NBA Komiseri Adam Silver, ligin Çin nedeniyle 'yüz milyonlarca dolar' kaybettiğini söyledi ve Brittney Griner konusuna değindi

Dönemin Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey 'nin Hong Kong'daki demokrasi yanlılarını destekleyen bir tweet'i NBA ile Çin arasında diplomatik bir fırtınaya yol açtı.

Lig başlangıçta Morey'nin tweet'inden uzak durarak "Çin'deki dostları ve taraftarları" rencide ettiği için üzüntülerini dile getirdikten sonra Silver daha sonra ifade özgürlüğü açısından koça destek verdi.

Çin devlet televizyonu CCTV daha sonra Silver'ın yorumlarından duyulan "güçlü memnuniyetsizlik" nedeniyle ülkedeki NBA maçlarını yayınlamayı durdurdu ve Mart ayında Los Angeles Clippers'ın Utah Jazz'a karşı oynadığı maçı yayınlayarak karartmaya son verdi.

Perşembe günü NBA Finalleri öncesinde düzenlediği geleneksel basın toplantısında konuşan Silver, gazetecilere mali bedeli ne olursa olsun "olumlu" adımlar atıldığına inandığını söyledi.

Silver, "Benim görüşüm... özellikle spor yoluyla katılımın olumlu olduğu yönünde," dedi.

"İnsanları güvende ve refah içinde tutmak için, sporu dünyanın dört bir yanındaki insanları konuşturacak bir platform olarak kullanmak son derece önemlidir.

"Aynı zamanda, oyunumuzun Çin'de ve dünyanın 200'den fazla ülkesinde yayınlanmasının değerlerimizle tutarsız olduğunu düşünmüyorum. Yani durum bu şekilde.

Silver sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle şu anda bu Amerikan basketbolunu, NBA basketbolunu ve onunla birlikte gelen mesajları Çin'e ihraç ediyor olmamızın olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum."

Kayıpları kabullenmek

Serbest oyuncu NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom, sosyal medya platformunu Çin'in Uygur toplumuna yönelik muamelesini eleştirmek için kullandı ve Şubat ayında Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarını boykot etme çağrısında bulundu.

Boston Celtics'in 30 yaşındaki eski oyuncusunun oyunlarla ilgili yorumları Asya ülkesinde tepkiye yol açmış, hükümetin eleştirilerine neden olmuş ve Celtics maçlarının Çin video yayın sitesi Tencent'ten kaldırılmasına yol açmıştı.

Şubat ayında Houston Rockets tarafından serbest bırakılan Freedom, Mart ayında New York Times 'a yaptığı açıklamada aktivizmi nedeniyle serbest kaldığını iddia etmişti.

Silver, Times'a Freedom ile konuşarak "tutkulu olduğu konularda konuşmanın tamamen hakkı olduğunu kendisine açıkça belirttiğini" söyleyerek bu iddiayı reddetti.

Komiser Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, NBA'in oyuncularının ifade özgürlüğünün "arkasında duracağının" kanıtı olarak büyük mali kayıpları gösterdi.

"Bunu [kayıpları] kabul ediyoruz," dedi Silver. "Eğer sonuçlar bunlarsa, değerlerimizin bizimle birlikte seyahat ettiğini söylemek istiyorum.

"O zamandan bu yana başkaları da Çin'de ve dünyanın başka yerlerinde görüşlerini dile getirdi. Eğer sonuçları yayından kaldırılmamız ya da para kaybetmemiz olursa, bunu kabul ederiz."

Cam tavanı kırmak

NBA'de kadın baş antrenörler görme arzusunu dile getiren Silver, aşılması gereken bir "cam tavan" olduğunu kabul etti.

Aralık ayında, San Antonio Spurs'te görev yapan ve NBA tarihinin ilk tam zamanlı kadın yardımcı antrenörü olan Becky Hammon, WNBA'de Las Vegas Aces'te baş antrenörlük görevini üstlenmek üzere sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Birçok NBA baş antrenörlük pozisyonu için görüştüğünü açıklayan Hammon, Ocak ayında gazetecilere yaptığı açıklamada bu hamlenin "ileriye doğru atılmış bir adım" olduğunu söyledi. Altı kez WNBA All-Star'ı seçilen Hammon, Vegas'ta harika bir başlangıç yaptı ve ligde ayın koçu seçilerek yeni bir koç tarafından tüm zamanların en iyi 9-1'lik açılış rekorunu kırdı.

Hammon'ın hamlesini "müthiş bir fırsat" olarak öven Silver, NBA'in daha fazla kadını koç ve yetkili olarak istihdam etmemesi için "hiçbir neden" olmadığını iddia etti.

Silver, "Siyahi koçlar konusunda ilerleme kaydettiğimiz gibi, bunun için de sürekli diyalog gerekiyor," dedi.

"Takımlarımız tarafından tanınan, yükselmekte olan kadınlardan oluşan bir boru hattı olmasını sağlamalıyız... belki kasıtlı bir önyargı değil ama insanların arkadaşlarını işe aldığı, daha önce birlikte çalıştıkları insanları işe aldığı, tanıdıkları insanları işe aldığı eski erkek ağını yıkmalıyız.

"Buna devam etmeliyiz ama bu atılımın bir an önce gerçekleşmesini çok isterim."

Griner'ın serbest bırakılmasına yardımcı olmak

Silver basın toplantısına 100 günü aşkın bir süredir Rusya'da tutuklu bulunan WNBA oyuncusu Brittney Griner ile ilgili son gelişmeleri aktararak başladı.

Olimpiyatlarda iki kez altın madalya kazanan Brittney Griner, Rus yetkililerin kendisini 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen önemli miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçlamasının ardından Şubat ayında Moskova havaalanında tutuklanmıştı.

Bu ayın başlarında bir Rus mahkemesi 31 yaşındaki sporcunun tutukluluk süresini en az Haziran ayına kadar uzattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Griner'ın haksız yere tutuklu bulunduğunu belirtirken, Silver NBA'in serbest bırakılması için hükümetle birlikte çalıştığını açıkladı.

Silver, "Buradayken Brittney Griner'dan bahsetmemek istemedim," dedi. "Bence bu, temsilcilerinizle ve diğerleriyle iletişime geçerek hepimizin sesini duyurması gereken bir konu.

"Kalbimiz onunla ve ailesiyle birlikte ve onun sağ salim dönmesi için sabırsızlanıyoruz."

CNN'den Jill Martin, George Ramsay, Ben Church, Matt Foster ve Zoe Sottile haberlere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com