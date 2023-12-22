Navratilova'nınki gibi çifte kanser teşhisi düşündüğünüz kadar nadir değildir

Bir tenis hayranı olan Amerikan Kanser Derneği CEO'su Karen Knudsen, haberi duyduğuna üzüldüğünü söyledi ancak "hem ağız kanseri hem de meme kanseri ile uğraştığı hastalığın evresi açısından burada bir umut ışığı var" dedi.

Navratilova'nın tedavisinde yer almayan Knudsen, "Çoklu primer dediğimiz, yani çıkış yeri açısından birbiriyle gerçekten ilgisi olmayan kanserlerin görülme sıklığı düşündüğünüzden daha fazladır" dedi.

Çeşitli ülkelerde binlerce insanı inceleyen meta-analizler, kanserli insanların yaklaşık %2 ila %17'sinin birden fazla primere veya birden fazla kanser türüne sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde onkoloji profesörü olan Dr. Otis Brawley, bunun özellikle nadir olmadığı konusunda hemfikir.

"İnsanlarda iki kanserin aynı anda teşhis edilmesi nadir değildir. Bazı kanserler çok ama çok yavaş büyür. Ve bazen insanlar bir kansere dair semptomları olduğu için doktora giderler ve doktor titiz davranarak başka şeyler arar ve başka bir şey bulur," dedi.

Navratilova'nın menajeri Mary Greenham, tenis efsanesinin geçen yıl Fort Worth'taki WTA Finalleri sırasında boynunda büyümüş bir lenf nodu keşfettiğini söyledi. Biyopsi sonrasında Navratilova'ya birinci evre gırtlak kanseri teşhisi kondu.

Boğaz testleri yapılırken Navratilova'nın göğsünde de şüpheli bir bölge bulundu ve bu bölgeye de kanser teşhisi konuldu.

Greenham her iki kanserin de erken evrede olduğunu ve çok iyi sonuçlar beklendiğini söyledi.

'Erken teşhis çok önemli'

Navratilova 2010 yılında meme kanserine yakalanmıştır. Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre kanserlerin yaklaşık %20'si daha önce kanser teşhisi konmuş kişilerde görülüyor.

Knudsen, Navratilova'yı vücudunu dinlediği için övdü ve kanser taramasının önemini vurguladı.

"Bu, Navratilova'nın vücudunu tanıması ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedip harekete geçmesi sonucu tespit ettiği bir şeydi. Kendisi için bir savunucu olması, I. evrede teşhis edilmesini sağladı ki bu çok önemli" dedi. "Erken teşhis, sonuçları iyileştirmenin anahtarıdır."

Knudsen, önerilen kanser taramalarını yaptırmanın herkes için iyi bir uygulama olduğunu söyledi. Sizin için doğru tarama planı hakkında doktorunuzla konuşmanızı tavsiye ediyor.

"Bu tarama planının neye benzediğini sormaya başlamak çok önemlidir, çünkü tarama planı yaşınızın çok ötesindedir. Yaşınız, kanser için risk faktörleriniz, biliyorsanız genetik geçmişiniz ve aynı zamanda aile geçmişiniz. Dolayısıyla, her birey için doğru tarama planının geliştirilmesini sağlayan bu faktörlerin birleşimidir" dedi.

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, lokalize evre I meme kanseri teşhisinin beş yıllık hayatta kalma oranı %99'dur.

Knudsen, tenis yıldızının ne tür bir gırtlak kanserine sahip olduğu belli olmasa da, erken evrede teşhis edilen oral ve orofaringeal kanserlerin beş yıllık sağkalım oranının toplamda yaklaşık %85 olduğunu ve bunun da kanserlerin erken yakalanmasını sağlamanın neden önemli olduğunun bir başka nedeni olduğunu söyledi.

Brawley'e göre, kanserli hale gelebilecek farklı alanlar olduğu için boğaz kanseri birçok anlama gelebilir.

"HPV'nin neden olduğu baş ve boyun kanseri, alkol ve sigaranın neden olduğu bir baş ve boyun kanserine kıyasla tedavisi daha kolay bir kanserdir" dedi.

