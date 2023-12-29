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NBA MVP ödülüne Michael Jordan'ın adını verdi

Basketbolun büyük ismi Michael Jordan, muazzam başarı listesine bir ödül daha ekleyebilir; ancak bu kez, NBA'in Chicago Bulls efsanesini son En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünün yüzü olarak açıklamasının ardından, kupayı almak yerine kupa kendisi oldu.

 and  Alex Stellmacher
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Michael Jordan Kupası NBA'in En Değerli Oyuncusuna verilecektir..aussiedlerbote.de
Michael Jordan Kupası NBA'in En Değerli Oyuncusuna verilecektir..aussiedlerbote.de

NBA MVP ödülüne Michael Jordan'ın adını verdi

NBA'den Salı günü yapılan açıklamada, NBA'in normal sezon MVP'sine verilecek olan Michael Jordan Kupası'nın, "bu kupaların temsil ettiği mükemmellik standartlarının tanımlanmasına yardımcı olan lig öncülerini" onurlandırmak için yeni tasarlanan altı ödülden biri olduğu belirtildi.

Jordan, toplam 15 NBA sezonunu kapsayan kariyeri boyunca MVP ödülünü beş kez kazandı: Chicago Bulls ile 13 (1984/85 - 1992/93 ve 1994/95 - 1997/98) ve Washington Wizards ile iki sezon (2001/02 ve 2002/03).

Gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olarak kabul edilen Jordan, 1.072 NBA maçında oynadı ve 32.292 normal sezon sayısı, 6.672 ribaund, 5.633 asist ve 2.514 top çalma kaydetti. Ligde 10 kez sayı şampiyonu oldu, kariyeri boyunca dokuz kez tüm savunma takımlarına girdi ve altı kez Finaller MVP'si seçildi.

Bronz kupada kristal basketbol topuna uzanan bir oyuncu yer almaktadır.
Jordan - burada 1998 Finallerinde Utah Jazz'dan Jeff Hornacek'e karşı oynarken görülüyor - NBA tarihinin en büyük oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Sanatçı Victor Solomon tarafından her yıl üretilecek olan bronz kupa, kristal bir basketbol topuna uzanmak için bir kayadan çıkan bir oyuncuyu içeriyor ve Jordan'ın başarılarına gönderme yapan küçük ayrıntılarla dolu.

Jordan'ın ikonik forma numarasını (23) ve NBA şampiyonluk sayısını (6) temsil eden kupa 23,6 inç boyunda ve 23,6 pound ağırlığındadır.

