NBA yıldızı Steph Curry bugün Davidson College'dan mezun olacak

NBA Draft'ına girmek için Davidson College'dan ayrılmasından on üç yıl sonra, kolejden atılan bir tweet'e göre basketbol süperstarı nihayet bugün lisans derecesiyle mezun olacak.

Davidson, 34 yaşındaki Curry'nin diplomasını tamamlamak için sadece bir dönem ders alması gerektiğini açıkladı. Üniversiteye 2006 yılında kayıt yaptıran Curry, Davidson Wildcats takımında oynayarak kısa sürede adını duyurmuş ve son senesinde takımdan ayrılarak Golden State Warriors tarafından draft edilmişti.

Kolej Twitter'da "Stephen Curry birçok kez eğitimin önemini, Davidson College deneyimine ne kadar değer verdiğini ve diplomasını almaya kararlı olduğunu vurguladı" diye yazdı.

Davidson, üç kez NBA şampiyonluğu kazanan oyuncunun bahar döneminde yeniden kayıt yaptırdığını ve bugün Davidson'ın 2022 sınıfıyla birlikte sosyoloji alanında lisans derecesi alacağını söyledi.

Ne yazık ki sporcuyu mezuniyet töreninde görmeyi uman basketbolseverler için, üniversiteye göre Curry Davidson'ın bugünkü mezuniyet törenine bizzat katılmayacak.

Üniversiteden mezun olmak Curry'nin bu haftaki başarılarından sadece biri. Salı günü Curry, NBA tarihinde kariyerinde 500 playoff üçlüğü atan ilk oyuncu oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com