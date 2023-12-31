NBA'in uluslararası yıldızları ligi ele geçiriyor ve bu sadece bir başlangıç olabilir

Nikola Jokic, yeteneklerini sergilediği şatafat ve ihtişamdan uzakta, kendi ülkesinde bir at ahırının önünde Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) En Değerli Oyuncusuna (MVP) verilen kupayı alıyor.

Bir başka dominant yılın ardından Jokic üst üste ikinci kez MVP seçildi ve böylece NBA tarihinde MVP ödülünü birden fazla kez kazanan 15. oyuncu oldu.

Jokic, gençken, şu anda en iyi olduğu sporu yapma hayalleri bile kurmadığını söylüyor; ahırları temizlemekle meşgulmüş.

"Kutuları temizliyordum. Atları temizliyordum. O yaşlarda basketbolu hiç düşünmüyordum, yalan söylemeyeceğim."

2022'ye geldiğimizde Jokic, 27 yaşındaki uzun adamın 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'dan sonra bu ödülü arka arkaya kazanan ikinci oyuncu olmasının ardından gül koklamaya başladı.

Belki de daha önemlisi, basketbolun en büyük bireysel ödülünü Amerikalı olmayanların kazanması ve NBA'deki yeni uluslararası yıldızların yükselişini sürdürmesi.

Bir rüya

Antetokounmpo'nun 2019'da ilk MVP ödülünü kazanmasından önce, 2006-07 sezonunda Dallas Mavericks forması giyen Alman Dirk Nowitzki'nin kazandığı bu prestijli ödülü 12 yıl aradan sonra uluslararası bir oyuncu kazanmıştı.

Nowitzki, Jokic ve Antetokounmpo'nun yanı sıra MVP ödülünü kazanan diğer Amerikan doğumlu olmayan oyuncular Nijeryalı Hakeem Olajuwon, Kanadalı Steve Nash ve ABD Virgin Adaları'ndan Tim Duncan'dır (Duncan ABD vatandaşı olmasına ve ABD'yi uluslararası maçlarda temsil etmesine rağmen NBA onu uluslararası bir oyuncu olarak kabul etmektedir).

Ancak bu yıl prestijli Maurice Podoloff Kupası'nın ilk üçü, Jokic'in Antetokounmpo ve Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid'i geride bırakmasıyla tamamen uluslararası bir olay oldu. MVP oylamasının ilk üçü ilk kez tamamen uluslararası oyunculardan oluşuyor.

Ağırlıklı olarak Amerikalı yıldızlardan oluşan bir ligde bir Sırp, Yunan ve Kamerunlu'nun ligin en iyi oyuncuları olması NBA için bir dönüm noktası.

NBA'de daha önce hiç bu kadar çok uluslararası yıldız bir arada olmamıştı. Bu yılki All-Star maçında yedi uluslararası doğumlu oyuncu vardı; 30 yıl önce sadece iki tane vardı.

Ligin ilk sezonu olan 1946/47'de ligde beş uluslararası oyuncu vardı. Bu sezonun başında 39 ülkeden 109 oyuncu vardı.

Eski NBA Komiseri David Stern, küresel genişleme potansiyelini ve sporun sınırlarını genişletme fırsatını fark etti.

"Bu David Stern'ün rüyası," diyor 76ers koçu Doc Rivers. "Bu bir dünya oyunu. Artık sadece 'biz' değil, biz ne anlama geliyorsa. Bu bir dünya oyunu ve bu iyi bir şey."

Dražen Petrović ve Arvydas Sabonis'in - 1990'larda NBA'de başarılı kariyerleri olan ve kendilerinden sonra gelen pek çok uluslararası oyuncunun ABD'ye gitme engelini yıkmada öncü olarak görülen iki Avrupalı oyuncu - etkisiyle birleşince lig pek çokları için gerçekçi bir hedef haline geldi. Aslında Sabonis'in oğlu Domantas şu anda Sacramento Kings'te oynayan All-Star bir forvet.

Lig ofislerinin dünyanın dört bir yanında açılması ve sporun birçok ülkede giderek daha popüler hale gelmesiyle birlikte, uluslararası yıldızların akınına uğraması şaşırtıcı olmayabilir - ve NBA'de son 27 1 numaralı genel seçimin 11'inin ABD dışında doğmuş olması dikkat çekicidir.

İlk dalga mı?

Bu yılın uluslararası MVP finalistlerinin yanı sıra belki de ödül için sıradaki Avrupalı oyuncu Luka Doncic: Luka Doncic.

Dallas Mavericks'in Sloven guard'ı olağanüstü bir gelişim sezonu daha geçiriyor.

2019 Yılın Çaylağı - 18 yaşında Real Madrid ile EuroLeague şampiyonluğu ve MVP'liğinin yanı sıra - Mavs'i şu ana kadar neredeyse tek başına playofflara taşıdı. Sezona yavaş başlaması onu bu yılki ödül yarışının dışında bıraksa da, gelecek yıllarda kesinlikle yarışta olacak.

Doncic'in yanı sıra Jokic, Antetokounmpo ve Embiid'in kendi ülkelerinin tek NBA oyuncusu olmanın avantajını kullanarak ilgi odağı olurken, ABD'li meslektaşlarının dikkat çekmek için yarışmak zorunda kalacağı tartışılabilir.

Jokic rahatlıkla Sırp basketbolunun en büyük ismi; Giannis Antetokounmpo - ve iki kardeşi Francis ve Thanasis - Yunan NBA manzarasına hakim; Doncic ise Slovenya basketbolunun yıldız oyuncusu.

NBA'e göre, NBA Avrupa'nın sosyal medya kanallarında Antetokounmpo'nun yer aldığı içerikler ortalama bir paylaşımdan %100 daha iyi performans gösterirken, Jokic içerikleri %10 daha iyi performans gösteriyor.

Genç basketbolcuların bu sporu kariyerleri için potansiyel bir yol olarak görmeleriyle birlikte bu yıldız akınının dalgalanma etkileri, NBA'in yeni nesille birlikte daha da büyümek için ihtiyaç duyabileceği dayanak noktasıdır.

İster oyuncular tarafından ister ligin kendisi tarafından olsun, dünyanın dört bir yanında basketbol akademileri kurulurken, bir sonraki Jokic'in eli kulağında olduğunu kim söyleyebilir?

"Eğer ben değilsem, kim olacak?" Jokic, kendisine NBA'de oynamasının uzak bir ihtimal olarak görülüp görülmediği sorulduğunda bunu şöyle açıkladı

"NBA'e gelip basketbol oynamamın hiçbir yolu yok... temelde bu ahırdan ve şimdi dünyanın en iyi liginde basketbol oynuyorum ve yüksek bir seviyede oynuyorum."

Basketbolun en ünlü oyuncularından bazıları kariyerlerinin sonuna yaklaşırken - LeBron James 37, Kevin Durant 33 ve Steph Curry 34 yaşında - yeni genç uluslararası oyuncuların ligin yüzleri olma görevini devralmaları için daha da fazla alan olabilir.

Her ne kadar Trae Young, Ja Morant, Jayson Tatum ve Zion Williamson gibi ABD'de yetişen yeteneklerle rekabet edecek olsalar da, lig küresel statüsünü geliştirdikçe NBA yepyeni bir oyuncu akınına kucak açabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com