Michael Jordan Mart 1993'te bir smaç için yükseliyor.
Jordan 1970'lerin sonunda bir Küçükler Beyzbol Ligi fotoğrafı için poz veriyor. Jordan Brooklyn, New York'ta doğdu ama çocukluğunun neredeyse tamamını Wilmington, Kuzey Carolina'da geçirdi. Beyzbol onun ilk aşkıydı.
Jordan, Kuzey Carolina Üniversitesi'nde kolej basketbolu oynayacağını açıkladığı gün anne ve babası Deloris ve James ile birlikte oturuyor.
Jordan, Wilmington'daki Laney Lisesi'nde basketbol oynadı. Üçüncü sınıfa kadar okul takımına giremedi, ancak bir yıldıza dönüşmesi uzun sürmedi.
North Carolina oyuncuları Clemson'a karşı oynanan bir maç sırasında baş antrenör Dean Smith'in etrafında toplanıyor. Jordan 1982'de ACC'de Yılın Birinci Sınıf Öğrencisi seçildi, ancak en unutulmaz katkısı NCAA Turnuvası sırasında geldi.
Jordan 1982 NCAA Turnuvası finalinde maç kazandıran atışı yaptı. North Carolina, Georgetown'ı 63-62 mağlup ederek 1957'den bu yana ilk ulusal şampiyonluğunu kazandı.
Villanova'ya karşı oynanan bir maç sırasında Jordan, kısa süre sonra imzası haline gelecek olan sallanan dilini gösterir.
Jordan 1984 yılında Yaz Olimpiyatlarında altın madalya kazanan takımda oynadı. Takımda Patrick Ewing ve Chris Mullin gibi geleceğin diğer NBA yıldızları da vardı.
Jordan 1984 yılında Chicago Bulls tarafından üçüncü sıradan seçildi. O yıl ilk seçilen isim, geleceğin Hall of Famer'larından biri olacak pivot Akeem Olajuwon'du. İkinci seçim ise pivot Sam Bowie'ydi.
Jordan Bulls ile ilk antrenmanında esneme hareketleri yapıyor.
Jordan 1986'da bir fotoğraf çekimi sırasında portre için poz veriyor.
Jordan profesyonel olduktan sonra Nike ile kârlı bir ayakkabı anlaşması imzaladı ve ilk
Jordan Atlanta'daki bir maç sırasında yedek kulübesinde dinleniyor. Jordan 1985'te NBA'de Yılın Çaylağı seçildi ancak Bulls playoffların ilk turunda mağlup oldu ve süpürüldü.
Jordan ikinci sezonunun çoğunu kırık ayağıyla kaçırdı. Ancak playofflar için zamanında geri döndü ve en unutulmaz performanslarından birini üst sıralardaki Boston Celtics'e karşı sergiledi. Jordan 2. maçta çift uzatmada kaybedilen maçta 63 sayı attı. Bu sayı, bir playoff maçında en çok sayı atan oyuncu olarak NBA rekoru olmaya devam ediyor. Celtics'in yıldızı Larry Bird,
Jordan 1987'de bir smaç atıyor. O yıl, maç başına 37,1 sayıyla kariyerinin en yüksek ortalamasını tutturarak 10 sayı şampiyonluğunun ilkini kazandı.
Jordan 1987'de de All-NBA Birinci Takımı'na seçildi. 1988'de ilk lig MVP ödülünü kazandı.
İnsanlar bugün hala Jordan ve Dominique Wilkins arasında unutulmaz bir düelloya sahne olan 1988 NBA Smaç Yarışması hakkında konuşuyor. İkili finalde başa baş mücadele etti ve her ikisi de iki mükemmel 50 sayı attı. Sonunda Jordan - memleketi Chicago seyircisinin de desteğiyle - arka arkaya smaç şampiyonluğunu elde etti.
Jordan 1989'da Cleveland'ı NBA playofflarından eleyen son saniye basketini attıktan sonra kutlama yapıyor. Oyun
Phil Jackson 1989'da Chicago'nun baş antrenörü oldu ve Bulls gelişmeye ve NBA şampiyonluğuna yaklaşmaya devam etti. Jackson, Bulls'un altı şampiyonluğunda da koçluk yaptı.
Jordan ve Magic Johnson, 1991 NBA Finalleri sırasında Bulls ile Los Angeles Lakers karşı karşıya gelirken ribaunt için mücadele ediyor.
Duygusal bir Jordan, Bulls'un Lakers'ı yenerek ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından Larry O'Brien Şampiyonluk Kupasını kucaklıyor.
Jordan 1992 NBA Finalleri sırasında Portland'a karşı bir 3'lük daha attıktan sonra omuzlarını silkiyor. Jordan 1. maçın ilk yarısında çok ateşliydi ve altı üçlükle 35 sayı atarak Finaller rekoru kırdı. Maçı 39 sayıyla tamamladı ve Bulls maçı kolayca kazandı.
Jordan, Bulls'un Portland'ı yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasının ardından taraftarlarla çevrilidir. Jordan yine Finaller MVP'si seçildi. Aslında, Bulls'un şampiyonluğu kazandığı altı sezonun hepsinde Finaller MVP'si oldu.
1992'de Yaz Olimpiyatları başladığında eski rakipler takım arkadaşı oldu. Artık profesyonel oyuncuların Olimpiyatlarda oynamasına izin veriliyordu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin
Golf kıyafetlerini giyen Jordan, 1992 Yaz Olimpiyatları'ndaki bir izin gününde fotoğraf için poz veriyor. Jordan bugün de golf oynamaya devam ediyor.