Knudsen'e göre, bu baş ve boyun kanserlerinin nasıl tedavi edildiği konusunda da farklılıklar olabilir.

Bir aşı HPV kanserlerine karşı korunmaya yardımcı olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin önerisi, çocukların aşıyı 11 veya 12 yaş civarında yaptırmalarıdır.

"HPV kaynaklı kanserlere karşı oldukça başarılı bir kanser aşımız var. Benim gibi Martina Navratilova da bu aşıdan faydalanabilecek yaşta değildi. Ama kesinlikle arkamızdan gelen nesil, HPV aşısı yoluyla rahim ağzı kanserlerinin büyük çoğunluğunu ve altı farklı baş ve boyun kanserini önleme fırsatına sahip" dedi Knudsen.

Aşının gençlere yapılmasının ardındaki fikrin, "bağışıklık sisteminin HPV'ye karşı bir yanıt veya direnç oluşturmak için maksimum kapasiteye sahip olduğu bir zamanda ve aynı zamanda bir kişinin HPV'ye maruz kalma olasılığının yüksek olduğu zamandan önce aşı yapmak olduğunu" söyleyen Knudsen, tavsiyenin 26 yaşına kadar olan kişiler için olduğunu sözlerine ekledi.

27-45 yaş arasındaki yetişkinler aşı olma konusunda doktorlarıyla konuşmalıdır.

"45 yaşında ya da daha genç olan ve henüz aşı olmamış kişiler kesinlikle doktorlarıyla görüşmelidir. 26 yaş ve altındaki herkes aşı olmayı düşünmelidir. Bunu ne kadar vurgulasam azdır: Bu hem erkekler hem de kadınlar için geçerli," dedi Knudsen.

İki kanseri aynı anda tedavi etmek karmaşıktır

Brawley, iki evre I kanseri tedavi etmenin, vücuda yayılmış bir kanser türünü tedavi etmekten farklı olduğunu söyledi.

Her kanserin ayrı bir tıbbi ekibe ihtiyacı vardır.

"Meme cerrahlarınızı, meme radyasyon onkoloğunuzu ve meme medikal onkoloğunuzu alırsınız ve onlar meme kanserini tedavi ederler ve sonra radyasyon onkoloğu ve baş-boyun medikal onkoloğu da dahil olmak üzere baş-boyun onkologlarını alırsınız ve onlar baş ve boyun kanserini tedavi ederler" dedi. "Şimdi, bu iki grup insanın birbiriyle konuşması ve birbirleriyle koordinasyon içinde çalışması gerekecek. Ancak bu koordinasyon dışında hastayı farklı bir şekilde tedavi etmiyorsunuz."

Brawley, yeni meme kanseri teşhisinin Navratilova'da nüks olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Brawley, tipik olarak, evre I meme kanseri teşhisinin "bu yeni bir kanserdir, sadece aynı kişide meydana geldiği için önceki meme kanseriyle ilişkilidir" anlamına geldiğini söyledi.

Brawley, lokalize evre I baş ve boyun kanserlerinin çoğunun kemoterapi ve radyasyon kombinasyonu ile tedavi edildiğini, ancak ameliyatın da kullanılabileceğini söyledi.

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Brawley, meme ve baş-boyun kanserlerinin tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilmesine rağmen, Navratilova'nın her iki kanserinin de erken evrede olmasının iyi bir haber olduğunu söylüyor.

"Her ikisinin de birinci evrede olması, Navratilova'ya her biri için iyi bir prognoz sağlıyor" dedi.

Navratilova, meme kanseri gibi belirli hastalıklarla mücadele etmek için önleyici kontrollerin önemini vurguladı.

Knudsen, "Bunun kanser taramasının, erken teşhisin ve kendi başınıza harekete geçmenin önemi konusunda gerçekten önemli bir ders olduğunu düşünüyorum," dedi. "Ayrıca bir sporcu gibi birinin bile kansere karşı duyarlı olduğunun farkına varmak. Vücudunuzu tanımanız ve sizin için en doğru tarama planını geliştirmeniz çok önemli."

Bu haber Amerikan Kanser Derneği CEO'su Karen Knudsen'in soyadının yazılışını düzeltmek üzere güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com