NBA MVP ödülüne Michael Jordan'ın adını verdi

NBA'den Salı günü yapılan açıklamada, NBA'in normal sezon MVP'sine verilecek olan Michael Jordan Kupası'nın, "bu kupaların temsil ettiği mükemmellik standartlarının tanımlanmasına yardımcı olan lig öncülerini" onurlandırmak için yeni tasarlanan altı ödülden biri olduğu belirtildi.

Jordan, toplam 15 NBA sezonunu kapsayan kariyeri boyunca MVP ödülünü beş kez kazandı: Chicago Bulls ile 13 (1984/85 - 1992/93 ve 1994/95 - 1997/98) ve Washington Wizards ile iki sezon (2001/02 ve 2002/03).

Gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olarak kabul edilen Jordan, 1.072 NBA maçında oynadı ve 32.292 normal sezon sayısı, 6.672 ribaund, 5.633 asist ve 2.514 top çalma kaydetti. Ligde 10 kez sayı şampiyonu oldu, kariyeri boyunca dokuz kez tüm savunma takımlarına girdi ve altı kez Finaller MVP'si seçildi.

Sanatçı Victor Solomon tarafından her yıl üretilecek olan bronz kupa, kristal bir basketbol topuna uzanmak için bir kayadan çıkan bir oyuncuyu içeriyor ve Jordan'ın başarılarına gönderme yapan küçük ayrıntılarla dolu.

Jordan'ın ikonik forma numarasını (23) ve NBA şampiyonluk sayısını (6) temsil eden kupa 23,6 inç boyunda ve 23,6 pound ağırlığındadır.

'Air Jordan' uçuşa geçtiğinde

NBA Komiseri Adam Silver, "Yeni kupa koleksiyonumuz NBA tarihindeki en büyük ve en etkili oyunculardan bazılarını kutluyor" dedi. "Her sezon ligin en iyi performans gösteren oyuncularını ödüllendirirken, bu prestijli ödülleri temsil eden efsaneleri de saygıyla anıyoruz."

"Zor anlarda takım arkadaşları için en iyi şekilde mücadele eden" oyuncuyu ödüllendirmek üzere tasarlanan yeni bir ödül olan NBA Yılın Debriyaj Oyuncusu ödülünü Jerry West Trophy, NBA Yılın Savunma Oyuncusu ödülünü Hakeem Olajuwon Trophy, Yılın Çaylağı ödülünü Wilt Chamberlain Trophy, Yılın Altıncı Adamı ödülünü John Havlicek Trophy ve Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülünü George Mikan Trophy alacak.

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Kaynak: edition.cnn.com