1993'te Jordan'ın babası Güney Carolina'da ölü bulunduğunda trajedi yaşandı. İki genç adam daha sonra onun cinayetinden hüküm giydi.
Ekim 1993'te, babasının ölümünden iki ay sonra ve Bulls'un üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanmasından dört aydan kısa bir süre sonra Jordan dünyayı şok etti ve emekli olduğunu açıkladı.
Emekli olduktan sonra Jordan, gençken hayalini kurduğu beyzbol kariyerinin peşinden gitti. Şubat 1994'te Jordan, Chicago White Sox ile bir alt lig beyzbol sözleşmesi imzaladı ve Birmingham, Alabama'daki Double-A şubesine atandı. Haber kaynakları Jordan'ın yolculuğunu yakından takip etti ve hayranları onu izlemek için akın akın geldi.
Jordan Mart 1994'te Winter Haven, Florida'da bir maç sırasında yakalamak için sıçradı. İkinci ligde 127 maç oynadı ve .202 ile üç home run ve 55 RBI yaptı.
Jordan'a 1994 yılında Bulls tarafından numarası emekli edilirken çocukları Jasmine, Marcus ve Jeffrey de katıldı.
Jordan'ın emekliliği uzun sürmedi. Major League Baseball'da oyuncuların grevi sürerken, Jordan beyzbol hayalini rafa kaldırmaya ve sezon ortasında Bulls'a geri dönmeye karar verdi. Dönüşünü iki kelimelik basit bir faksla duyurdu:
Jordan 1995'te geri döndüğünde 23 yerine beyzbol numarası olan 45'i giydi. Orlando'ya karşı oynanan playoff serisinde 23 numaraya geri döndü, ancak Bulls altı maçta kaybetti.
Jordan, Vancouver, British Columbia'daki bir maç sırasında Bulls takım arkadaşı Scottie Pippen ile konuşuyor. Jordan ve Pippen, Bulls'un şampiyonluk yıllarında hem hücumda hem de savunmada başarılı olan güçlü bir 1-2 yumruktu. Pippen, Jordan'dan bir yıl sonra, 2010 yılında Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçildi.
Jordan ve Bulls'un tahtlarını geri almaları uzun sürmedi. Jordan geri döndüğü ilk tam sezonda Bulls'u 1996 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Finallerde Seattle'ı yendiler.
Jordan 1996 yapımı
Pippen, 1997 NBA Finalleri'ndeki ünlü
Jordan 1998'de genç bir Kobe Bryant tarafından korunuyor.
Jordan 1998 NBA Finallerini kazanmak için Utah'lı Bryon Russell'ın üzerinden bir smaç vurdu. Bu onun Bulls'taki son şutuydu.
Jordan, Bulls'un son on yıldaki ikinci
Jordan, Ocak 1999'da ikinci kez emekli olduğunu açıklarken eşi Juanita da ona eşlik eder. Ama hala içinde bir geri dönüş daha vardı.
Jordan 2000 yılında NBA takımlarından Washington Wizards'ın ortak sahibi oldu ve aynı zamanda takımın basketbol operasyonları başkanlığını yürüttü. 2001 yılında takıma sahada katıldı ve 40 yaşında basketbolu bırakmadan önce iki sezon daha oynadı. Jordan Wizards ile 21.2 sayı ortalaması tutturdu ancak sakatlıklarla boğuştu. İki sezonda da playoff yapamadılar.
Jordan Nisan 2003'te kariyerinin son maçı için sahaya çıkar.
Jordan 2009 yılında Basketbol Şöhretler Müzesi'ne kabul edilirken duygulandı.
Jordan 2010 yılında Charlotte, Kuzey Karolina'da bir pro-am etkinliğinde oynarken bir golf vuruşu yaptı. Bir ay önce NBA'in Charlotte imtiyazını satın alarak büyük bir profesyonel spor takımının çoğunluk sahibi olan ikinci siyah oldu.
Jordan 2013 yılında Charlotte Bobcats'in isim değişikliğini açıklar. Charlotte Hornets oldular.
Jordan 2016 yılında ülkenin en yüksek sivil onuru olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Chicago'lu bir Bulls taraftarı olan Başkan Barack Obama, insanların Jordan'ın adını hala en iyiyle eşanlamlı olarak kullandığını belirtti.
Jordan, Nike'ın Jordan Markasını dünya çapında tanıtmaya devam ediyor. Ticari marka
'Air Jordan' uçuşa geçtiğinde

NBA Komiseri Adam Silver, "Yeni kupa koleksiyonumuz NBA tarihindeki en büyük ve en etkili oyunculardan bazılarını kutluyor" dedi. "Her sezon ligin en iyi performans gösteren oyuncularını ödüllendirirken, bu prestijli ödülleri temsil eden efsaneleri de saygıyla anıyoruz."

"Zor anlarda takım arkadaşları için en iyi şekilde mücadele eden" oyuncuyu ödüllendirmek üzere tasarlanan yeni bir ödül olan NBA Yılın Debriyaj Oyuncusu ödülünü Jerry West Trophy, NBA Yılın Savunma Oyuncusu ödülünü Hakeem Olajuwon Trophy, Yılın Çaylağı ödülünü Wilt Chamberlain Trophy, Yılın Altıncı Adamı ödülünü John Havlicek Trophy ve Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülünü George Mikan Trophy alacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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