NBA komiseri Adam Silver, Brittney Griner'ı serbest bırakmak için WNBA ile 'yan yana' çalıştığını söyledi

Phoenix Mercury'de forma giyen ancak WNBA sezonunda bir Rus basketbol takımında oynayan iki kez Olimpiyat altın madalyası sahibi oyuncu Şubat ayında tutuklandı.

Rus yetkililer bavulunda esrar yağı olduğunu söyledi ve onu önemli miktarda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakla suçladı - bu suç 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

ABD Dışişleri Bakanlığı o zamandan beri Griner'in Rusya'da haksız yere alıkonulduğunu ve davasının ABD Rehine İşleri Özel Başkanlık Elçisi (SPEHA) Roger Carstens'in ofisi tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

"Lig olarak - hem WNBA hem de kardeş lig NBA olarak - Brittney'e karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Griner bizim oyuncularımızdan biri," dedi Silver ESPN'e.

"Açıkçası, burada daha yüksek bir profil sergilememe kararımızın bir kısmı, Brittney'i dışarı çıkarmanın en iyi yolunun konuyu büyütmemek olduğunu düşünen hükümet içindeki ve dışındaki uzmanların önerisiyle geldi.

"Bununla birlikte, halkın protestolar yoluyla ya da temsilcilerine bu konuda ne kadar güçlü hissettiklerini bildirerek oynayabileceği çok büyük bir rol var. Bu yüzden çalışıyoruz.

"WNBA'in komisyon üyesi Cathy Engelbert her gün bu konuyla ilgileniyor. Ben de onunla birlikte çalışıyorum. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, rehine müzakerecileri, hükümetin her kademesiyle ve ayrıca özel sektörle de temas halindeyiz.

"Bir numaralı önceliğimiz onun sağlığı, güvenliği ve Rusya'dan çıkmasını sağlamak."

WNBA sezonu başlıyor

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'daki tutukluluğu devam eden Griner'in eşiyle Cumartesi günü görüştü.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, ABD'li üst düzey diplomat Cherelle Griner'a eşinin serbest bırakılmasının bakanlık için en önemli öncelik olduğunu ve tüm dikkatini bu konuya verdiğini söyledi.

Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nın gece gündüz dava üzerinde çalıştığını ve Cherelle'in alamadığı bir şey olursa kendisine ulaşmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü bir Rus mahkemesi Brittney Griner'ın tutukluluk süresini en az 18 Haziran'a kadar uzattı.

Griner 2013 WNBA draftında 1 numara seçildi ve ligin tüm zamanların en iyi oyuncularından biri.

Griner olmadan 26. normal sezonuna başlayan lig, yedi kez All-Star seçilen oyuncuyu 12 sahanın kenarına isminin baş harfleri ve forma numarası (42) ile onurlandırıyor. Ligden yapılan açıklamaya göre Griner'a WNBA'deki maaşının tamamı da ödenecek.

Griner geçtiğimiz sezon En Değerli Oyuncu ödülü oylamasını ikinci sırada tamamlamıştı. 6 feet-9'luk pivot Mercury'yi WNBA Finallerine taşıdı ve Phoenix burada Chicago Sky'a kaybetti.

CNN'den Jennifer Hansler, Ellie Kaufman, Homero DeLaFuente, Wayne Sterling, Aya Elamroussi ve Steve Almasy bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com