NBA Hall of Famer Bob Lanier 73 yaşında öldü

NBA'den yapılan açıklamada, NBA'de 14 yıl forma giyen Lanier'in kısa bir hastalığın ardından ailesinin yanında hayatını kaybettiği belirtildi.

NBA Komiseri Adam Silver yaptığı açıklamada, "Bob Lanier Hall of Fame bir oyuncuydu ve NBA tarihinin en yetenekli pivotları arasındaydı, ancak lig üzerindeki etkisi sahada başardıklarının çok ötesine geçti" dedi.

"NBA üzerindeki muazzam etkisi, oyunun kurallarını değiştiren bir toplu iş sözleşmesinin müzakere edilmesinde kilit rol oynadığı Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği Başkanlığı döneminde de görüldü."

Silver ayrıca Lanier'in 30 yılı aşkın bir süre ligin küresel elçisi olarak görev yaptığını ve "oyunun değerlerini öğretmek ve her yerdeki gençler üzerinde olumlu bir etki yaratmak için dünyayı dolaştığını" söyledi.

Silver, "Bob'un ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz," diye ekledi.

NBA efsanesi, NBA biyografisine göre 1.80 boyuna rağmen "akıcı" hareketlerle pivot oynuyordu. 1984'te emekli oldu ve 1992'de Hall of Fame'e dahil edildi.

Biyografisine göre Detroit Pistons Lanier'i 1970 draftında St. Bonaventure'dan ilk sıradan seçti. 1970-71 sezonunda NBA All-Rookie Takımına seçildi ve o sezon 15.6 sayı ortalaması yakaladı. 1974 NBA All-Star En Değerli Oyuncu seçildi.

Pistons sahibi Tom Gores Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Detroit Pistons organizasyonu, Detroit şehri ve Pistons taraftarları için çok şey ifade eden gerçek bir efsane olan Bob Lanier'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor" dedi.

Gores, "Bob sahada ne kadar sert ve baskınsa, toplumda da o kadar nazik ve etkiliydi," dedi. "Hem Pistons organizasyonunun hem de NBA'in bir elçisi olarak ligimizi, franchise'ımızı ve taraftarlarımızı büyük bir tutku ve dürüstlükle temsil etti."

Lanier daha sonra Milwaukee Bucks'a katıldı ve onları normal sezonda üst üste beş lig şampiyonluğuna taşıdı.

"Bob'un insanlarla nasıl iletişim kurduğunu izleyerek ondan çok şey öğrendim. Cömertliğinden ilham alan NBA'deki pek çok meslektaşı gibi benim de çok özleyeceğim yakın bir arkadaşımdı," dedi Silver.

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Kaynak: edition.cnn.com