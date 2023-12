NBA All-Star'ı 'Melo' Anthony New York Moda Haftası'nda sokak giyimi koleksiyonunu tanıttı

New York Moda Haftası kapsamında dijital 3D podyumda sergilenen ve koleksiyonun "Siyah Bir Gelecek" teması altında bir araya getirilen yedi tasarım, kısa bir çevrimiçi videoda siyah bir alanda avatar olarak yürüdü. Üstler, Anthony'nin Stayme7o giyim ve yaşam tarzı markasının bir uzantısı olan ve Siyahların yaratıcılığını destekleyen yeni girişimi Stayme7o Propel programının lansmanını işaret ediyor.

Anthony telefonda yaptığı açıklamada, "Propel Programı mükemmel bir zamanda geliyor," diyerek sosyal adalet hareketlerinin son dönemdeki yükselişine atıfta bulundu. "Herkes bir sonraki adımın ne olduğunu ya da ne yapacağını bulmaya çalışıyor. (Siyahların geleceği fikrini) ortaya atmak kolay oldu çünkü bu bizim insanları ileriye taşıyarak geri verme yöntemimiz."

Yeni girişimin ayrıntıları henüz netleşmemiş olsa da, modanın bunun sadece ilk örneği olacağını söyledi. Amacı, kariyerlerinin ilerlemesini engelleyebilecek finansal veya diğer engellerle karşılaşabilecek çeşitli Siyah yaratıcı çalışanlar, "yetersiz hizmet alan ve imkanları kısıtlı Siyah topluluk" için olanaklar yaratmak. Daha geniş vizyonunun "inkübatör" modeline dayandığını söyleyen Anthony, "vizyonu ve farklı projeleri olan yaratıcı beyinleri... ev tasarlamak, mobilya tasarlamak" ya da "yaratıcı alanları, kültürel manzarayı çeşitlilikle yeniden hayal etmeye" yardımcı olacak herhangi bir şeyi desteklemekle ilgileniyor. Ve moda sektörüyle başlıyoruz."

Ayrıca, Michael Jordan'ın kendi adını taşıyan atletizm ve ayakkabı markasıyla birlikte tasarlanan ve kapsül koleksiyonla birlikte satılan, önünde ünlü Jordan swoosh'u ve arkasında "A Black Future" yazılı Melo x Jordan kapüşonlu sweatshirt de şu anda mevcut. Anthony daha önce de Jordan'ın markasıyla Rag & Bone'un sınırlı sayıda ürettiği bir spor ayakkabı da dahil olmak üzere işbirliği yapmış ve Jordan Brand ile imzalı bir ayakkabıya sahip olan ilk sporcu olmuştu.

Anthony işbirlikçilerini seçerken zaten desteklediği kişileri dahil etmek istediğini söyledi. "Daha fazla kaynağa, sosyal yardıma ya da daha çok sese ihtiyaçları varsa onlara yardımcı olmaya çalıştık, bu yüzden bununla başlamak, buna rehberlik etmek istedik." Şanslı ekipte sokak giyim markaları Barriers Worldwide, Does It Even Matter (DIEM) ve Tier NYC, özel tasarımlar yapan Shakira Javonni, sürdürülebilirlik odaklı marka Demestik, özel erkek giyim markası Brooklyn Circus ve mutfak ve tasarım kolektifi Ghetto Gastro yer alıyor.

Elbette bunun en önemli istisnası, kısa bir süre önce Black Lives Matter girişimlerine 100 milyon dolar bağışta bulunan ve Propel programının destekçisi ve Stayme7o'nun işbirlikçisi ve ortağı olan Michael Jordan'dır.

Ghetto Gastro'nun kurucularından John Gray, sporcuların platformlarını bir açıklama yapmak ya da harekete geçmek için kullanmalarının neden önemli olduğu konusunda, "Bence herhangi bir kamusal figürün bir duruş sergilemesi ve platformlarını sistemik baskıyı ortadan kaldırmak için bir araç olarak kullanması takdire şayan" dedi. Bronx merkezli kolektifin uzun kollu tişörtünün ön yüzünde feminist Audre Lorde'den bir alıntı, "Devrim tek seferlik bir olay değildir" ve arka yüzünde "İsyan" kelimesi yer alıyor.

Gray, "Siyah kültürü küresel kültürü bilgilendiriyor, şimdiki gücümüzü onaylıyor ve eşitlikçi ve güçlendirilmiş bir gelecek için çalışıyoruz" diye ekledi.

Anthony, boksör Jack Johnson'dan Muhammed Ali'ye ve basketbolcu Bill Russell'a kadar "sporcuların her zaman seslerini yükselttiklerini" söylerken, "onlara sessiz olmaları, çenelerini kapamaları ve işlerini yapıp top oynamaları da söylendi" dedi.

"Bence şu anda geldiğimiz noktada, sporcular sesimizin ve erişimimizin gücünün farkına vardılar."

Anthony, 2018'de New York Moda Haftası'nda kamuflajdan ilham alan bir defile ve 2019'da Güney Afrikalı tasarımcı Laduma Ngxokolo ile baskı odaklı bir koleksiyon oluşturmak için ortaklık kurması da dahil olmak üzere modaya daha önce de giriş yaptı.

En üstteki resim: Jordan Brand tarafından "Melo" Anthony'nin kapsül koleksiyonu ile birlikte tasarlanan bir kapüşonlu sweatshirt

