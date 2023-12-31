Navalny Sibirya'daki cezaevinden yeni yıl mesajında 'Kutup kucaklamaları ve kutup selamları' gönderdi

Navalny'nin ekibi tarafından sosyal medyada paylaşılan bir yeni yıl mesajında, Navalny'nin "geleneksel aile yılbaşı fotoğrafını Photoshop ile üçüncü kez çektim" dediği aktarılıyor.

"Zamana ayak uydurmaya çalışıyorum ve bu kez bir yapay zekadan beni çizmesini istedim. Umarım ortaya harika bir şey çıkmıştır - Yamal'a mektup gelene kadar resmi kendim görmeyeceğim" diye şaka yaptı.

Navalny'nin ekibi şu anda Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki IK-3 ceza kolonisinde hapis cezasını çekmekte olduğunu söyledi.

"'Seni çok özledim' Rus dili açısından bir tür yanlış yapıdır. 'Seni çok özledim' ya da 'Seni çok özledim' demek daha doğru olur" dedi. "Ama benim bakış açıma göre bu daha doğru ve isabetli. Ailemi çok özlüyorum. Yulia'yı, çocuklarımı, annemi, babamı, kardeşimi. Arkadaşlarımı, meslektaşlarımı, ofisimizi ve işimi özlüyorum. Hepinizi çok özlüyorum."

Bununla birlikte Navalny, "yalnızlık, terk edilmişlik ya da tecrit edilmişlik duyguları" yaşamadığını da sözlerine ekledi.

"Ruh halim harika ve oldukça Noel havasında. Ancak Yeni Yıl masasındaki şakalaşmalardan Telegram'daki yazışmalara ve Instagram ve Twitter'daki [şu anda X olarak bilinen] yorumlara kadar her türlü normal insan iletişiminin yerini hiçbir şey tutamaz" dedi.

Navalny, "Herkese mutlu yıllar," dedi. "Herkese kutup kucaklamaları ve kutup selamları. Hepinizi seviyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Navalny, ekibinin kendisiyle teması kaybetmesinden iki hafta sonra, bu ayın başlarında Sibirya'daki bir ceza kolonisinde bulundu. O zamana kadar Moskova'nın yaklaşık 150 mil doğusundaki bir ceza kolonisinde hapsedilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart 2024'te yeniden seçime gideceğini açıklamasından birkaç gün sonra ortaya çıkan kayboluşu, sağlığı ve güvenliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Rus muhalefet lideri, aşırılıkçı bir topluluk oluşturmak, aşırılıkçı faaliyetleri finanse etmek ve çok sayıda başka suçtan suçlu bulunduktan sonra Ağustos ayında 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Navalny halihazırda dolandırıcılık ve reddettiği diğer suçlamalar nedeniyle maksimum güvenlikli bir tesiste 11 buçuk yıl hapis cezasını çekmekteydi.

Navalny'nin destekçileri, tutuklanmasının ve hapsedilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerini bastırmaya yönelik siyasi amaçlı bir girişim olduğunu iddia ediyor.

Navalny, iktidarı boyunca Putin'in meşruiyetine yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturdu. Blogunu ve sosyal medyayı kullanarak Kremlin'deki ve Rus iş dünyasındaki yolsuzluk iddialarını ifşa etti ve hükümet karşıtı sokak protestoları düzenledi.

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Kaynak: edition.cnn.com