneme denk geldi.

Araştırmacı, tartışmanın 'fazlasıyla abartıldığını' söylüyor

Kendisi de transseksüel olan Harper, ABD'de üniversite düzeyinde kadın sporlarında yarışan yaklaşık 200.000 sporcunun 50'sinin transseksüel olduğunu tahmin ediyor.

Harper, 2015 yılında hormon tedavisinin transseksüel sporcuları nasıl etkilediğine dair ilk çalışmayı yayınladı. Çalışma, transseksüel mesafe koşucularının kadın olarak doğal bir avantaja sahip olmadığını ortaya koydu. Çalışmanın küçük bir koşucu örneklemini kapsadığını belirten Harper, transseksüel sprinterlerin kas kütlesinin daha kısa yarışlarda onlar için avantajlı olabileceğini de sözlerine ekledi.

George Washington Üniversitesi'nde cinsiyete dayalı biyoloji alanında uzmanlaşmış bir genetikçi olan Eric Vilain, American Association for the Advancement of Science tarafından yayınlanan hakemli bir dergi olan Sciene'de 2018 yılında yayınlanan bir makalede Harper'ın çalışmasını "çığır açıcı" olarak nitelendirdi.

Yine de uzmanlara göre, testosteron gibi androjenik hormonların atletik avantajın yararlı belirteçleri olup olmadığı konusunda bilim camiasında hararetli tartışmalar var.

Harper, Thomas'ın rekor kırdığı sezonla ilgili tartışmaların spordaki hakimiyetinden kaynaklandığını söyledi.

Harper, "Lia Thomas'ın üzerindeki baskının büyük ölçüde abartıldığını düşünüyorum," dedi.

"Trans kadınlar spor yapmak için geçiş yapmazlar. Daha çok diğer kadınlar gibi olmak için geçiş yapıyoruz. Ve bu terapinin bir parçası olarak daha mutlu, daha sağlıklı olmak için... trans kadınlar bu terapiyi alacaklar ve testosteron seviyeleri uygun olacak çünkü bu onların sağlığı için, sporla bir ilgisi olduğu için değil."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com