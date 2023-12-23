NBA'in süper yıldızı Kevin Durant Brooklyn Nets'ten takas talebinde bulundu

ESPN'e göre 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Rich Kleiman, Wojnarowski'ye Nets genel menajeri Sean Marks ile bir takas ortağı bulmak için çalıştıklarını söyledi. Wojnarowski, Phoenix Suns ve Miami Heat'in Durant'in istek listesindeki takımlar arasında olduğunu bildirdi.

CNN yorum için Nets ve Kleiman'a ulaştı ancak hemen yanıt alamadı.

Durant, 2019 sezonundan önce Golden State Warriors'la yapılan bir takas anlaşmasıyla Nets'e katılmış ve 55 maçta 29,9 sayı, 7,4 ribaund ve 6,4 asist ortalamalarıyla üçüncü sezonunu tamamlamıştı. Durant geçtiğimiz sezon Brooklyn ile sözleşme uzattı ve 2025/26 sezonuna kadar kontratı var.

Durant 2007 NBA Draftı'nın ilk turunda Seattle SuperSonics tarafından Teksas Üniversitesi'nden seçildi. Durant 12 All-Star maçına seçildi ve iki kez NBA şampiyonu oldu.

Charania ve Wojnarowski'ye göre Durant'in takas talebi, Nets'ten takım arkadaşı Kyrie Irving'in 2022/23 sezonu için takımla oyuncu opsiyonunu kullanmasından günler sonra geldi.

Irving 37 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmadan önce takımdan ayrılacak gibi görünüyordu ama Wojnarowski'ye göre Durant ve Irving "birlikte oynamaya devam etmek istiyorlar" ama Brooklyn'de değil.

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Kaynak: edition.cnn.com